Range Rover SV Ultra: मसाज वाली सीट्स, 261Kmph की स्पीड, भारत में लॉन्च हुई खास कार

ग्लोबल डेब्यू के बाद लैंड रोवर रेंज रोवर एसवी अल्ट्रा (Land Rover Range Rover SV Ultra) को कंपनी ने भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. लैंड रोवर की ये कार एसवी ट्रिम पर बेस्ड है, जो नए मैटेरियल और बेहतर इन-कैबिन टेक्नोलॉजी के साथ आती है.

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इस कार को कंपनी ने इस साल की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में रिवील किया था. अल्ट्रा Range Rover SV का नया टॉप स्पेक्स वेरिएंट है, जिसमें कई सारे अपडेट्स मिलेंगे. कार में नया और एक्सक्लूसिव पेंट मिलेगा. आइए जानते हैं रेंज रोवर एसवी अल्ट्रा में क्या कुछ खास है.

कितनी है कीमत?

लैंड रोवर रेंज रोवर एसवी अल्ट्रा भारत में 3.8 करोड़ रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च हुई है. कार में नया एक्सक्लूसिव टाइटन सिल्वर पेंट ऑप्शन मिलेगा. कार में सैटिन प्लैटिनम और सिल्वर क्रोम फिनिश मिलेगी. खासकर रेंज रोवर वर्डमार्क्स, ग्रिल सराउंड, वील इंसर्ट्स और स्किड प्लेट पर ये फिनिश मिलेगी.

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कार 22 इंच के एलॉय वील्स के साथ आएगी, जिस पर 'इन्वर्टेड आर' रेंज रोवर लोगो हबकैप्स मिलेंगे. ऑप्शन के तौर पर कंपनी 23 इंच के वील भी ऑफर कर रही है. इंटीरियर की बात करें, तो इसमें नया ऑर्किड वॉइट और सिंडर ग्रे कलर स्कीम देखने को मिलेगी.

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इंटीरियर में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 13.1 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 13.7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 13.1 इंच का रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, हीटेड स्टीयरिंग वील, पावर्ड सन ब्लाइंड, फ्रंट और रियर इलेक्ट्रिक पावर्ड सीट्स मिलेंगी, जो मेमोरी फंक्शन के साथ आएंगी. सभी सीट्स में वेंटिलेशन और मसाज का फीचर मिलेगा.

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इंजन और पावर

ये कार सिर्फ एक इंजन विकल्प में आती है. लैंड रोवर रेंज रोवर एसवी अल्ट्रा में बीएमडब्लू सोर्स्ड 4.4 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है. ये इंजन 537 बीएचपी की पावर और 750 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है. कार में 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और ऑल वील ड्राइव सिस्टम मिलता है. कार सिर्फ 4.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. कार की टॉप स्पीड 261 किलोमीटर प्रति घंटे की है.

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