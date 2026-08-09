गजब! 24 गेंदों में से 21 पर नहीं बना कोई रन और झटक लिए 3 विकेट, सुनील नरेन की जादुई फिरकी के आगे बल्लेबाजों ने टेके घुटने

क्रिकेट का फॉर्मेट जितना छोटा होता है, गेंदबाजों के लिए वह उतना ही मुश्किल होता चला जाता है. यही वजह है कि टी20 फॉर्मेट में गेंदबाजों के मुकाबले बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिलता रहा है. टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाजों के बीच हर गेंद पर बाउंड्री लगाने की होड़ मची रहती है.
लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे गेंदबाज भी हैं जिन्हें शायद फॉर्मेट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है. वेस्टइंडीज के दिग्गज सुनील नरेन का नाम भी इन गेंदबाजों की लिस्ट में शुमार है. जिनकी फिरकी के सामने दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं.
कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) के एक बारिश से प्रभावित मुकाबले में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स (TKR) ने सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स (SKNP) को डकवर्थ-लुईस (DLS) नियम के तहत 19 रनों से धूल चटा दी है. इस जीत के सबसे बड़े हीरो दिग्गज स्पिनर सुनील नरेन रहे. नरेन की गेंदबाजी को देखकर हर कोई हैरान रह गया.
When the stakes were high, he delivered as always! 💯
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24 गेंदों में 21 पर नहीं बना कोई रन!
आज के समय में टी20 क्रिकेट में कोई गेंदबाज 4 ओवर फेंके और उनमें से 21 गेंदों पर एक भी रन न बने. अगर ऐसा किसी से कहा जाये तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा. लेकिन नरेन ने बिल्कुल ऐसा ही चमत्कार किया. उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 1 मेडन डालते हुए सिर्फ 7 रन खर्चे और 3 बड़े विकेट झटके. अकील हुसैन के साथ गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए नरेन ने लगातार दो गेंदों पर आंद्रे फ्लेचर और खतरनाक काइल मेयर्स को चलता किया.
Clinical display from the bowlers 👏— Trinbago Knight Riders (@TKRiders) August 9, 2026
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पावरप्ले में ही तोड़ दी पैट्रियट्स की कमर
इसके बाद एलिक अथानाजे को भी शून्य पर आउट कर उन्होंने पैट्रियट्स के टॉप ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी. पावरप्ले खत्म होने तक पैट्रियट्स का स्कोर 3 विकेट पर महज 24 रन था. नरेन के इस खौफनाक स्पेल का असर ये हुआ कि विरोधी टीम पूरी पारी में कभी उबर ही नहीं पाई. जेसन होल्डर जैसे दिग्गज भी सस्ते में निपट गए. टेरेंस हिंड्स ने भी नरेन का अच्छा साथ निभाया और 33 रन देकर 3 विकेट चटकाए.
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नाइट राइडर्स ने 19 रन से जीता मैच
छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की शुरुआत भी डगमगाई. धुआंधार ओपनर एलेक्स हेल्स और कॉलिन मुनरो 10 गेंदों के भीतर ही पवेलियन लौट गए. लेकिन इसके बाद डेब्यू कर रहे मैथ्यू ब्रीट्जके (नाबाद 35) और जोशुआ डा सिल्वा ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाला. जब टीम का स्कोर 15 ओवर में 2 विकेट पर 94 रन था तभी बारिश ने मैच में फिर खलल डाल दिया. खेल रुकने के वक्त डकवर्थ-लुईस नियम के हिसाब से नाइट राइडर्स लक्ष्य से काफी आगे थी, जिसके चलते उन्हें 19 रनों से विजेता घोषित कर दिया गया.
इस जादुई गेंदबाजी के लिए सुनील नरेन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. यह सीपीएल इतिहास में उनका 10वां अवॉर्ड है. दिलचस्प बात यह है कि TKR ने यह जीत अपने नियमित कप्तान निकोलस पूरन और दिग्गज कीरोन पोलार्ड के बिना दर्ज की है.