बिजनौर के गांव में मगरमच्छ की एंट्री... देखने को जमा हो गई भीड़, फिर युवक ने पूंछ पकड़कर उठा लिया, VIDEO

बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ा तो एक मगरमच्छ गांव तक पहुंच गया. उसे देखते ही गांव में लोगों की भीड़ लग गई. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसका वीडियो सामने आया तो लोग हैरान रह गए. एक ग्रामीण ने मगरमच्छ को पूंछ पकड़कर उसे उठा लिया. पकड़ने का तरीका ऐसा, जैसे कोई बोरी उठाई जा रही हो.

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मामला बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र का है. इन दिनों पहाड़ी इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है. नदी का पानी किनारे के इलाकों तक पहुंच रहा है. इसी बढ़े हुए पानी के साथ एक मगरमच्छ का बच्चा बहकर हुसैनपुर खासा गांव के पास पहुंच गया. गांव की आबादी के नजदीक मगरमच्छ दिखाई दिया तो खबर तेजी से फैल गई. आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे. किसी के चेहरे पर डर था, किसी पर उत्सुकता.

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कुछ लोग इस पूरे नजारे को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगे. इस दौरान एक युवक मगरमच्छ के पास पहुंचा और उसकी पूंछ पकड़ ली. इसके बाद उसे उठाकर बाहर ले आया. आसपास खड़े लोग पूरा नजारा देखते रहे. किसी ने वीडियो बना लिया. वीडियो में ग्रामीण को मगरमच्छ के बच्चे को पूंछ से पकड़े हुए देखा जा सकता है. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं. बाद में ग्रामीणों ने मगरमच्छ को वापस गंगा में छोड़ दिया.

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मगरमच्छ छोटा था, इसलिए उसे पकड़ना आसान लगा होगा, लेकिन वन्यजीव को इस तरह पकड़ना खतरनाक हो सकता है. छोटा मगरमच्छ भी काट सकता है और खुद को बचाने के लिए हमला कर सकता है. इसलिए अगर किसी गांव या आबादी के पास ऐसा कोई जलीय जीव दिखाई दे तो उसके करीब जाना या उसे पकड़ना ठीक नहीं है. बेहतर है कि वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी जाए.

इस घटना के बाद ग्रामीणों की चिंता एक और वजह से बढ़ गई है. लोगों को डर है कि अगर गंगा का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो नदी में रहने वाले दूसरे जलीय जीव भी आबादी वाले इलाकों की तरफ आ सकते हैं. गंगा किनारे बसे गांवों में बरसात के दिनों में ऐसी घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है. लिहाजा ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से नदी किनारे निगरानी बढ़ाने की मांग की है.

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