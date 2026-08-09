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Video: क्या हुआ जब ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान ही आ गया भूकंप

जापान के एक अस्पताल में 7.1 तीव्रता का भूकंप उस वक्त आया, जब ऑपरेशन थिएटर में चार मरीजों की सर्जरी चल रही थी. लेकिन डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी. पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.

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ऑपरेशन के दौरान अचानक पूरा कमरा हिलने लगता है (Photo:X/@nhk_news)
ऑपरेशन के दौरान अचानक पूरा कमरा हिलने लगता है (Photo:X/@nhk_news)

जरा सोचिए... आप ऑपरेशन थिएटर में हों और अचानक पूरी इमारत जोर-जोर से हिलने लगे. चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाए, मशीनें डगमगाने लगें और तेज भूकंप के झटके महसूस होने लगें. ऐसे में ज्यादातर लोग सबसे पहले अपनी जान बचाने की सोचेंगे. लेकिन जापान के एक अस्पताल में डॉक्टरों ने जो किया, उसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया.

जापान के सार्वजनिक प्रसारक एनएचके (NHK) की रिपोर्ट के मुताबिक, 28 जुलाई को कुमामोटो प्रीफेक्चर में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप के दौरान कुमामोटो जनरल हॉस्पिटल में चार सर्जरी चल रही थीं. ऑपरेशन थिएटर में लगे सीसीटीवी कैमरों ने उस पल को रिकॉर्ड कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

धरती कांप रही थी, लेकिन डॉक्टर नहीं डिगे

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वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑपरेशन के दौरान अचानक पूरा कमरा हिलने लगता है. मेडिकल उपकरण जोर-जोर से डगमगाने लगते हैं. इसके बावजूद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर छोड़कर बाहर नहीं भागते. वे तुरंत मरीज के चारों ओर खड़े होकर उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी तरह का नुकसान न हो.उधर, एक नर्स फौरन ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोल देती है, ताकि जरूरत पड़ने पर सुरक्षित निकासी का रास्ता उपलब्ध रहे. संकट की उस घड़ी में मेडिकल टीम की सूझबूझ और संयम ने लोगों को प्रभावित किया.

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यह भी पढ़ें: 10 साल तक नहीं कटवाए बाल, अब भारतीय महिला ने बना दिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

भूकंप के बीच भी पूरी हुईं चारों सर्जरी

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, भूकंप के समय चार ऑपरेशन चल रहे थे. राहत की बात यह रही कि सभी सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हुईं और किसी भी मरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.

देखें वीडियो

भूकंप के बाद बंद करनी पड़ी थीं सेवाएं

एनएचके की रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप के कारण अस्पताल की पानी की सप्लाई प्रभावित हो गई थी. इसके चलते कुछ समय के लिए ओपीडी सेवाएं रोकनी पड़ीं. बाद में आपातकालीन उपयोग के लिए सुरक्षित रखे गए कुएं के पानी की जांच की गई. पानी सुरक्षित मिलने के बाद अस्पताल ने फिर से बाहरी मरीजों का इलाज शुरू कर दिया.

अस्पताल निदेशक ने क्या कहा?

अस्पताल के निदेशक शिमादा शिन्या ने बताया कि कुछ लिफ्टें अभी भी बंद हैं और भर्ती मरीजों के लिए भोजन व्यवस्था पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी है. इसके बावजूद अस्पताल ने सेवाएं दोबारा शुरू कर दी हैं, ताकि स्थानीय लोगों का भरोसा बना रहे और मरीजों का इलाज प्रभावित न हो.

सोशल मीडिया पर डॉक्टरों की हो रही तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की जमकर सराहना कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि जिस तरह उन्होंने अपनी सुरक्षा से पहले मरीजों की जान को प्राथमिकता दी, वह डॉक्टर होने के असली मायने दिखाता है.

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यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ भूकंप का नहीं, बल्कि हिम्मत, कर्तव्य और इंसानियत की मिसाल बनकर इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

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