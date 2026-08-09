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महाराष्ट्र में बारामती एयरस्ट्रिप के पास निजी कंपनी का ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश, कोई हताहत नहीं

महाराष्ट्र के पुणे जिले में बारामती एयरस्ट्रिप के पास रविवार को एक प्राइवेट कंपनी का ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया.  गनीमत यह रही कि हादसे में पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है और कोई गंभीर चोट नहीं आई है.

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पुलिस के मुताबिक, यह हादसा दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ.(Photo: ITG)
पुलिस के मुताबिक, यह हादसा दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ.(Photo: ITG)

महाराष्ट्र के पुणे जिले में बारामती एयरस्ट्रिप के पास रविवार को एक प्राइवेट कंपनी का ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया.  गनीमत यह रही कि हादसे में पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है और कोई गंभीर चोट नहीं आई है.

पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी है. इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. पुलिस के मुताबिक, यह हादसा दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ.

पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह घटना एयरस्ट्रिप के पास हुई. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खराबी आई थी या हादसे की वजह कुछ और थी. अधिकारी ने बताया कि अभी किसी भी बात पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी.

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यह भी पढ़ें: धनबाद के बाघमारा में भीषण भू-धंसान, जायजा लेने पहुंचे सांसद का ग्रामीणों ने किया विरोध

नासिक में भूकंप के झटके

महाराष्ट्र के नासिक में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए. इससे पहले शनिवार रात 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद रविवार सुबह 3.3 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया. लगातार आए इन झटकों से लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए. राहत की बात यह रही कि किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है.

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नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, पहला भूकंप शनिवार रात करीब 10 बजे महसूस किया गया. इसके बाद रविवार सुबह 5 बजकर 33 मिनट पर दूसरा झटका दर्ज किया गया.

भूकंप के झटके नासिक शहर के अलावा सुरगाणा, कलवण, देवला, चांदवड़, पेठ, दिंडोरी और निफाड़ में भी महसूस किए गए. प्रशासन ने जानकारी दी कि कुछ घरों की दीवारों में दरारें आने की सूचना मिली है.

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