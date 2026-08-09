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इतराते हुए इवेंट में पहुचीं हसीना, फैन ने पकड़कर किया LipLock, मचा बवाल

सोशल मीडिया पर निकिता रावल के साथ एक फैन द्वारा जबरदस्ती LipKiss करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस शॉक्ड नजर आईं. इस घटना ने फैंस और जनता के बीच गुस्सा और विवाद को जन्म दिया है. कई लोग इस व्यवहार की निंदा कर रहे हैं जबकि कुछ इसे पीआर स्टंट भी बता रहे हैं.

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Kiss पर बवाल (Photo: Screengrab)
Kiss पर बवाल (Photo: Screengrab)

कई इवेंट और शोज में एक्ट्रेस-एक्टर के साथ फैन्स अजीबोगरीब हरकत कर देते हैं. एक्ट्रेस निकिता रावल के साथ भी कुछ ऐसा ही देखना को मिला. सोशल मीडिया पर उनकी एक क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें एक लेडी उन्हें जबरदस्ती LipKiss करते हुए दिख रही है. देखते हैं कि लेडी की इस हरकत पर निकिता ने कैसे रिएक्ट किया. 

निकिता रावल को किया Kiss
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल क्लिप में निकिता एक इवेंट के रेड कार्पेट पर पैपराजी के लिए पोज देती दिखीं. वो आकर खड़ी हुई थीं. इस बीच स्टेज पर एक फीमेल फैन उनसे मिलने पहुंचती है. निकिता उससे बात कर रही होती हैं. फैन को पता नहीं क्या होता है. वो अचानक निकिता को पकड़ लेती है और अचानक लिपकिस करने लगती है. 

कुछ सेकेंड तक फैन निकिता को किस करती रही. इसी दौरान वहां एक शख्स आता है और उस लेडी को वहां से ले जाता है. पर इस पूरी घटना ने निकिता को शॉक्ड कर दिया. वो कुछ देर तक ये समझ नहीं पाईं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या. एक्ट्रेस का शॉकिंग रिएक्शन बता रहा है कि वो फैन की इस बेहद हरकत से गुस्से में हैं. उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ ऐसा हो सकता है. 

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इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोग एक्ट्रेस के सपोर्ट में आगे आए हैं और फैन के ऐसे व्यवहार की निंदा कर रहे हैं. लोगों ने कमेंट करते हुए कहा कि इसीलिए सेलिब्रिटी फैन्स को मुंह नहीं लगाते हैं. कुछ ने कहा कि ये बहुत ही बेहूदा हरकत है.  हालांकि, कुछ लोग इस पीआर स्टंट भी बता रहे हैं. निकिता ने पूरे इसीडेंट को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है या नहीं. इस पर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. 

निकिता रावल हाल ही में एक अन्य बड़े विवाद की वजह से भी सुर्खियों में रही हैं. उन्होंने फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर के भगवान राम के किरदार के लिए कास्टिंग पर सवाल उठाए थे. रावल ने रणबीर के पुराने "बीफ खाने" वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा था- ऐसे किरदार के लिए किसी ऐसे एक्टर को चुना जाना चाहिए, जो करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करे. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा था. 

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