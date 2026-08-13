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सरकार की नई स्‍कीम... अब ₹99 में मिलेगी पेंशन, जानें कौन होगा योग्‍य

नेशनल पेंशन सिस्‍टम के तहत नया पेंशन स्‍कीम पेश किया गया है, जिसके तहत अब गिग वर्कर्स भी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना के तहत वे 99 रुपये से पेंशन की शुरुआत कर सकते हैं.

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गिग वर्कर्स को भी मिलेगी पेंशन. (Photo: ITG)
गिग वर्कर्स को भी मिलेगी पेंशन. (Photo: ITG)

नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) के तहत एक नई पेंशन स्‍कीम पेश की गई है, जिसके तहत गिग वर्कर्स को लाभ दिया जाएगा. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इस स्‍कीम की शुरुआत की है. 

यह स्‍कीम स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होगी. इस पेंशन स्‍कीम में सिर्फ 99 रुपये से योगदान की शुरुआत कर सकते हैं. ताकि ये कर्मचारी भी छोटे स्‍तर पर निवेश करके अपने फ्यूचर को सिक्‍योर कर सकें. आइए जानते हैं इस स्‍कीम के बारे में पूरी डिटेल्‍स... 

99 रुपये से निवेश 
पेंशन फंड रेगुलरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, गिग वर्कर्स स‍िर्फ 99 रुपये से अपने पेंशन में योगदान की शुरुआत कर सकते हैं. इसकी कोई न्‍यूनतम और अधिकतम योगदान की लिमिट नहीं रखी गई है. गिग वर्कर्स अपनी सुविधा के अनुसार इसमें निवेश जारी रख सकते हैं. 

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रिटायरमेंट एज की सीमा नहीं
इसमें शुरुआत पहले 99 रुपये से की जा सकती है और बाद में आप जितना चाहे, उतना इसे बढ़ा सकते हैं. इसमें रिटायरमेंट की भी कोई सीमा नहीं है, वर्कर्स जबतक चाहे काम कर सकते हैं और इस योजना में योगदान दे सकते हैं. साथ ही पेंशन का भी लाभ उठा सकते हैं. 

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कौन-कौन से वर्कर्स उठा सकते हैं लाभ? 
यह स्‍कीम उन सभी युवओं और कर्मचारियों के लिए है, जो डिजिटल प्‍लेटफॉर्म्‍स के जरिए काम करते हैं. इस योजना के तहत फूड डिलीवरी पार्टनर्स Zomato, Swiggy जैसे वर्कर्स, क्विक-कॉमर्स एंड ग्रॉसरी डिलीवरी- Blinkit, Zepto, Instamart के वर्कर्स, राइड-हेलिंग ड्राइवर्स Ola, Uber, Rapido में काम करने वाले वर्कर्स और होम सर्विसेज पार्टनर्स Urban Company, अन्य सर्विस प्लेटफॉर्म्स के जरिए काम करने वाले वर्कर्स को इसका लाभ मिल सकता है. 

कैसे खुलेगा अकाउंट? 

  • इस पेंशन स्‍कीम का लाभ लेने के लिए गिग वर्कर्स पेंशन स्‍कीम वाली कैटेगरी के तहत NPS अकाउंट खोलना होगा. 
  • फिर बेसिक केवाईसी के लिए केवल नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स जोड़ना होगा. आधार के जरिए अथेंटिफिकेशन कराना होगा. 
  • वर्कर की सहमति से तुरंत एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) जारी कर दिया जाता है.
  • फिर ऑनबोर्डिंग के 60 दिनों के भीतर माता-पिता की जानकारी और नॉमिनी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं. 
  • एक बार अकाउंट खुल गया तो कंपनी बदलने पर भी ये अकाउंट बंद नहीं होगा, बल्कि वह आसानी से अपने खाते को नए एग्रीगेटर के साथ जोड़ सकते हैं. 

पेंशन और एकमुश्‍त दोनों का लाभ
यह स्‍कीम शेयर बाजार से लिंक्‍ड है और पेंशन का भी लाभ देती है. इसमें जमा किया गया पैसा शेयर बाजार और सुरक्षित सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है, जिससे लंबी अवधि में एक बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार होता है. 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद, वर्कर्स को एकमुश्‍त रकम मिल सकती है. बाकी पैसों से एन्‍युटी खरीदकर हर महीने पेंशन का लाभ उठा सकते हैं. पेंशन कितना मिलेगा, यह कंट्रीब्‍यूशन और एन्‍युटी खरीदने पर निर्भर करेगा. 

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