Kal Ka Rashifal 14 August 2026: शुक्रवार को इन 5 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, बड़े मुनाफे के योग! पढ़ें राशिफल

मेष (Aries)

चहुंओर सकारात्मक प्रदर्शन से उत्साह बढ़ा रहेगा.कारोबारी प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे.निजी चर्चाओं को समर्थन मिलेगा.आवश्यक कार्यों को गति देगे.आत्मविश्वास बढ़ेगा.पेशेवर मामलों में सावधानी बरतेंगे.मानसिक संबंध मजबूत रहेंगे.बुद्धि कौशल से जगह बनाएंगे.आवश्यक कार्य शीघ्रता से पूरे करेंगे.परीक्षा प्रतियोगिता में प्रभावशाली रहेंगे.खर्च पर नियंत्रण रहेगा.स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.टीम पर जोर बना रहेगा.मित्रों की खुिशयों में शामिल होंगे.

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कामकाजी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे.कार्यगति तेज रहेगी.वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे.परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी.सूझबूझ से निर्णय लेंगे एवं विस्तार के कार्य बनेंगे.ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे.प्रभावपूर्ण व्यवहार रखेंगे.व्यवस्था पर भरोसा बढाएंगे.नियमों का पालन करेंगे.प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी.मित्रता मजबूत होगी.व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.खानपान आकर्षक रहेगा.मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक: 6 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

कल का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.मित्रता बढ़ाएं.

वृष (Taurus) राशिफल

घर से करीबी बढ़ाएंगे.निजी यात्राओं पर जा सकते हैं.पारिवारिक मामलों में रुचि बढ़ेगी.सुविधाओं को बढ़ाएंगे.भौतिक वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं.भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएंगे.जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें.आवश्यक विषयों में सक्रियता रहेगी.आपसी विश्वास से कार्य करें.करीबियों से सहजता रखें.गरिमा गोपनीयता बढ़ाएं.वाद विवाद टालेंगे.समता व संतुलन बढ़ाएंगे.परिवार से करीबी बढ़ेगी.कामकाजी उपलब्धियों पर फोकस रहेगा.

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वरिष्ठों से भेंट बढ़ाएंगे.परिचय का लाभ लेंगे.योजनाओं पर अमल बढ़ेगा.प्रबंधकीय विषयों पर ध्यान रहेगा.वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे.संकीर्णता को त्यागें. आर्थिकी पूर्ववत् रहेगी.शासन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी.पैतृक लाभ पर फोकस होगा.आर्थिक विषयों में हड़बड़ी से बचें.लोभ प्रलोभन में नहीं आएं.तार्किकता बनाए रखें. अपनों को अनदेखा न करें.प्रेम और स्नेह का व्यवहार बढ़ाएं.घर में साज संवार रहेगी.नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं.खानपान में सुधार लाएं.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: ओपल व्हाइट

कल का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.मीठा बांटें.बड़प्पन रखें.

मिथुन (Gemini)

कार्यक्षेत्र में पहल का भाव बना रहेगा.सभी से सामांजस्य बढ़ाएंगे.करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे.प्रबंधन के कार्य सधेगे.अनुशासन बढ़ाएंगे.परिवार में हर्ष उत्साह रहेगा.यात्रा की संभावना बेहतर है.सूचना संचार में बेहतर रहेंगे.भाई बंधुओं से करीबी बढ़ेगी.साहस पराक्रम से परिणाम संवारेंगे.सामाजिक संवाद में बेहतर बने रहेंगे.सबको साथ बनाए रखने पर जोर होगा.भावनात्मक विषयों में सहजता रखेंगे.विविध जानकारी जुटाने पर जोर होगा.

सहकारिता संवार पर रहेंगी.साझीदारी में रुचि रखेंगे.कार्यव्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे.बड़प्पन की सोच रखें.आवश्यक कार्यों में सूझबूझ रखेंगे.लाभ प्रतिशत अपेक्षित रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में रहेंगे.सक्रियता व सहकारिता बनाए रखेंगे.वित्तीय उपलब्धियां बल पाएंगी.महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे.कामकाजी में प्रभाव बढ़ा रहेगा.भावनात्मक चर्चा बेहतर रहेंगे.अपनों की मदद करेंगे.प्रियजनों के साथ यादगार वक्तबिताएंगे.अतिथियों आगमन बना रहेगा.संबंधों पर फोकस रखेंगे.आपसी विश्वास बल पाएंगे.मन के मामलों में शुभता बनी रहेगी.



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शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: वासंती

कल का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.सहकार बढ़ाएं.

