South Africa Namibia Tour: साउथ अफ्रीका टीम का ऐलान, मार्को जानसेन के जुड़वां भाई डुआन की पहली बार एंट्री

साउथ अफ्रीका ने इस महीने होने वाले नामीबिया के व्हाइट-बॉल दौरे के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में सबसे ज्यादा चर्चा डुआन जानसेन की है, जिन्हें पहली बार साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम में जगह मिली है. डुआन स्टार ऑलराउंडर मार्को जानसेन के जुड़वां भाई हैं. डुआन ने घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया, जिसके बाद उन्हें पहली बार प्रोटियाज टीम की कॉल-अप मिली है.

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इस दौरे के लिए डीपी वर्ल्ड लायंस के स्पिनर ब्योर्न फोर्टुइन को टीम का कप्तान बनाया गया है. साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे के बीच 28 अगस्त से 6 सितंबर तक टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज खेली जाएगी. इस ट्राई सीरीज के सभी मुकाबले विंडहोक के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाएंगे.

साउथ अफ्रीका की टीम में ब्योर्न फोर्टुइन के अलावा एथन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जॉर्जी, कॉनर एस्टरहाइजेन, जॉर्डन हरमन, रुबिन हरमन, डुआन जानसेन, क्वेना मफाका, नकोबानी मोकोएना, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, लुथो सिपामला, जेसन स्मिथ और प्रेनेलन सुब्रायेन शामिल हैं.

डुआन जानसेन को क्यों म‍िला मौका?

मोमेंटम मल्टीप्लाई टाइटंस के लिए खेलने वाले डुआन जानसेन ने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. इसी प्रदर्शन का उन्हें इनाम मिला है.

डुआन दाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक उन्होंने 57 टी20 मैचों में 64 विकेट लिए हैं. टी20 में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/23 है. बल्ले से उन्होंने इन मैचों में 396 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 41 रन है.

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लिस्ट-ए क्रिकेट में डुआन ने 35 मैचों में 45 विकेट लिए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/32 रहा है. इस फॉर्मेट में उन्होंने 409 रन भी बनाए हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डुआन के नाम 29 मैचों में 74 विकेट हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8/132 है. उन्होंने इस फॉर्मेट में 810 रन भी बनाए हैं.

मार्को के साथ जुड़वां भाई का नाम भी इंटरनेशनल क्रिकेट में

डुआन की एंट्री इसलिए भी खास है क्योंकि उनके जुड़वां भाई मार्को जानसेन पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुके हैं. अब डुआन के पास भी साउथ अफ्रीका के लिए खेलने और अपनी अलग पहचान बनाने का मौका है.

डुआन का जन्म 1 मई 2000 को हुआ था और वह 26 साल के हैं. वह गुडकोप से पढ़े हैं. घरेलू क्रिकेट में वह जोहान‍िसर्ग सुपर किंग्स, एमआई केपटाउन, नॉर्थ वेस्ट और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स जैसी टीमों का हिस्सा रह चुके हैं.

नामीबिया के खिलाफ पहली बार 50 ओवर की सीरीज

टी20 ट्राई सीरीज के बाद साउथ अफ्रीकी टीम नामीबिया में ही रहेगी. इसके बाद दोनों देशों के बीच 9 से 13 सितंबर तक तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. यह सीरीज भी ऐतिहासिक होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका और नामीबिया पहली बार आपस में तीन मैचों की 50 ओवर की द्विपक्षीय सीरीज खेलेंगे.

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इस तरह डुआन जानसेन के लिए यह दौरा बेहद खास होने वाला है. पहली बार राष्ट्रीय टीम में चुने जाने के बाद अब उनकी नजर इंटरनेशनल क्रिकेट में खुद को साबित करने पर होगी.

नामीब‍िया दौरे के लिए साउथ अफ्रीका की टीम: ब्योर्न फॉर्च्यून, एथन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जॉर्जी, कॉनर एस्टरहुइजन, जॉर्डन हरमन, रूबिन हरमन, डुआन जानसन, क्वेना मफाका, एनकोबानी मकोएना, न्काबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, लुथो स्पामला, जेसन स्मिथ, प्रेनेलन सुब्रायेन

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