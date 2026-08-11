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'मीम किंग' रवि किशन मिर्जापुर में भी छाए, डायलॉगबाजी-टशन से बांधा समा, लूटी लाइमलाइट

रवि किशन एक के बाद एक चीजों के जरिए लोगों को अपना दीवाना बना रहे हैं. इस बार वो मिर्जापुर फिल्म के ट्रेलर में नजर आए, जहां उनकी रंगबाजी बाकी सभी मेन किरदारों से कई गुना ज्यादा जोरदार दिखी.

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मिर्जापुर में 'मीम किंग' (Photo: Screengrab)
मिर्जापुर में 'मीम किंग' (Photo: Screengrab)

ओटीटी की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर अब एक फिल्म के रूप में लाई जा रही है. 'मिर्जापुर द मूवी' नाम से इसे थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा, जो कुछ ही दिनों में आ भी रही है. आज इसका धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें मिर्जापुर की दुनिया से हमें एक बार फिर रूबरू कराया गया. सीरीज की तरह फिल्म में भी वही दुनिया दिखाई जाएगी, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया है. 

मिर्जापुर फिल्म में सीरीज के पहले सीजन में नजर आने वाले सभी किरदार तो है हीं, मगर साथ ही साथ कुछ नए किरदारों की भी एंट्री हुई है. इस बार फिल्म में रवि किशन, मोहित मलिक, और सुशांत सिंह भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. ये लोग भी मिर्जापुर की गद्दी पाने के लिए अपना बाहुबल इस्तेमाल करते नजर आएंगे. 

मिर्जापुर में रवि किशन का जादू

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ट्रेलर में यूं तो हर किरदार ने अपना रंग दिखाया. मगर उन सभी में से रवि किशन एक ऐसे रहे, जिन्होंने अपने थोड़े से स्क्रीन टाइम में ही पूरी लाइमलाइट लूट ली. यहां तक कि उन्होंने पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, अली फजल जैसे एक्टर्स को पीछे छोड़ दिया, जिनका इस मूवी में काफी अहम रोल होने वाला है. पहले फ्रेम से लेकर अंत तक उन्होंने अपने रोल से समा बांधा. उनकी एक्टिंग ट्रेलर में देखने से लाजवाब लग रही है, मानो वो इस फिल्म में कोई अधूरी कड़ी पूरी करने आए हों. 

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वैसे रवि किशन इन दिनों मीम किंग बनकर छाए हुए भी हैं. हर जगह सिर्फ उन्हीं की चर्चा है. 'जल्दी द लेट', 'मनी फॉलोज ब्रदर'- उनके इन बयानों पर कई सारे मीम्स बन चुके हैं. वो डांस कर रहे हैं, तब भी मीम बन रहे हैं. उनका हर एक अंदाज, हर एक हरकत इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है. ऐसे में मिर्जापुर ट्रेलर के अंदर जो भौकाल उन्होंने मचाया है, वो भी जल्द छाने वाला है. 

यहां देखें फिल्म का ट्रेलर:

क्या है रवि किशन का रोल?

फिल्म मिर्जापुर में रवि किशन बब्बन बाबूआ के रोल में नजर आएंगे, जो राजस्थान के रेगिस्तान का राजा दिखता है. अब उसे कालीन भैया की मिर्जापुर वाली गद्दी चाहिए, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहा है. इस गद्दी की लड़ाई में वो अपने दुश्मनों को कैंची की मदद से काटने को भी दौड़ रहा है. अब देखना है कि जब फिल्म रिलीज होगी, तो और कितना भौकाल मचेगा. 

बात करें मिर्जापुर फिल्म की, तो ये 4 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी. इसे सीरीज बनाने वाले गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है. वहीं फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी इसके प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने अमेजॉन एमजीएम स्टूडियो के साथ मिलकर इस फिल्म को क्रिएट किया है. 

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