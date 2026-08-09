मथुरा में कार सेवा पर पुलिस सख्त! कोर्ट का जिक्र कर कहा, 'नई परंपरा की इजाजत नहीं'

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर कुछ लोगों ने कार सेवा का आह्वान किया था. इसे देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. किसी भी तरह की शांति भंग न हो, इसके लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है. प्रशासन ने लोगों को श्रीकृष्ण जन्मभूमि की ओर जाने की अनुमति नहीं दी है. प्रशासन ने कोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि यहां कोई नई परंपरा शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है.

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दरअसल, आगरा से आईं मीरा ठाकुर ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा के लिए जाने की कोशिश की. पुलिस पहले से अलर्ट थी, इसलिए उन्हें तुरंत रोक दिया गया और वापस भेज दिया गया.

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा के आह्वान के बीच शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है. एसपी सिटी राजीव कुमार ने इस संबंध में बताया कि उच्च न्यायालय की रिट संख्या 4/23 और उच्चतम न्यायालय की मूल रिट 611/93 के तहत यहां कोई गैरकानूनी गतिविधि या कोई कोई नई परंपरा शुरू करने पर पूरी तरह मनाही है.

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एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर किसी भी गैरकानूनी गतिविधि या नई परंपरा शुरू करने की अनुमति नहीं है. यहां कार सेवा का आह्वान किया गया था, लेकिन इसके लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी. ऐसे में जैसे ही ये लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें वहां से हटाकर उनके संबंधित थानों में वापस भेज दिया.

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पूरा मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की देखरेख में है. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. सभी संगठनों को न्यायालय के आदेशों से अवगत कराया गया है. सभी लोग पुलिस के संपर्क में हैं और उन्होंने न्यायालय के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन भी दिया है.

फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था बनी हुई है और सभी पक्षों से बातचीत जारी है. पुलिस ने बताया कि अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है. अगर कोई कार सेवा के लिए यहां आने की कोशिश कर रहा है, तो उसे स्थिति की जानकारी देकर वापस भेजा जा रहा है.

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