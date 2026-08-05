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टॉपलेस लड़कियां, शराब और अय्याशी... अमीरों की White Parties में क्या-क्या होता है?

दुनिया की सबसे चर्चित व्हाइट पार्टियों में शामिल हो चुके लोगों ने इनकी चमक-दमक के पीछे की दुनिया का जिक्र किया है. लेकिन बाद में इन्हीं पार्टियों से जुड़े गंभीर आरोपों ने इनके ग्लैमर पर कई सवाल खड़े कर दिए.

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सेलिब्रिटीज़ की सीक्रेट पार्टी (Photo: Getty)
सेलिब्रिटीज़ की सीक्रेट पार्टी (Photo: Getty)

दुनिया में कुछ पार्टियां ऐसी भी होती हैं, जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती. यहां एंट्री सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलती है. सफेद कपड़े पहनना अनिवार्य होता है और मेहमानों की सूची में हॉलीवुड सितारे, करोड़पति कारोबारी, बड़े खिलाड़ी और मशहूर हस्तियां शामिल होती हैं. महंगी शैंपेन, मिशेलिन स्टार शेफ का खाना, लाइव म्यूजिक और देर रात तक चलने वाला जश्न इन पार्टियों की पहचान माने जाते हैं. इन्हें दुनिया भर में व्हाइट पार्टी के नाम से जाना जाता है.

इन व्हाइट पार्टियों को लेकर हाल के वर्षों में फिर चर्चा शुरू हुई, जब अमेरिकी रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर सीन 'डिडी' कॉम्ब्स की मशहूर व्हाइट पार्टियां सुर्खियों में आईं. एक समय था जब इन पार्टियों का न्योता मिलना किसी बड़े स्टेटस सिंबल से कम नहीं माना जाता था. लेकिन बाद में इन्हीं आयोजनों को लेकर कई गंभीर सवाल भी उठे.

इन पार्टियों में कई बार शामिल हो चुकीं सेलिब्रिटी फोटोग्राफर सेल्मा फोंसेका ने बताया कि शुरुआत में इनका माहौल किसी बड़े सोशल इवेंट जैसा होता था. दिन के समय मेहमान आपस में मिलते-जुलते, बातचीत करते, संगीत का आनंद लेते और शानदार खाने-पीने का लुत्फ उठाते थे. हर तरफ सफेद कपड़ों में सजे मेहमान दिखाई देते थे और पूरा आयोजन बेहद भव्य नजर आता था.

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शाम होते ही पार्टी का माहौल बदलने लगता

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हालांकि, फोंसेका के मुताबिक जैसे-जैसे शाम ढलती और रात गहराती थी, पार्टी का माहौल बदलने लगता था. उन्होंने बताया कि एक वीडियो में खुद डिडी मेहमानों से कहते सुनाई देते हैं कि कुछ समय बाद बच्चों को पार्टी से बाहर भेज दिया जाए. इसके बाद पार्टी सिर्फ वयस्क मेहमानों के लिए रह जाती थी.

फोंसेका ने बताया कि इन पार्टियों में महंगी शैंपेन, शानदार भोजन और लाइव म्यूजिक की व्यवस्था होती थी. फिल्म, संगीत और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां यहां मौजूद रहती थीं. कई मेहमान स्विमिंग पूल के आसपास पार्टी करते थे और कुछ महिलाएं बिकिनी या टॉपलेस भी नजर आती थीं. उनके मुताबिक उस दौर में अमेरिका के हैम्प्टन्स और दूसरे हाई-प्रोफाइल बीच इलाकों में होने वाली निजी पार्टियों में ऐसा असामान्य नहीं माना जाता था.

व्हाइट पार्टीस
Photo:Getty

उन्होंने यह भी कहा कि जिन पार्टियों में वह शामिल हुईं, वहां उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे उस समय कोई बड़ा संदेह पैदा हुआ हो. उनकी नजर में यह उस दौर की कई दूसरी हाई-प्रोफाइल पार्टियों जैसा ही माहौल था.

लेकिन समय के साथ इन व्हाइट पार्टियों की छवि बदलने लगी. डिडी के खिलाफ सेक्स ट्रैफिकिंग, रैकेटियरिंग और वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से लोगों को लाने-ले जाने जैसे संघीय आरोप लगाए गए. इसके बाद इन पार्टियों को भी नए नजरिए से देखा जाने लगा.

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White Party
Photo:Getty

इसके अलावा कई दीवानी मुकदमों में भी आरोप लगाए गए कि डिडी की कुछ व्हाइट पार्टियों के दौरान यौन शोषण जैसी घटनाएं हुई थीं. इन आरोपों के सामने आने के बाद कभी ग्लैमर, लग्जरी और हाई-प्रोफाइल मेहमानों के लिए मशहूर रहीं ये पार्टियां अब विवादों की वजह से भी चर्चा में हैं.

एक समय में इन व्हाइट पार्टियों को सिर्फ सेलिब्रिटीज, महंगी शैंपेन, शानदार खाने और देर रात तक चलने वाले जश्न के लिए जाना जाता था. लेकिन अब इन्हीं पार्टियों की चर्चा उन आरोपों की वजह से भी होती है, जिन्होंने इनके ग्लैमर के पीछे छिपे माहौल को लेकर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

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