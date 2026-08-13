अमेरिका के इस शहर में भी भारत का डंका, 15 अगस्त को बनाया खास दिन

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले अमेरिका में भारतीय तिरंगे और भारतीय विरासत की गूंज तेज हो गई है. अमेरिका के कई राज्यों में 15 अगस्त को 'इंडिया डे' या 'इंडिया इंडिपेंडेंस डे' के तौर पर मान्यता देने की घोषणाएं की जा रही हैं. इसी कड़ी में अब डेलावेयर भी शामिल हो गया है. राज्य की इस पहल में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के योगदान, उसकी सांस्कृतिक विरासत और अमेरिका-भारत के बीच मजबूत होते रिश्तों को सराहा गया है.

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डेलावेयर के गवर्नर मैट मेयर के घोषणा पत्र में कहा गया है कि राज्य की ताकत उसकी अलग-अलग संस्कृतियों और परंपराओं से आती है. इसमें डेलावेयर के तेजी से बढ़ रहे भारतीय-अमेरिकी समुदाय का भी खास तौर पर जिक्र किया गया है.

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घोषणा में कहा गया कि भारतीय विरासत वाले लोगों ने अपने काम, नेतृत्व और सामुदायिक सेवा के जरिए राज्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. डेलावेयर में भारतीय समुदाय की उपलब्धियों को सम्मान देने और भारत की आजादी का जश्न मनाने के लिए 15 अगस्त को 'इंडिया डे' के तौर पर मान्यता दी गई है.

न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भी 15 अगस्त को खास मान्यता

डेलावेयर से पहले न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी भी 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के तौर पर विशेष मान्यता दे चुके हैं. न्यूयॉर्क में राज्य की विधायिका ने भी 15 अगस्त को 'इंडिया इंडिपेंडेंस डे' घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें भारतीय-अमेरिकी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और राज्य के सामाजिक-आर्थिक जीवन में उसके योगदान को सराहा गया.

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अमेरिका में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय दूतावास, वाणिज्य दूतावासों और संयुक्त राष्ट्र में भारत के मिशन की तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. भारतीय-अमेरिकी समुदाय इन आयोजनों में बड़ी संख्या में हिस्सा लेता है. कई शहरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड और तिरंगा फहराने के आयोजन होते हैं.

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80वें स्वतंत्रता दिवस पर बढ़ा उत्साह

इस साल 15 अगस्त भारत के लिए खास है, क्योंकि देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. अमेरिका में भी भारतीय समुदाय के बीच इसे लेकर खास उत्साह है. न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और अब डेलावेयर जैसी जगहों पर आधिकारिक मान्यता मिलने से भारत की आजादी का जश्न अमेरिकी सार्वजनिक जीवन में भी दिखाई दे रहा है.

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