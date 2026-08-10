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अंदर चल रहा था विधानसभा का सत्र, बाहर पहुंच गए छात्र... रांची में स्टूडेंट का रिवॉल्यूशन

झारखंड विधानसभा सत्र के बीच रांची में जेपीएससी को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र बैरिकेडिंग पार करते हुए विधानसभा परिसर तक पहुंच गए, कुछ छात्र अंदर घुसे. जमीन पर बैठकर विरोध किया. डुमरी विधायक जयराम महतो बाहर आकर उनके बीच पहुंचे.

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रांची में छात्रों ने पीछे से विधानसभा की दीवार के करीब पहुंच गए. (Photo- Screengrab)
रांची में छात्रों ने पीछे से विधानसभा की दीवार के करीब पहुंच गए. (Photo- Screengrab)

झारखंड में विधानसभा का सत्र चल रहा है और इसी बीच जेपीएससी को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र रांची में विधानसभा भवन के करीब पहुंच गए. सामने पुलिस की बैरिकेडिंग लगी थी, लेकिन छात्र अलग रास्तों से आगे बढ़ते हुए परिसर तक पहुंचने की कोशिश करते रहे. बताया जा रहा है कि कई मोर्चों पर प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा परिसर में प्रवेश भी कर चुके हैं.

परिसर के अंदर जमीन पर बैठकर भी प्रदर्शन किया गया. यानी छात्र परिसर में ही धरने पर बैठ गए. इसी दौरान डुमरी से निर्दलीय विधायक जयराम महतो विधानसभा से निकलकर छात्रों के बीच पहुंचे और कहा कि वे छात्रों के साथ हैं और उनकी आवाज विधानसभा के अंदर और सड़क पर भी उठाएंगे.

यह भी पढ़ें: 'अगर गुरुजी जीवित होते...', शीबू सोरेन की फोटो के साथ देवेंद्र महतो ने हेमंत सोरेन को दिखाया आईना

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जयराम महतो के छात्रों के बीच पहुंचने पर छात्रों ने उन्हें उठाकर स्वागत किया. प्रदर्शन के दौरान यह तस्वीर भी सामने आई कि सामने की तरफ कड़ी घेराबंदी के बावजूद छात्र पीछे के रास्ते से विधानसभा परिसर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे.

देवेंद्र महतो ने लगाया अराजकता को दावत देने का आरोप

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार पर अराजकता को न्योता देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "मैं खुद को यहां आने से रोक नहीं पाया. मैं माड़ भात खाता हूं, सूखी रोटी खाता हूं और इस प्रदर्शन के बाद भी वही कहूंगा. मेरे जीवन में कोई बदलाव आने वाला नहीं है. मेरे दिल में भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द उस कांटेदार जाली से हुआ है, जो हमें रोकने के लिए लगाई गई है. आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है. मैं नहीं चाहता कि जन्मदिन के मौके पर सरकार ऐसा कुछ करे कि किसी का खून बहे. हम शांति चाहते हैं. सरकार अराजकता न करे. मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा."

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छात्रों ने तोड़ दिए छह बैरिकेडिंग

विधानसभा की सुरक्षा में 7 बैरिकेडिंग लगाए गए थे. इनमें से अब तक 6 तोड़ी जा चुकी थीं और 7वीं और आखिरी बैरिकेडिंग बाकी है. यह भी कहा गया कि प्रदर्शनकारी छठी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं और आखिरी बैरिकेड की तरफ बढ़ रहे हैं. अगर यह भी टूट जाती है, तो उनके सीधे विधानसभा की ओर बढ़ जाने की बात कही जा रही थी. बताया जा रहा है कि छात्र फिलहाल विधानसभा परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं. कहा जा रहा है कि इस बीच छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा है.

छात्रों के आंदोलन पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, "हम लोग छात्र के साथ हैं. बीजेपी पीछे से वार कर रही है. भाजपा अपनी हद में रहे. हमसे बुरा कोई नहीं होगा."

यह भी पढ़ें: Jharkhand Student Protest Live: विधानसभा परिसर में बैठे प्रदर्शनकारी, पहली बार पुलिस ने खदेड़ा... रांची में जोरदार प्रदर्शन

झारखंड सरकार के कुछ मंत्रियों की ओर से चल रहे छात्र आंदोलन के पीछे बीजेपी का हाथ होने के आरोप पर बीजेपी सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने कहा, "क्या इसका मतलब यह है कि हर चीज के पीछे बीजेपी ही है. जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, तब हमने कभी नहीं कहा कि उसके पीछे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी है."

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निशिकांत दुबे ने कहा, "हम इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं. हम इस मामले और जेपीएससी में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच चाहते हैं. आज एक इस्तीफा भी हुआ है. मैं पहले से कहता रहा हूं कि जेपीएससी के सदस्य जेएमएम के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस से जुड़े थे. कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय किया है."

मसलन, विधानसभा सत्र के बीच रांची में छात्रों का प्रदर्शन लगातार तेज नजर आया. बैरिकेडिंग टूटने, छात्रों के परिसर तक पहुंचने, जयराम महतो के समर्थन, देवेंद्र नाथ महतो के तीखे बयान और नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप के बीच जेपीएससी को लेकर यह विरोध जारी रहा.

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