कर्क (Cancer)

घर परिवार में अपनों के साथ समय बिताना भाएगा.उत्सव का वातावरण बना रहेगा.समता सामंजस्य बनाए रखेंगे.वाणी व्यवहार प्रभावशाली होगा.धन संपत्ति में वृद्धि के संकते हैं.महत्वपूर्ण लोगों का घर पर आना संभव है.चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे.आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे.वचन बनाए रखेगे.सहजता से आगे बढ़ेंगे.शुभता का संचार रहेगा.रक्त संबंधों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.हितलाभ बढ़त पर रहेंगे.

कारोबार में अनुकूलन बढ़ा रहेगा.पेशेवर अच्छा प्रदर्शन करेंगे.संवाद प्रभावपूर्ण रहेगा.पेशेवर लाभ का प्रतिशत ऊंचा होगा.महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी दिखाएंगे.संबंधों का लाभ लेंगे.पूंजी के संग्रह संरक्षण के प्रयास बढ़ाएंगे.विभिन्न सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे.मूल्यवान भेंट की प्राप्ति होगी.प्रभावी प्रस्ताव प्राप्त होंगे.वित्तीय लक्ष्यों को प्राथमिकता देंगे.मेहमानों का मान सम्मान रखेंगे.साज संवार बढ़ाएंगे.स्वास्थ्य सुधार पाएगा.व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग: पर्ल पिंक

कल का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.विनम्रता रखें.

सिंह (Leo)

कला कौशल के प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे.साख सम्मान बढ़ाने की भावना रहेगी.आत्मविश्वास से कार्य करेंगे.व्यापार में उचित जगह बनाए रखने में सफल होंगे.यात्रा के संकेत हैं.शुभ सूचना मिल सकती है.संपर्कां का लाभ मिलेगा.रचनात्मक गतिविधियों को संवारेंगे.स्मरणीय पल साझा करेंगे.विनम्रता और एकाग्रता बढ़ेगी.विभिन्न क्षेत्रों में लाभ की संभावना रहेगी.सीखने में रुचि रखेंगे.अनोखी कोशिशों को बढ़ावा देंगे.नवीन प्रयास बनाए रखेंगे.

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आधुनिक कार्यों में तेजी आएगी.नवीन तौर तरीकों पर जोर रखेंगे.कामकाजी सुधारों पर जोर बढ़ाएंगे.कार्यशैली संवरेगी.साख में वृद्धि होगी.सबका सहयोग मिलेगा. वित्तीय कार्य गति लेंगे.प्रदर्शन पर उम्दा बना रहेगा.अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी.विविध मामले अनुकूल रहेंगे.धन संपत्ति बढ़ाने पर जोर होगा.लक्ष्य साधेंगे.वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा.संवेदनशीलता रखेंगे.अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.आसपास उत्सह का माहौल रहेगा.मित्रों से भेंट होगी.स्वजनों का ख्याल रखेंगे.चर्चा संवाद बढ़ाएंगे.



शुभ अंक: 1, 5 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

कल का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.सृजन बढ़ाएं.

कन्या (Virgo)

पेशेवर दबाव से प्रभावित न हों.निवेश में धैर्य से काम लें.विदेश के कार्यों में सक्रियता आएगी.लेनदेन में चूक करने से बचें.ढिलाई व लापरवाही से बचें.खर्च और निवेश के मामलों में धैर्य दिखाएं.कामकाज में संवेदनशीलता रहेंगी.सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे.भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे.प्रलोभन में न आएं.न्यायपूर्वक बढ़ने की कोशिश रखें.स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं.संस्कारों को बढ़ावा देंगे.पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे.रिश्तेदारों से सीख सलाह रखेंगे.

विभिन्न कार्यों में हड़बड़ी से बचें.करियर के मामलों में सजगता बनाए रखंे.व्यापार में स्पष्टता रखें.पेशेवरों का भरोसा जीतें.कार्य विस्तार के अवसर भुनाएंगे. आर्थिक नियमों का पालन रखें.बड़ो के निर्देशों को मानें.निवेश में रुचि रहेगी.विविध मामले पूर्ववत् बने रहेंगे.आय सामान्य रहेगी.बजट से आगे बढ़ें.संबंधियों का सम्मान रखें.प्रेम के मामले में सजग रहें.

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शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: सिल्वर

कल का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.नियम से चलें.

