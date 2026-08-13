scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेरिका के इस शहर में भी भारत का डंका, 15 अगस्त को बनाया खास दिन

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले अमेरिका के कई राज्यों में 15 अगस्त को 'इंडिया डे' या 'इंडिया इंडिपेंडेंस डे' के तौर पर मान्यता दी जा रही है. अब डेलावेयर भी इस सूची में शामिल हो गया है. इससे पहले न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी समेत कई राज्यों ने भारतीय-अमेरिकी समुदाय के योगदान को सम्मान देते हुए ऐसी घोषणाएं की हैं.

Advertisement
X
लाल किला पर लहराता भारत का तिरंगा. (Photo- PTI)
लाल किला पर लहराता भारत का तिरंगा. (Photo- PTI)

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले अमेरिका में भारतीय तिरंगे और भारतीय विरासत की गूंज तेज हो गई है. अमेरिका के कई राज्यों में 15 अगस्त को 'इंडिया डे' या 'इंडिया इंडिपेंडेंस डे' के तौर पर मान्यता देने की घोषणाएं की जा रही हैं. इसी कड़ी में अब डेलावेयर भी शामिल हो गया है. राज्य की इस पहल में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के योगदान, उसकी सांस्कृतिक विरासत और अमेरिका-भारत के बीच मजबूत होते रिश्तों को सराहा गया है.

डेलावेयर के गवर्नर मैट मेयर के घोषणा पत्र में कहा गया है कि राज्य की ताकत उसकी अलग-अलग संस्कृतियों और परंपराओं से आती है. इसमें डेलावेयर के तेजी से बढ़ रहे भारतीय-अमेरिकी समुदाय का भी खास तौर पर जिक्र किया गया है.

यह भी पढ़ें: ' 15 अगस्त को हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा...', पीएम मोदी ने Instagram पर की अपील

सम्बंधित ख़बरें

delhi traffic restrictions august
15 अगस्त तक Delhi में बदला ट्रैफिक रूट!
Red Fort attack
लाल किला हमले का मास्टरमाइंड था अल-कायदा, UN रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
Historical forts in India
भारत की वीरता का प्रतीक हैं ये किले, 15 अगस्त पर बच्चों संग जरूर जाएं
historical places
ये हैं भारत की 5 खास ऐतिहासिक जगहें, इस 15 अगस्त पर बच्चों को घुमाएं
21 Gun salute rehearsal (Photo: ANI)
लाल किले पर 21 तोपों की सलामी की रिहर्सल, VIDEO में देखें नजारा

घोषणा में कहा गया कि भारतीय विरासत वाले लोगों ने अपने काम, नेतृत्व और सामुदायिक सेवा के जरिए राज्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. डेलावेयर में भारतीय समुदाय की उपलब्धियों को सम्मान देने और भारत की आजादी का जश्न मनाने के लिए 15 अगस्त को 'इंडिया डे' के तौर पर मान्यता दी गई है.

न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भी 15 अगस्त को खास मान्यता

डेलावेयर से पहले न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी भी 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के तौर पर विशेष मान्यता दे चुके हैं. न्यूयॉर्क में राज्य की विधायिका ने भी 15 अगस्त को 'इंडिया इंडिपेंडेंस डे' घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें भारतीय-अमेरिकी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और राज्य के सामाजिक-आर्थिक जीवन में उसके योगदान को सराहा गया.

Advertisement

अमेरिका में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय दूतावास, वाणिज्य दूतावासों और संयुक्त राष्ट्र में भारत के मिशन की तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. भारतीय-अमेरिकी समुदाय इन आयोजनों में बड़ी संख्या में हिस्सा लेता है. कई शहरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड और तिरंगा फहराने के आयोजन होते हैं.

यह भी पढ़ें: 15 अगस्त समारोह में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम, Gen Z और युवा शक्ति पर फोकस

80वें स्वतंत्रता दिवस पर बढ़ा उत्साह

इस साल 15 अगस्त भारत के लिए खास है, क्योंकि देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. अमेरिका में भी भारतीय समुदाय के बीच इसे लेकर खास उत्साह है. न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और अब डेलावेयर जैसी जगहों पर आधिकारिक मान्यता मिलने से भारत की आजादी का जश्न अमेरिकी सार्वजनिक जीवन में भी दिखाई दे रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'भोजपुरी बवाल' शो में छलका पवन सिंह का बड़ा दर्द! |
    ऐसे बर्थडे बंप दिए कि लाल हो गई बच्चे की पीठ... वायरल हुआ वीडियो |
    Psychology Facts: हर वक्त चैट म्यूट कर रखने वाले लोग कैसे होते हैं? |
    2.20 घंटे में 760 KM, 3 राज्य होंगे कनेक्ट... भारत के अगले बुलेट ट्रेन का पूरा प्लान ये रहा |
    80वें स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी साजिश का इनपुट, दिल्ली-NCR से लेकर कश्मीर तक हाई अलर्ट |
    मिचेल स्टार्क ने रच दिया इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में बने सबसे सफल खब्बू गेंदबाज, कपिल देव की भी बराबरी की |
    हाथों में पर्च‍ियां लेकर हो रही थी सामू‍ह‍िक नकल, PGDCA एग्जाम कैंस‍िल, व‍िश्वभारती कॉलेज सस्पेंड |
    AI से लिखे कंटेंट में छिपा होगा वॉटरमार्क, अब नहीं हो पाएगा कॉपी पेस्ट? |
    ‘दादा, कप्तानी छोड़ दो...’, भज्जी-युवराज ने रचा था गांगुली के खिलाफ पूरा ड्रामा, द्रविड़ भी थे 'साजिश' में शामिल |
    बेबी का अफेयर और मैरिज प्रेशर... बॉयफ्रेंड ने चाकू से गोदकर मार डाला, फिर शव के साथ क्या हुआ?
    Advertisement