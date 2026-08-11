'सूर्या ने कैच पकड़ा और लगा दिल थम गया...', सामने आई ड्रेसिंग रूम की अनसुनी कहानी, सालों बाद हुआ बड़ा खुलासा

साल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का वो लम्हा कोई भारतीय फैन शायद ही कभी भूल पाए. साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर के बचे हुए 6 गेंदों में 16 रन की दरकार थी. स्ट्राइक पर खतरनाक डेविड मिलर मौजूद थे और सामने भारत की तरफ से अंतिम ओवर में हार्दिक पंड्या गेंदबाजी कर रहे थे.
इस ओवर में मिलर ने जैसे ही करारा शॉट खेला हर भारतीय की सांसें अटक गईं. लेकिन बाउंड्री लाइन पर मौजूद सूर्यकुमार यादव ने हवा में लहराते हुए एक अविश्वसनीय कैच लपक लिया. सूर्यकुमार यादव के इस कैच ने 11 साल से चले आ रहे आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया.
अब भारतीय टीम के पूर्व फील्डिंग कोच टी दिलीप ने उस लम्हे को याद करते हुए ड्रेसिंग रूम के माहौल और अपनी मानसिक स्थिति का खुलासा किया है. टी दिलीप ने उस लम्हे को याद करते हुए कहा कि जब सूर्या ने बाउंड्री पर वो कैच पकड़ा तो शुरुआती कुछ सेकंड के लिए वे एकदम शांत और सुन्न पड़ गए थे.
🗓️ 29th June, 2024
📍 Barbados
A month later, Suryakumar Yadav reflects on 𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙎𝙩𝙪𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝘾𝙖𝙩𝙘𝙝 👌 & #TeamIndia's glorious 𝙏𝙧𝙞𝙪𝙢𝙥𝙝 🏆#T20WorldCup | #Champions | #SLvIND | @surya_14kumar pic.twitter.com/3jrAzN9dQx— BCCI (@BCCI) July 29, 2024
सूर्यकुमार यादव के कैच ने दिलाई ट्रॉफी
टी दिलीप का दिमाग तेजी से यह हिसाब लगाने में लगा था कि क्या सूर्या का पैर बाउंड्री लाइन से छुआ तो नहीं? क्या उन्होंने गेंद हवा में उछालकर सही समय पर दोबारा पकड़ी? दिलीप के मुताबिक जैसे ही यह साफ हुआ कि कैच पूरी तरह साफ और जायज है, ड्रेसिंग रूम में जज्बातों का सैलाब आ गया. हालांकि, मैच खत्म होना अभी बाकी था, इसलिए दिल की धड़कने थमी हुई थीं, लेकिन मैच के लिहाज से सूर्या का वो कैच बेहद जादुई और निर्णायक साबित हुआ.
भारत ने 7 विकेट से जीता मैच
177 रनों का पीछा कर रही दक्षिण अफ्रीकी टीम को भारत ने 7 रनों से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी. विराट कोहली की शानदार 76 रनों की पारी और अक्षर पटेल के 47 रनों ने टीम को एक मजबूत स्कोर दिया. जिसके बाद जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पंड्या ने डेथ ओवरों में दमदार गेंदबाजी की. भारत की तरफ से जीत की मोहर लगते ही ड्रेसिंग रूम का हर सदस्य भावुक हो उठा और सालों की मेहनत रंग लाने पर सभी की आंखें नम हो गईं.
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टी दिलीप के कार्यकाल में शानदार रहा टीम का प्रदर्शन
टी दिलीप ने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय टीम की फील्डिंग को नए मुकाम पर पहुंचाया. उन्होंने साल 2024 और 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के साथ-साथ साल 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत में भी अहम भूमिका निभाई. अब भारतीय टीम के फील्डिंग कोच की कमान शुभादीप घोष के हाथों में आ गई है. शुभादीप घोष का नया सफर श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से शुरू होगा, जिसका पहला मुकाबला 15 अगस्त को गॉल में खेला जाएगा.