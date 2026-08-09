बिहार में गजब हो गया! थाने की चारदीवारी से गायब हुआ 18 चक्का ट्रक, थानाध्यक्ष बोले- मुझे कोई जानकारी नहीं

बिहार के मुंगेर में पुलिस थाने की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. यहां मुफ्फसिल थाना परिसर से एक 18 चक्का ओवरलोड ट्रक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया. इस ट्रक को खनन विभाग ने जब्त किया था और उस पर 11 लाख 18 हजार 600 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. ट्रक करीब एक महीने तक थाने में खड़ा रहा और फिर अचानक गायब हो गया. अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर थाना परिसर से ये ट्रक निकला कैसे?

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कहानी 3 जुलाई से शुरू होती है. मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के तेलिया तालाब के पास खनन विभाग की टीम चेकिंग कर रही थी. तभी एक 18 चक्का ट्रक नजर आया. ट्रक में गिट्टी लदी थी और उसे ओवरलोड बताया गया. खनन विभाग ने ट्रक को जब्त कर लिया. नियमों के उल्लंघन के मामले में ट्रक पर 11 लाख 18 हजार 600 रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके बाद ट्रक को मुफ्फसिल थाना परिसर में खड़ा करा दिया गया. यानी ट्रक अब पुलिस की निगरानी में था. कम से कम कागजों पर तो यही कहानी थी. इसके बाद करीब एक महीने तक मामला शांत रहा.

फिर खनन विभाग की टीम एक दूसरी गाड़ी जब्त करके मुफ्फसिल थाना पहुंची. टीम की नजर थाने में खड़े वाहनों पर गई. तभी पता चला कि जिस 18 चक्का ट्रक को 3 जुलाई को जब्त किया गया था, वो वहां है ही नहीं. अब खनन विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए. जिस ट्रक को थाने के हवाले किया गया था, वो थाने से गायब कैसे हो गया? विभाग ने अपने अधिकारियों को जानकारी दी. मामला पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंचा. इसके बाद मुंगेर के एसपी सैयद इमरान मसूद ने खनन पदाधिकारी और मुफ्फसिल थानाध्यक्ष बिपिन कुमार से पूछताछ की.

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खनन विभाग का कहना है कि ट्रक मुफ्फसिल थाना के पीटीसी धनंजय कुमार को सुपुर्द किया गया था. इसकी रिसीविंग भी कराई गई थी. लेकिन थानाध्यक्ष का कहना है कि उन्हें इस ट्रक के बारे में जानकारी ही नहीं थी. थानाध्यक्ष के मुताबिक, खनन विभाग ने इस मामले में FIR भी दर्ज नहीं कराई थी.

अब इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं. ट्रक थाने को सौंपा गया था तो वह गया कहां? थाने को सौंपा गया था तो उसकी निगरानी कौन कर रहा था? अगर थानेदार को ट्रक की जानकारी नहीं थी, तो थाने के परिसर में खड़ा वाहन किसके जिम्मे था? और एक सवाल यह भी कि थाने से 18 चक्का ट्रक बाहर निकला तो किसी को पता क्यों नहीं चला?

पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा?

इस मामले में एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि करीब एक महीने पहले खनन विभाग ने एक ट्रक को मुफ्फसिल थाने को सुपुर्द किया था, वह ट्रक गायब है. इस मामले में थानाध्यक्ष और खनन पदाधिकारी को बुलाकर पूछताछ की गई है. जांच के लिए मुख्यालय डीएसपी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है. खनन विभाग को एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है. पुलिस गायब ट्रक की बरामदगी के लिए प्रयास कर रही है. इस मामले में जो भी दोषी होंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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