तुला (Libra)

करियर में संवाद संपर्क प्रभावशाली बना रहेगा.कार्यक्षेत्र में नवीन अवसर बनेंगे.उत्साह से काम लेंगे.तेज सुधार से संकेत बने हुए हैं.कारोबार में साहस पराक्रम से उचित स्थान पाएंगे.कामकाज में उन्न्नति बनाए रखेंगे.प्रबंधन में सफलता पाएंगे.श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.नियंत्रित जोखिम उठाएंगे.सहयोग की सोच रखंेगे.प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा.लाभ और प्रभाव में वृद्धि रहेगी.विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी.मितभाषी बने रहेंगे.सफलता बढ़त पर रहेगी.

प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा.कारोबारी अपेक्षित लाभ अर्जित करेंगे.पेशेवर मामले सकारात्मक बनेंगे.अनुकूलता प्रतिशत ऊंचा होगा.आर्थिक गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. वाणिज्यिक हितों को साधेंगे.आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखेंगे.इच्छित वस्तु की प्राप्ति संभव है.जीवनस्तर संवार पर रहेगा.लाभ के अवसर बढ़ेंगे.भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.प्रेम पक्ष मजबूत रहेगा.कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.भेंटवार्ता में सफल रहेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: हीरे के समान

कल का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.सहयोगियों पर भरोसा रखें.

वृश्चिक (Scorpio)

कार्यक्षेत्र में वांछित फल परिणाम बनेंगेे.प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे.प्रतिभा प्रदर्शन से लाभ बढ़ाएंगे.लक्ष्य साधने पर जोर होगा.चर्चा संवाद प्रभावी रहेगा.उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.कला कौशल बनाए रखेंगे.प्रबंधकीय मामलों में वृद्धि होगी.विविध प्रयासों को बढ़ावा देंगे.जिम्मेदारों और बड़ों का साथ बनाए रखेंगे.सत्ता का साथ समर्थन पाएंगे.सुखद सूचनाएं प्राप्त होंगी.सभी सहयोगी बने रहेंगे.आवश्यक यात्रा पर जा सकते हैं.

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पैतृक कार्य गति लेंगे.योजनाओं को समय पर पूरा करेंगे.कामकाज में सक्रियता लाएंगे.पेशेवर प्रयासों में शुभता रहेगी.नेतृत्व का भाव रहेगा.अनुभवियों का साथ मिलेगा.आर्थिक लाभ बढ़त पर बना रहेगा.विविध मामले उम्मीद से अच्छे रहेंगे.इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे.धन संपत्ति के मामले संवार पर रहेंगे.भवन व वाहन की खरीदी संभव है.रिश्तों में ऊर्जा रखेंगे.सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे.सबसे मिलकर चलेंगे.भावनात्मकता में वृद्धि होगी.चर्चाएं सफल होंगी.भाव प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे.प्रियजनों से भेंट होगी.अपनों का सहयोग बढ़ेगा.

शुभ अंक: 5, 6 और 9

शुभ रंग: मरून

कल का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.सहयोग का नजरिया रखें.

धनु (Sagittarius)

भाग्य से राह आसान होगी.अधिकांश मामले सकारात्मक बने रहेंगे.धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों से जुडेंगे.भक्ति एवं आस्था बल पाएगी.पेशेवर मामले सधेंगे.निसंकोच आगे बढेंगे.संसाधनों में वृद्धि होगी.पेशेवर अच्छा करेंगे.आत्मविश्वास को बल मिलेगा.बंधु बांधवों से सहयोग बना रहेगा.परिस्थिति में तेज सुधार के संकेत रहेंगे.अवरोध स्वतः दूर होंगे.विविध उपलब्धियों को बढ़ाएंगे.सहज संकोच में कमी आएगी.साख सम्मान बढ़त पर रहेंगे.

व्यापार मनोनुकूल रहेगा.करियर की योजनाओं में गति आएगी.अनुकूलता बढ़त पर रहेगी.प्रतिष्ठित कार्यों से जुड़ेंगे.बड़ी सोच रखेंगे.वरिष्ठों का सानिध्य बना रहेगा. वित्तीय लाभ एवं व्यवस्था मजबूत बनेंगे.पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.पैतृक पक्ष मे सुधार आएगा.चहुंओर शुभता का संचार रहेगा.महत्वपूर्ण कार्य सहजता से करेंगे.प्रियजनों के संग सुखद पल साझा करेंगे.संबंधों में सुधार होगा.स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.भरोसा बढ़ेगा.सक्रियता बनाए रखेंगे.

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शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: चंदन समान

कल का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.आस्था रखें.

