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बिजनौर के गांव में मगरमच्छ की एंट्री... देखने को जमा हो गई भीड़, फिर युवक ने पूंछ पकड़कर उठा लिया, VIDEO

बिजनौर के चांदपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा तो मगरमच्छ गांव की आबादी के करीब पहुंच गया. हुसैनपुर खासा गांव में मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. इसी दौरान एक युवक ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे उठा लिया. घटना का वीडियो सामने आया है. बाद में मगरमच्छ के बच्चे को वापस गंगा में छोड़ दिया गया.

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ग्रामीणों ने मगरमच्छ को वापस गंगा में छोड़ दिया. (Photo: Screengrab)
ग्रामीणों ने मगरमच्छ को वापस गंगा में छोड़ दिया. (Photo: Screengrab)

बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ा तो एक मगरमच्छ गांव तक पहुंच गया. उसे देखते ही गांव में लोगों की भीड़ लग गई. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसका वीडियो सामने आया तो लोग हैरान रह गए. एक ग्रामीण ने मगरमच्छ को पूंछ पकड़कर उसे उठा लिया. पकड़ने का तरीका ऐसा, जैसे कोई बोरी उठाई जा रही हो.

मामला बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र का है. इन दिनों पहाड़ी इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है. नदी का पानी किनारे के इलाकों तक पहुंच रहा है. इसी बढ़े हुए पानी के साथ एक मगरमच्छ का बच्चा बहकर हुसैनपुर खासा गांव के पास पहुंच गया. गांव की आबादी के नजदीक मगरमच्छ दिखाई दिया तो खबर तेजी से फैल गई. आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे. किसी के चेहरे पर डर था, किसी पर उत्सुकता. 

यहां देखें Video

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कुछ लोग इस पूरे नजारे को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगे. इस दौरान एक युवक मगरमच्छ के पास पहुंचा और उसकी पूंछ पकड़ ली. इसके बाद उसे उठाकर बाहर ले आया. आसपास खड़े लोग पूरा नजारा देखते रहे. किसी ने वीडियो बना लिया. वीडियो में ग्रामीण को मगरमच्छ के बच्चे को पूंछ से पकड़े हुए देखा जा सकता है. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं. बाद में ग्रामीणों ने मगरमच्छ को वापस गंगा में छोड़ दिया.

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यह भी पढ़ें: कंधे पर मगरमच्छ, चेहरे पर टशन और चाल में कॉन्फिडेंस... सुपौल के अमित की बहादुरी देख लोग बनाते रहे VIDEO

मगरमच्छ छोटा था, इसलिए उसे पकड़ना आसान लगा होगा, लेकिन वन्यजीव को इस तरह पकड़ना खतरनाक हो सकता है. छोटा मगरमच्छ भी काट सकता है और खुद को बचाने के लिए हमला कर सकता है. इसलिए अगर किसी गांव या आबादी के पास ऐसा कोई जलीय जीव दिखाई दे तो उसके करीब जाना या उसे पकड़ना ठीक नहीं है. बेहतर है कि वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी जाए.

इस घटना के बाद ग्रामीणों की चिंता एक और वजह से बढ़ गई है. लोगों को डर है कि अगर गंगा का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो नदी में रहने वाले दूसरे जलीय जीव भी आबादी वाले इलाकों की तरफ आ सकते हैं. गंगा किनारे बसे गांवों में बरसात के दिनों में ऐसी घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है. लिहाजा ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से नदी किनारे निगरानी बढ़ाने की मांग की है.

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