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वही काम, वही नौकरी, अमेरिका में 4 गुना सैलरी? इंडियन ने बताया ऐसा क्यों?

एक इंडियन एंप्लॉयी ने सोशल मीडिया पर भारत और अमेरिका की वर्क कल्चर की तुलना की है. उसका दावा है कि एक जैसे पद और काम के बावजूद अमेरिकी कर्मचारियों को भारत की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है. इसके अलावा अमेरिकी कर्मचारी एक समय में कम प्रोजेक्ट संभालते हैं और उन्हें वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी ज्यादा मिलती है.

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सोशल मीडिया पर भारत और अमेरिका की नौकरी और वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर बहस छिड़ गई. ( Photo: ITG)
सोशल मीडिया पर भारत और अमेरिका की नौकरी और वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर बहस छिड़ गई. ( Photo: ITG)

इंडिया में नौकरी करने वाले कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर विदेशों में एक ही तरह का काम करने वाले कर्मचारियों को इतनी ज्यादा सैलरी क्यों मिलती है? क्या वहां काम का दबाव कम होता है? क्या कर्मचारियों को अपनी बात रखने की ज्यादा आजादी मिलती है? या फिर भारत में कंपनियां कर्मचारियों से उनकी क्षमता से ज्यादा काम लेती हैं? इन सवालों को लेकर सोशल मीडिया पर एक भारतीय कर्मचारी की पोस्ट ने नई बहस छेड़ दी है. रेडिट पर एक भारतीय कर्मचारी ने अमेरिका में साथ काम करने वाले कर्मचारियों और भारत की टीम के काम करने के तरीके की तुलना की. कर्मचारी का दावा है कि दोनों देशों में लोगों की भूमिका और पद लगभग एक जैसे हैं, लेकिन काम का बोझ, सैलरी और ऑफिस जाने के नियमों में बड़ा अंतर है. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

अमेरिका में दो प्रोजेक्ट, भारत में तीन से छह
कर्मचारी के मुताबिक, अमेरिका में उसके सहकर्मी आमतौर पर एक समय में ज्यादा से ज्यादा दो प्रोजेक्ट संभालते हैं. अगर उन्हें तीसरा प्रोजेक्ट दिया जाता है तो वे अपने मैनेजर से साफ कह देते हैं कि उनके पास पहले से काफी काम है और इस काम के लिए समय नहीं है. दावे के मुताबिक, वहां कर्मचारियों की इस बात को गंभीरता से लिया जाता है. यानी कर्मचारी अपनी काम करने की सीमा के बारे में खुलकर बात कर सकता है. इससे बिल्कुल अलग भारत की टीम में एक कर्मचारी के पास तीन से चार प्रोजेक्ट होना सामान्य बताया गया है. कुछ कर्मचारी एक साथ छह प्रोजेक्ट तक संभाल रहे हैं. यानी जहां अमेरिका में दो प्रोजेक्ट के बाद कर्मचारी अपनी क्षमता की बात कर सकता है, वहीं भारत में ज्यादा काम संभालना कई जगहों पर सामान्य माना जाता है.

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सैलरी में 3 से 4 गुना अंतर
इस पोस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा सैलरी को लेकर हुई. कर्मचारी का दावा है कि लगभग समान पद और भूमिका होने के बावजूद उसके अमेरिकी सहकर्मियों को उसकी तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है. इतना ही नहीं, उसके मुताबिक अमेरिकी कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं, जबकि भारत में उसे हफ्ते में कम से कम तीन दिन ऑफिस जाना पड़ता है. ऑफिस नहीं पहुंचने पर मैनेजर से जवाब देना पड़ता है. यही अंतर कर्मचारी को परेशान करता है. उसका सवाल है कि अगर काम और जिम्मेदारी लगभग समान है, तो काम करने की आजादी और मिलने वाली सैलरी में इतना बड़ा अंतर क्यों है?

क्या भारत में काम का दबाव ज्यादा है?
इस पोस्ट ने भारत की वर्क कल्चर पर भी बहस शुरू कर दी है. कई कर्मचारियों का मानना है कि भारत में लोग नौकरी बचाए रखने और करियर में आगे बढ़ने के दबाव में  काफी ज्यादा काम स्वीकार कर लेते हैं. कई बार वे अपनी क्षमता से ज्यादा काम होने के बावजूद मैनेजर को मना नहीं कर पाते. हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि अमेरिका में हर कर्मचारी कम काम करता है या वहां हर कंपनी कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देती है. अमेरिका में भी कई जगह लंबे काम के घंटे और तनाव की समस्या देखने को मिलती है. इसी तरह भारत में भी ऐसी कई कंपनियां हैं जहां कर्मचारियों को रिमोट वर्क, लचीले समय और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस की सुविधा मिलती है.

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सिर्फ सैलरी से नहीं होती नौकरी अच्छी
सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के बाद लोगों ने कहा कि किसी नौकरी को अच्छा या खराब सिर्फ सैलरी के आधार पर तय नहीं किया जा सकता. काम के घंटे, प्रोजेक्ट की संख्या, छुट्टियां, घर से काम करने की सुविधा, मैनेजर का व्यवहार और निजी जिंदगी के लिए मिलने वाला समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है. भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्था, टैक्स, जीवन-यापन का खर्च और नौकरी का बाजार भी अलग है. इसलिए केवल सैलरी की सीधी तुलना पूरी तस्वीर नहीं बताती.

फिर भी इस पोस्ट ने एक जरूरी सवाल जरूर खड़ा किया है. अगर एक ही कंपनी में लगभग समान भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों के काम का बोझ और सुविधाएं इतनी अलग हो सकती हैं, तो क्या कंपनियों को अपनी वर्क कल्चर पर दोबारा विचार नहीं करना चाहिए? आखिर अच्छी नौकरी सिर्फ ज्यादा पैसा मिलने का नाम नहीं है. कर्मचारी कितना काम कर रहा है, उसे अपनी बात रखने की कितनी आजादी है और नौकरी के साथ उसे निजी जिंदगी के लिए कितना समय मिल रहा है, ये चीजें भी उतनी ही मायने रखती हैं. यही वजह है कि भारत और अमेरिका के कर्मचारियों की यह तुलना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

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