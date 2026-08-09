बुलंदशहर: बच्ची से रेप-हत्या के आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में ढेर

बुलंदशहर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में वांछित चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है. यह मुठभेड़ गुलावठी थाना क्षेत्र के गांव छपरावत के पास हुई. मारे गए बदमाश की पहचान मोनू के रूप में हुई है. वह एक अगस्त को ककोड़ थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में वांछित था.

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पुलिस के मुताबिक स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस को वांछित बदमाश और उसके एक दोस्त के इलाके में होने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस टीम ने गांव छपरावत के पास घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की. इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. दोनों ओर से हुई गोलीबारी में मोनू को गोली लग गई. पुलिस टीम ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

मुठभेड़ में दारोगा समेत दो पुलिस भी हुए घायल

मुठभेड़ के दौरान स्वाट टीम के दारोगा समेत दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. गुलावठी और सिकंदराबाद थाना प्रभारियों की बुलेटप्रूफ जैकेट में भी गोलियां लगीं. पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, दो मैगजीन, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की है.

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फिलहाल मुठभेड़ के दौरान मोनू का साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश में पुलिस ने इलाके में कॉम्बिंग शुरू कर दी है. पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.



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