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कल है सूर्यग्रहण... यहां सरकार ने क्यों कहा- बिजली के ये आइटम बंद रखें

सूर्यग्रहण पर इस देश की सरकार ने लोगों से बिजली के कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करने से मना किया है. आखिर इस तरह की रोक की क्या वजह है. क्यों, ग्रहण के दौरान बिजली का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जा रही है? चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है और कहां ऐसा हो रहा है.

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सूर्य ग्रहण की वजह से इस देश में दो घंटे के लिए बिजली के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है (Photo - Pexels)
सूर्य ग्रहण की वजह से इस देश में दो घंटे के लिए बिजली के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है (Photo - Pexels)

सूर्य ग्रहण के दौरान ब्रिटेन में लोगों से बिजली की खपत कम करने की अपील की गई है. देश की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में से एक ऑक्टॉपस एनर्जी ने अपने ग्राहकों से बुधवार शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर जैसे बिजली वाले उपकरण न चलाने को कहा है. इसकी वजह सूर्य ग्रहण के कारण सोलर पावर से होने वाली बिजली की सप्लाई में बड़ी गिरावट की आशंका है.

ब्रिटेन में बुधवार को होने वाला सूर्य ग्रहण सिर्फ आसमान का नजारा ही नहीं बदलेगा, बल्कि इसका असर बिजली के उत्पादन पर भी पड़ सकता है. इसी वजह से लोगों को कुछ घंटों के लिए बिजली की खपत कम रखने की सलाह दी गई है.

दरअसल, ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य की रोशनी का बड़ा हिस्सा ढक लेगा. अनुमान है कि सूर्य की रोशनी करीब 95 फीसदी तक कम हो सकती है. इसका सीधा असर सोलर पैनल से बनने वाली बिजली पर पड़ेगा.

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1.3 गीगावाट तक घट सकती है बिजली सप्लाई
ब्रिटेन के बिजली ग्रिड का संचालन करने वाली संस्था नेशनल एनर्जी सिस्टम ऑपरेटर  (NESO) के मुताबिक, सूर्य ग्रहण के कारण देश में सोलर पावर से मिलने वाली बिजली में करीब 1.3 गीगावाट  तक की कमी आ सकती है.

इतनी बिजली करीब 5 लाख घरों की जरूरत पूरी करने के बराबर है. खास बात यह है कि ग्रहण का असर उस समय पड़ने की आशंका है, जब आमतौर पर लोग काम से घर लौटने के बाद बिजली का ज्यादा इस्तेमाल शुरू करते हैं. ऐसे में बिजली की मांग और सोलर पावर से होने वाली सप्लाई के बीच अंतर बढ़ सकता है.

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सोलर पावर में होने वाली कमी की भरपाई के लिए गैस से चलने वाले पावर प्लांट एक्टिव किए जाएंगे. हालांकि, अधिकारियों को उम्मीद नहीं है कि सूर्य ग्रहण की वजह से बिजली कटौती जैसी स्थिति पैदा होगी.

फिर भी कंपनी ने लोगों से अपील की है कि वे इन दो घंटों के दौरान गैर-जरूरी बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल टाल दें. इससे ग्रिड पर दबाव कम होगा और बिजली की कमी पूरी करने के लिए गैस आधारित बिजली पर निर्भरता भी कम रखी जा सकेगी.

बिजली बचाने पर बाद में मिलेगी फ्री बिजली
कंपनी ने बिजली की खपत का समय बदलने वाले अपने ग्राहकों को एक और ऑफर दिया है. कंपनी के मुताबिक, अगर ग्राहक इस दौरान बिजली की खपत कम करते हैं, तो उन्हें बाद की किसी तारीख में फ्री बिजली दी जा सकती है.

कंपनी का टैरिफ भी इसी तरह काम करता है. इसमें बिजली की कीमत थोक बाजार की कीमत के हिसाब से हर आधे घंटे में बदलती रहती है. यानी ग्राहक अगर कम कीमत वाले समय में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें और महंगे समय में खपत घटाएं, तो उन्हें फायदा हो सकता है.

कंपनी के फ्लेक्सिबिलिटी प्रमुख के मुताबिक,कंपनी के करीब 80 लाख ग्राहकों में से 5 लाख पहले से ही बिजली की खपत का समय बदलने वाली इस योजना में शामिल हैं. उनका कहना है कि बाजार में ऐसे सही कीमत संकेत देने की जरूरत है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बिजली की खपत का समय बदलने के लिए प्रोत्साहित हों.

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हालांकि, बिजली की खपत का समय बदलने वाली ऐसी योजनाओं को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं. आलोचकों का कहना है कि हर घर के लिए अपनी बिजली खपत का समय बदलना आसान नहीं होता.

मसलन, ऐसे परिवार जिनमें किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइस की लगातार जरूरत होती है, वे बिजली के इस्तेमाल को अपनी सुविधा के मुताबिक टाल नहीं सकते.

यह भी पढ़ें: पहले खरीदा भूतिया शहर, फिर शख्स ने सेट किया ये बिजनेस

इसी मुद्दे पर पिछले साल शैडो एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा था कि देश की ऊर्जा व्यवस्था लोगों की जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए, न कि लोगों को अपनी जरूरतें ऊर्जा व्यवस्था के मुताबिक बदलनी पड़ें.

फिलहाल, सूर्य ग्रहण के दौरान ब्रिटेन में बिजली की सप्लाई पर नजर रखी जाएगी. लोगों से भी अपील की गई है कि बुधवार शाम 6 से 8 बजे के बीच अगर संभव हो तो वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर और दूसरे गैर-जरूरी बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल कुछ देर के लिए टाल दें.

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