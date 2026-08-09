बेंगलुरु: ट्रेकिंग पर गया युवक लापता, परिवार को सता रहा अपहरण का डर

बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में नेलमंगला तालुक के शिवगंगे में ट्रेकिंग के लिए गया 31 साल का एक व्यक्ति लापता हो गया है. पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले और व्हाइटफील्ड में एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले अद्वैत उपाध्याय शुक्रवार से लापता हैं और उन्हें खोजने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है.

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एक एजेंसी के मुताबिक बेगुर इलाके के रहने वाले अद्वैत ने अपनी मंगेतर को शिवगंगे में ट्रेकिंग के अपने प्लान के बारे में बताया था. उन्होंने इसके लिए एक मोटरसाइकिल भी किराए पर ली थी. बताया जाता है कि वह शुक्रवार सुबह करीब 6.30 बजे पहाड़ी पर पहुंचे और ऊपर जाने से पहले अपनी किराए की बाइक पहाड़ी की तलहटी में खड़ी कर दी.

परिवार ने अगवा किए जाने की जताई आशंका

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद कडुगोडी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया है और उन्हें खोजने के लिए शिवगंगे और उसके आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस ने बताया कि CCTV फुटेज में उन्हें पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा गया, लेकिन उनके ठिकाने के बारे में कोई और जानकारी नहीं मिली है. उनका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है.

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उनके परिवार को भी शक है कि उन्हें अगवा किया जा सकता है और लुटेरे उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वह अकेले थे. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है और आगे की जांच चल रही है. हम सभी पहलुओं पर गौर कर रहे हैं.

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