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Video: जब आमने-सामने आए दो जंगली हाथी, फिर शुरू हुई ताकत की जंग

पश्चिम बंगाल के कांगसाबती नदी के किनारे दो दांत वाले जंगली हाथियों के बीच कई मिनट तक जबरदस्त भिड़ंत हुई. दोनों ने एक-दूसरे को दांत और सूंड के सहारे पीछे धकेलने की कोशिश की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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यह घटना पश्चिम बंगाल के सतपाठी इलाके की बताई जा रही है (Photo: ITG)
यह घटना पश्चिम बंगाल के सतपाठी इलाके की बताई जा रही है (Photo: ITG)

जंगल के सबसे ताकतवर जानवरों में गिने जाने वाले हाथियों की लड़ाई शायद ही कभी देखने को मिलती है. लेकिन पश्चिम बंगाल से सामने आए एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. कांगसाबती नदी के किनारे दो विशाल जंगली हाथी अचानक आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते उनके बीच ऐसी भिड़ंत शुरू हो गई कि आसपास मौजूद लोग भी दहशत में आ गए.

यह घटना पश्चिम बंगाल के सतपाठी इलाके की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में दोनों दांत वाले नर हाथी (टस्कर) पूरी ताकत के साथ एक-दूसरे को चुनौती देते दिखाई देते हैं. कभी वे अपने सिर भिड़ाते हैं, तो कभी लंबे दांतों के सहारे एक-दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं. इस दौरान उनकी तेज चिंघाड़ पूरे इलाके में गूंजती सुनाई देती है.

देखते ही देखते जुट गई लोगों की भीड़

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हाथियों की इस दुर्लभ लड़ाई की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से लोग मौके पर पहुंचने लगे. कई लोगों ने सुरक्षित दूरी बनाकर इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया. हालांकि हाथियों के आक्रामक व्यवहार को देखकर वहां मौजूद लोगों में डर का माहौल भी साफ दिखाई दे रहा था.

यह भी पढ़ें: ट्रंपेट बजाते-बजाते नसें उभर आईं, VIDEO देख भावुक हुए लोग, बोले- परिवार के लिए इंसान क्या नहीं करता!

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वीडियो में दोनों हाथी कई मिनट तक लगातार एक-दूसरे से भिड़े रहते हैं. कभी वे सूंड का इस्तेमाल करते हैं तो कभी अपने मजबूत दांतों के सहारे पूरी ताकत लगाते हैं. ऐसा लग रहा था मानो दोनों में पीछे हटने की कोई होड़ ही न हो.

कुछ मिनट बाद खुद ही अलग हो गए दोनों गजराज

काफी देर तक चली इस जोरदार भिड़ंत के बाद दोनों हाथी अचानक अलग हो गए और अलग-अलग दिशाओं में चले गए. इसके बाद इलाके में स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन मौके पर मौजूद लोग काफी देर तक इस नजारे की चर्चा करते रहे.

वन विभाग ने लोगों से की अपील

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. अधिकारियों ने लोगों को हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी और भीड़ को वहां से हटाया. विभाग ने कहा कि जंगली जानवरों के आसपास भीड़ लगाना इंसानों और वन्यजीवों, दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है.

फिलहाल वन विभाग हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है. वहीं, दो गजराजों की इस ताकतवर भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे जंगल की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक बता रहे हैं.

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