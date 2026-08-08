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10 साल तक नहीं कटवाए बाल, अब भारतीय महिला ने बना दिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

उत्तराखंड की रेनू धरियाल ने 8 फीट 10 इंच लंबे बालों के साथ जीवित महिलाओं में सबसे लंबे बाल होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. 2015 से उन्होंने अपने बाल नहीं कटवाए हैं.

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रेनू बताती हैं कि उन्होंने 2015 से अपने बाल नहीं कटवाए हैं (Photo:X/@GWR)
रेनू बताती हैं कि उन्होंने 2015 से अपने बाल नहीं कटवाए हैं (Photo:X/@GWR)

कई लोग लंबे बाल रखने का शौक रखते हैं, लेकिन क्या कोई 10 साल तक बाल न कटवाए और फिर उसी के दम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ले? उत्तराखंड की रहने वाली रेनू धरियाल ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. उनके बाल अब इतने लंबे हो चुके हैं कि जमीन पर फैल जाते हैं और इसी ने उन्हें पूरी दुनिया में अलग पहचान दिला दी.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक, रेनू धरियाल के बालों की लंबाई 271.50 सेंटीमीटर (करीब 8 फीट 10 इंच) मापी गई है. इसके साथ ही वह जीवित महिलाओं में सबसे लंबे बाल रखने वाली महिला बन गई हैं. उनके बालों की आधिकारिक माप अप्रैल में उत्तराखंड के हल्द्वानी में की गई थी.

दिलचस्प बात यह है कि उनके बाल दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति रहे रॉबर्ट वाडलो की लंबाई 272 सेंटीमीटर से सिर्फ आधा सेंटीमीटर छोटे हैं. यही वजह है कि रेनू की यह उपलब्धि दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है.

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2015 के बाद नहीं कटवाए बाल

रेनू बताती हैं कि उन्होंने 2015 से अपने बाल नहीं कटवाए हैं. उनका मानना है कि भारतीय संस्कृति में लंबे बाल सुंदरता, धैर्य और परंपरा का प्रतीक माने जाते हैं. यही सोच उन्हें लगातार अपने बाल बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रही.आज उनके बाल इतने लंबे हो चुके हैं कि खुले छोड़ने पर जमीन पर फैल जाते हैं. बाहर निकलते समय उन्हें संभालने के लिए वह लंबी चोटी बना लेती हैं.

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देखें वायरल वीडियो

बालों की देखभाल भी किसी चुनौती से कम नहीं

इतने लंबे बाल रखना जितना खास है, उनकी देखभाल उतनी ही मुश्किल भी है. रेनू बताती हैं कि बाल धोने, सुखाने और सुलझाने में कई घंटे लग जाते हैं. वह केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स की बजाय घर पर बने तेल और शैंपू का इस्तेमाल करना पसंद करती हैं.सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि रेनू धरियाल के बाल 8 फीट 10 इंच लंबे हैं. यानी उनके बाल अकेले ही 7 फीट 1 इंच लंबे द ग्रेट खली की लंबाई से 1 फीट 9 इंच ज्यादा हैं. कुछ रिकॉर्ड सच में हैरान कर देते हैं.

यह भी पढ़ें: 4 घंटे की नींद, दो-दो नौकरी... गर्लफ्रेंड की ड्रीम रिंग के लिए शख्स का संघर्ष वायरल

सोशल मीडिया पर भी हैं लोकप्रिय

रेनू एक कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर भी हैं. वह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हेयर केयर और ब्यूटी से जुड़े टिप्स शेयर करती रहती हैं. उनके लंबे बालों की वजह से लोग उन्हें देखकर अक्सर हैरान रह जाते हैं.रेनू धरियाल ने यूक्रेन की अलिया नासिरोवा का रिकॉर्ड तोड़ा है. अलिया के बाल 257.33 सेंटीमीटर (करीब 8 फीट 5.3 इंच) लंबे थे, जबकि रेनू के बाल उनसे 14 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे मापे गए.

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रेनू का कहना है कि यह रिकॉर्ड सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत और भारतीय संस्कृति के लिए भी गर्व का पल है. वह चाहती हैं कि लोग अपनी प्राकृतिक सुंदरता को अपनाएं और धैर्य व निरंतरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें.

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