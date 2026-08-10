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चलती कार पर पहाड़ से गिरी चट्टान, बाइक सवार महज कुछ इंच से बचा, Video वायरल

जाको राखे साइयां, मार सके न कोय'... सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो इस कहावत को सच साबित करता नजर आता है. पहाड़ से अचानक गिरी विशाल चट्टान ने एक कार को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन ठीक आगे चल रहा बाइक सवार महज कुछ इंच और कुछ सेकंड के अंतर से बच निकला. पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

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चीन के युन्नान प्रांत का वीडियो वायरल हो रहा है (Photo:news.jp)
चीन के युन्नान प्रांत का वीडियो वायरल हो रहा है (Photo:news.jp)

चीन के युन्नान प्रांत से एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक पहाड़ी सड़क पर अचानक चट्टान टूटकर नीचे गिरती दिखाई देती है. चट्टान सीधे एक सफेद कार पर जा गिरती है, जबकि ठीक उसके आगे चल रहा एक बाइक सवार महज कुछ इंच और कुछ सेकंड के अंतर से बच निकलता है. पूरी घटना पास से गुजर रहे एक वाहन के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा 3 अगस्त 2026 को युन्नान प्रांत के शुइफू  शहर स्थित शुइसुई हाईवे पर हुआ. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर सामान्य यातायात चल रहा था. तभी पहाड़ी से अचानक भारी चट्टान टूटकर सड़क पर गिर जाती है. कुछ ही सेकंड में वहां धूल का गुबार छा जाता है और आसपास मौजूद वाहन रुक जाते हैं.

चट्टान सीधे एक सफेद कार के पिछले हिस्से से टकराती है, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है. वहीं, कार के ठीक आगे चल रहा एक मोटरसाइकिल सवार बाल-बाल बच जाता है. अगर उसकी रफ्तार थोड़ी भी कम होती, तो वह भी चट्टान की चपेट में आ सकता था.

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स्थानीय प्रशासन के अनुसार, कार चला रहे ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई, जबकि कार में बैठे एक यात्री को हल्की चोट लगी. राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की मौत या गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है.

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घटना के बाद बचाव दल और सड़क रखरखाव टीम तुरंत मौके पर पहुंची. सड़क पर गिरी चट्टानों को हटाकर कुछ समय बाद यातायात बहाल कर दिया गया. हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश के कारण इस इलाके में अभी भी भूस्खलन और चट्टानें गिरने का खतरा बना हुआ है. ऐसे में लोगों से पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की गई है.

डैशकैम में कैद इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है. कई यूजर्स इसे "चमत्कारिक बचाव" बता रहे हैं, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाते समय सिर्फ सड़क ही नहीं, बल्कि ऊपर की ढलानों पर भी नजर रखना जरूरी है, क्योंकि चट्टानें बिना किसी चेतावनी के अचानक गिर सक

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