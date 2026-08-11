Money Plant Growing Tips: मनी प्लांट की बेल नहीं बढ़ रही? इन 7 आसान टिप्स से तेजी से होगी ग्रोथ, पत्ते भी होंगे घने और हरे-भरे

Money Plant Growing Tips: मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है, जिसे घर में लगाना सबसे आसान होता है. इसे उगाने के लिए आपको मिट्टी की भी जरूरत नहीं पड़ती है. ये पानी में भी बहुत ही आसानी से उग जाता है. लेकिन कई बार खूब पानी देने और इसकी खूब देखभाल करने के बावजूद भी इसकी बेल आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती है. पौधा जिंदा रहता है, नई पत्तियां भी कभी-कभार आती हैं, लेकिन ग्रोथ इतनी धीमी होती है कि महीनों तक पौधा वैसा ही नजर आता है.



अगर आपके घर में भी मनी प्लांट की यही हालत है, तो सिर्फ पानी देना ही काफी नहीं है. इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए रोशनी, मिट्टी, खाद, गमले और यहां तक की टेंपरेचर जैसी कई चीजों का सही होना जरूरी है. आइए जानते हैं ऐसे 7 आसान तरीके, जिनसे आपका मनी प्लांट तेजी से बढ़ने के साथ ज्यादा घना और खूबसूरत भी नजर आएगा. ये टिप्स एक्सपर्ट्स ने दी हैं.



1. तेज धूप नहीं, रोशनी वाली जगह चुनें: मनी प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए पर्याप्त रोशनी की जरूरत होती है. हालांकि, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पौधे को तेज और सीधी धूप में रख दें. बहुत ज्यादा धूप से इसकी पत्तियां जल सकती हैं.

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इसके लिए पौधे को ऐसी जगह रखें जहां भरपूर लेकिन हल्की धूप आती हो. खिड़की के पास की जगह इसके लिए अच्छी रहती है. अगर पौधे को बहुत कम रोशनी मिलेगी तो उसकी पत्तियां छोटी रह सकती हैं और बेल के बीच की दूरी भी ज्यादा हो सकती है.

2. रोज-रोज पानी डालने की गलती न करें: अधिकतर लोग मनी प्लांट में रोजाना पानी डालते हैं, जो मनी प्लांट की ग्रोथ रोकने वाली सबसे आम गलतियों में से एक है. किसी भी पौधे में जरूरत से ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए. रोजाना पानी डालने से मिट्टी लगातार गीली रहती है और जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है.

पानी देने से पहले ऊपर की मिट्टी को उंगली से छूकर देखें. अगर मिट्टी की ऊपरी परत सूखी लग रही है, तभी पानी दें. गमले में पानी निकलने के लिए नीचे ड्रेनेज होल जरूर होने चाहिए. अगर पत्तियां पीली पड़ने लगें या मिट्टी से सीलन और फफूंदी जैसी गंध आने लगे, तो ये ज्यादा पानी का संकेत हो सकता है.

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3. ग्रोथ के मौसम में थोड़ी खाद दें: सिर्फ पानी और धूप से ही पौधा हमेशा तेजी से नहीं बढ़ता. मनी प्लांट को भी समय-समय पर पोषक तत्वों की जरूरत भी होती है. खासकर इसके ग्रोथ सीजन में हल्की खाद देने से नई पत्तियों और बेल की ग्रोथ तेज हो सकती है.

आप पौधों के लिए इस्तेमाल होने वाले नॉर्मल लिक्विड फर्टिलाइजर को करीब 4 से 6 हफ्ते के अंतर पर दे सकते हैं. लेकिन खाद ज्यादा डालने की गलती न करें. जरूरत से ज्यादा खाद जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है.

4. जड़ें गमले में फंस गई हैं तो किसी दूसरे गलने में लगाएं: कई बार पौधे के ऊपर से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन असली परेशानी गमले के अंदर जड़ों में होती है. अगर जड़ें गमले के नीचे बने छेदों से बाहर निकल रही हैं या गमला जड़ों से पूरी तरह भर गया है, तो पौधे को बड़े गमले की जरूरत हो सकती है. दूसरे गमले में लगाते समय बहुत बड़ा गमला लेने के बजाय पुराने गमले से थोड़ा ही बड़ा गमला चुनें. साथ ही, मिट्टी ऐसी रखें जिसमें पानी जमा न रहे और ड्रेनेज अच्छा हो.

अगर मनी प्लांट की जड़ों को सही से ग्रो करने की जगह ना मिल रही हो तो उसे बड़े गमले में शिफ्ट कर देना चाहिए. (Photo: AI Generated)

5. बेल को नीचे लटकाने के बजाय ऊपर चढ़ाएं: अगर आप चाहते हैं कि मनी प्लांट की बेल लंबी होने के साथ पत्तियां भी बड़ी और घनी हों, तो इसे सहारा देकर ऊपर की ओर चढ़ाएं. मनी प्लांट स्वाभाविक रूप से एक चढ़ने वाला पौधा है. इसके लिए मॉस पोल, कॉयर पोल या कोई दूसरा सपोर्ट इस्तेमाल किया जा सकता है. बेल को ऊपर चढ़ने के लिए सहारा देने से पौधे को ज्यादा घना और आकर्षक लुक मिल सकता है.

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6. AC और ठंडी हवा से पौधे को बचाएं: मनी प्लांट को गर्म और थोड़ी नमी वाली जगह पसंद आती है. इसलिए इसे AC की सीधी हवा, हीटर के पास या ऐसी खिड़की के बिल्कुल पास रखने से बचें जहां से लगातार ठंडी हवा आती हो. बहुत ज्यादा ठंडी या अचानक बदलते हुए टेंपरेचर वाली कंडीशन पौधे के लिए अच्छी नहीं होती है और इसकी ग्रोथ धीमी हो सकती है. कमरे का नॉर्मल टेंपरेचर मनी प्लांट के लिए बेहतर रहता है.

7. बेल की सही तरीके से छंटाई करें: अगर मनी प्लांट की बेल बहुत लंबी हो गई है लेकिन उसमें पत्तियां कम हैं, तो उसकी थोड़ी सी छंटाई कर सकते हैं. लंबी और कमजोर बेलों को काटने से पौधे में नई शाखाओं के निकलने की जगह बन सकती है. सबसे अच्छी बात ये है कि काटी गई कटिंग को फेंकने की जरूरत नहीं है. इन्हें पानी या मिट्टी में लगाकर नई जड़ें तैयार की जा सकती हैं. इन्हीं कटिंग को उसी गमले में लगाने से मनी प्लांट और ज्यादा घना दिखाई दे सकता है.

सिर्फ पानी देने से नहीं बढ़ेगा मनी प्लांट

अगर आपका मनी प्लांट महीनों से एक ही जगह रुका हुआ है, तो सिर्फ पानी बढ़ाने के बजाय उसकी पूरी देखभाल पर ध्यान दें. सही रोशनी, जरूरत के हिसाब से पानी, समय पर खाद, अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी, पर्याप्त जगह और सही तापमान मिलने पर पौधे की ग्रोथ बेहतर हो सकती है. थोड़ी-सी सही देखभाल से वही मनी प्लांट ज्यादा घना, हरा-भरा और खूबसूरत नजर आ सकता है.

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