मकर (Capricorn)

कार्यगति में सहजता बनाए रखें.दबाव में लक्ष्य से समझौता न करें.सजगता से कार्य करते रहें.सेहत के प्रति सावधानी बढ़ाएं.लेनदेन में सतर्क रहें.अफवाहों व भ्रम में न आएं.सीख सलाह को महत्व देंगे.भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं.अनजान पर भरोसा करने से बचें.अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है.आवश्यक कार्यों में अनुशासन रखेंगे.रक्त संबंधियों का सहयोग पाएंगे.धैर्य से राहें बनेंगी.सीख सलाह बनाए रखेंगे.नियम कानून के साथ आगे बढ़ें.प्रबंधन बनाए रखें.

कार्यक्षेत्र में मिश्रित स्थिति रहेगी.नीतिगत विषयों में स्पष्टता बनाए रहेंगे.निर्णय में धैर्य दिखाएंगे.धूर्तजन की बातों में न आएं.नए लोगों से दूरी रखें.बड़ों का सानिध्य रखें. लेनदेन में स्पष्टता रखें.जल्दबाजी में समझौते नहीं करें.कार्यसूची बनाएं.प्रबंधन पर ध्यान दें.बजट से चलें.महत्वपूर्ण निर्णय लंबित रह सकते हैं.बड़प्पन की भावना रखें.अनुभव का लाभ उठाएं.अहंकार व जिद न करें.परिजनों की सलाह से आगे बढ़ें.भावावेश में प्रतिक्रिया देने से बचें.आवश्यक सूचना मिल सकती है.वार्तालाप में सतर्कता रखें.प्रेम संबंधों में स्थिति पूर्ववत् बनी रहेगी.साथी को आदर सम्मान दें.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: स्फटिक समान

कल का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.सहनशक्ति बढ़ाएं.

कुंभ (Aquarius)

साझीदारी के कार्याH को गति देंगे.भूमि भवन की योजनाओं को गति देंगे.करियर कारोबार में लाभ बढ़ेगा.विषयों को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी.परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी.प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी.श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी.दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.विवेक विनम्रता बढ़ाएंगे.परिवार के मामलों में उत्साह बना रहेगा.उद्योग व्यापार में तेजी दिखाएंगे.लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.सहकारिता और स्पष्टता बढ़ाएंगे.आर्थिक विषयों में सक्रियता रहेगी.करीबियों से संबंध सुधार पाएंगे.

व्यापार व्यवसाय बेहतर बना रहेगा.साझेदारी में शुभता रहेगी.आर्थिक गतिविधियों में रुचि लेंगे.समन्वय से आगे बढ़ते रहेंगे.व्यवस्था को बल मिलेगा.वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. आर्थिक क्षेत्र में उचित स्थान बनाएंगे.कामकाज में इच्छित सफलता मिलेगी.व्यापार को मजबूती देंगे.लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे.जोखिम लेने की सोच बनी रहेगी.सोच विचार से आगे बढ़ेंगे.खुशियों को साझा करेंगे.उपलब्धियां उत्साहित रखेंगी.निसंकोच आगे बढ़ंेगे.खानपान पर ध्यान देंगे.मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: आसमानी

कल का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.सहकारिता बनाए रखें.

मीन (Pisces)

आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें.रुटीन गतिविधियों को बढ़ावा दें.पेपरवर्क में सतर्कता बरतें.सफेदपोष ठगों से बचाव रखें.विवेक विनम्रता बनाए रहें.कार्यक्षमता को बल मिलेगा.श्रमशीलता में वृद्धि होगी.मेहनत से जगह बनाए रखेंगे.चर्चा में संकोच दिखा सकते हैं.व्यवसायिक विषयों में गति आएगी.लेनदेन में सजगता बढ़ाएं.कार्यों में मेहनत और अनुशासन बनाए रखें.नियम पालन पर जोर रखें.कार्य व्यापार में प्रस्ताव प्राप्त होंगे.रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा.जोखिम नहीं लें.

पेशेवर पक्ष पर बल बना रहेगा.कला कौशल को बढ़ावा मिलेगा.समकक्ष सहयोगी रहेंगे.आवश्यक कार्यों में गति रखेंगे.लक्ष्य पर फोकस रहेगा.उचित परिणाम के लिए प्रयासरत रहेंगे. वित्तीय गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाएंगे.विविध प्रयासों पर फोकस रखेंगे.लेनदेन में सतर्कता बढ़ाएंगे.कारोबारी मामले संवरेंगे.सम प्रबंधन पर जोर होगा.सबको साथ लेकर चलेंगे.रिश्तेदारों का सहयोग रहेगा.मन के मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे.अपनों का साथ समर्थन बनाए रखेंगे.अपनों की बात की अनदेखी न करें.दीर्घकालिक मामले बल पाएंगे.



शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

कल का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.सतर्क रहें.

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