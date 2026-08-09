फ्राइड चिकन में कहां से आ गया कंडोम, ग्राहक ने की शिकायत!

अमेरिका में फास्ट फूड खाने को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. टेक्सास के ह्यूस्टन में एक कपल ने मशहूर फ्राइड चिकन चेन पोपेयेज़ (Popeyes) पर 1.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 12-13 करोड़ रुपये का मुकदमा किया है. कपल का आरोप है कि उन्हें दिए गए फ्राइड चिकन के एक पीस के अंदर कंडोम जैसा दिखने वाला एक अजीब सामान मिला. इस घटना के बाद दोनों ने कंपनी से भारी मुआवजे की मांग की है. रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिन हावर्ड और डेनियल मैकिनॉन नाम के कपल ने 25 जुलाई 2026 को ह्यूस्टन स्थित पोपेयेज़ के एक आउटलेट से चिकन खरीदा था.

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शुरुआत में चिकन बिल्कुल सामान्य लग रहा था. लेकिन चिकन खाते जस्टिन हॉवर्ड को एक पीस के अंदर कुछ अजीब चीज दिखाई दी. कपल का दावा है कि वह चीज देखने में कंडोम जैसी लग रही थी और चिकन के अंदर फंसी हुई थी. इसे देखकर दोनों घबरा गए और उन्होंने खाना तुरंत बंद कर दिया. उन्हें डर था कि कहीं वह सामान खाने के दौरान उनके शरीर के अंदर तो नहीं चला गया. दोनों ने यह भी चिंता जताई कि खाने में किसी तरह का बैक्टीरिया या दूसरी हानिकारक चीज हो सकती है.

शिकायत लेकर रेस्टोरेंट पहुंचे

कपल का आरोप है कि इस घटना के बाद वे शिकायत करने के लिए उसी पोपेयेज़ आउटलेट पर वापस गए. उनका कहना है कि वहां मौजूद कर्मचारियों ने उनकी शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाय कथित तौर पर उनका मजाक उड़ाया और हंसने लगे. कपल के मुताबिक, मैनेजमेंट ने मामले की तुरंत जांच करने के बजाय चिकन बदलकर देने की कोशिश की. बाद में काफी बातचीत के बाद उन्हें पैसे वापस किए गए. कपल का आरोप है कि खाने में ऐसी चीज मिलने जैसी गंभीर शिकायत को जिस तरह से लिया गया, उससे उन्हें और ज्यादा परेशानी हुई.

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कंपनी पर लगाए गंभीर आरोप

अब दोनों ने पोपेयेज़ और उसकी पैरेंट कंपनी रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स इंटरनेशनल के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है. मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने खाने की सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़े जरूरी नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया. कपल ने आरोप लगाया है कि रेस्टोरेंट में साफ-सफाई, कर्मचारियों की हाइजीन, खाना तैयार करने की प्रक्रिया, क्वालिटी कंट्रोल और कर्मचारियों की निगरानी जैसे मामलों में लापरवाही हुई. उनका कहना है कि अगर सही सुरक्षा नियमों का पालन किया जाता, तो ऐसा सामान खाने तक नहीं पहुंचता.

मुकदमे में कर्मचारियों की सही ट्रेनिंग और निगरानी नहीं करने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं. कपल का कहना है कि जिस खाने को ग्राहकों के लिए सुरक्षित बताया जाता है, उसमें इस तरह की चीज मिलना गंभीर लापरवाही का मामला है.

मांगा 1.5 मिलियन डॉलर से ज्यादा मुआवजा

कपल ने इस मामले में 1.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 12-13 करोड़ रुपये से ज्यादा के नुकसान की मांग की है. उनका कहना है कि इस घटना के बाद उन्हें शारीरिक परेशानी के साथ-साथ मानसिक तनाव और डर का भी सामना करना पड़ा. मुआवजे में मेडिकल या हेल्थकेयर खर्च, शारीरिक तकलीफ, मानसिक परेशानी, काम से हुए नुकसान और दूसरे खर्चों को शामिल किया गया है. दोनों ने मामले में ज्यूरी ट्रायल की भी मांग की है.

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अभी साबित नहीं हुए आरोप

हालांकि, इस पूरे मामले में एक जरूरी बात यह है कि ये सभी आरोप कपल की ओर से लगाए गए हैं और अभी कोर्ट में साबित नहीं हुए हैं. रिपोर्ट के समय तक पोपेयेज़ और रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स इंटरनेशनल की ओर से इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक जवाब नहीं आया था. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि चिकन में मिला सामान वास्तव में वही था, जैसा कपल ने दावा किया है. फिलहाल, यह मामला अमेरिका में खाने की क्वालिटी, रेस्टोरेंट की साफ-सफाई और ग्राहकों की शिकायतों को गंभीरता से लेने जैसे मुद्दों पर सवाल खड़े कर रहा है. अब आगे की सुनवाई में यह साफ होगा कि घटना में वास्तव में क्या हुआ था और इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय होती है.

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