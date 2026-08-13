Batwara 1947 First Review: इमोशंस से भरपूर मूवी, सनी देओल का दमदार काम, रमेश तौरानी बोले- फर्स्ट डे शो देखो

14 अगस्त को सनी देओल की मचअवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' रिलीज हो रही है. फैंस के बीच फिल्म का बज है. इसमें सालों बाद प्रीति जिंटा संग उनकी जोड़ी बनी है. आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म भारत-पाकिस्तान के बीच हुए 1947 के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी है. फिल्म कैसी बनी है, इसका पहला रिव्यू सामने आ गया है.

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कैसी है सनी की फिल्म?

रिलीज से एक दिन पहले फिल्ममेकर रमेश तौरानी ने फिल्म देखकर अपना रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने फिल्म की कहानी की जमकर तारीफ की. रमेश ने जनता से अपील करते हुए कहा कि इसका फर्स्ट डे, फर्स्ट शो जरूर देखना चाहिए. रमेश तौरानी ने इंस्टाग्राम पर आमिर खान और अली फजल के साथ सिनेमाहॉल से अपनी तस्वीर शेयर की है. फिल्म का रिव्यू करते हुए उन्होंने लिखा- बंटवारा 1947 बेहद संवेदनशील, भावुक और इंसानियत को दिखाने वाली फिल्म है.

''ये फिल्म रिलीज के पहले ही दिन देखी जानी चाहिए. ये मूवी इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में इंसान के हौसले और एक-दूसरे के प्रति हमदर्दी और संवेदना की अहमियत को दर्शाती है. सनी देओल ने धांसू काम किया है. उनकी परफॉर्मेंस गहरा असर छोड़ती है. प्रीति जिंटा को बड़े पर्दे पर दोबारा देखना खुशी की बात है. वो जो भी करती हैं बेस्ट करती हैं.''

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शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल ने भी अपने किरदारों में अच्छा काम किया है. सबने अपने रोल की गहराई, इमोशंस और सच्चाई दिखाई है. वहीं फिल्म में खलनायक बने अभिमन्यु सिंह शानदार लगे हैं. उनका किरदार प्रभावशाली होने के साथ खौफ भी पैदा करता है. रमेश तौरानी ने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के काम को सराहा है.

उनके मुताबिक, राजकुमार ने एक बार फिर ऐसी कहानी दिखाई है जो दर्शकों के दिल को छूती है. उनकी फिल्मों में दिखने वाली इंसानियत, इमोशंस और दिल को छू लेने वाले एंगल शानदार होते हैं. इसमें उन्हें महारथ हासिल है. रमेश तौरानी ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स अपूर्वा पुरोहित और आमिर खान प्रोडक्शंस को भी बधाई दी. अंत में फिल्ममेकर ने बंटवारा 1947 को पावरफुल मैसेज के साथ बनाई गई खूबसूरत फिल्म कहा.

मुस्लिम रोल में दिखेंगे सनी देओल

राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सनी देओल एक मुस्लिम व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं. जो भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान परिवार के साथ लाहौर रहने चला जाता है. इसकी भिड़ंत बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की आवारापन 2 से होगी. इमरान की आवारापन 2 एडवांस बुकिंग में सनी की मूवी से आगे चल रही है.



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