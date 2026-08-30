ज्यादा सैलरी में दिल्ली या कम सैलरी में लंदन, जिंदगी कहां बेहतर? महिला ने बताया

दिल्ली में सालाना 50 लाख रुपये की नौकरी या फिर लंदन में 1 लाख पाउंड यानी करीब 1 करोड़ रुपये की कमाई. अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन रखा जाए तो आप क्या चुनेंगे?दिल्ली की एक युवती से सोशल मीडिया पर यही सवाल पूछा गया. सवाल आसान नहीं था, क्योंकि भारत में परिवार है, घर की सुविधाएं हैं और रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाली कई चीजें हैं. लेकिन फिर भी युवती ने लंदन को चुना.उनकी वजह सिर्फ सैलरी नहीं है.

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'यह आसान सवाल नहीं है'

लंदन में रहने वाली दिल्ली की जसलीन कौर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने बताया कि हाल ही में किसी ने उनसे पूछा था कि वह लंदन में 1 लाख पाउंड की सैलरी और दिल्ली में 50 लाख रुपये सालाना के पैकेज में से क्या चुनेंगी.जसलीन ने कहा कि यह सवाल उन्हें सोचने पर मजबूर कर गया.

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उन्होंने बताया कि भारत में उन्हें कई चीजों की सुविधा याद आती है. उनका परिवार भारत में है. जरूरत की चीजें तुरंत मंगाने की सुविधा है, घर के काम में मदद करने वाले लोग हैं और अपनी कार से आने-जाने की आजादी भी है.वह कहती हैं कि भारत में लगभग हर चीज उनकी पहुंच में थी. लेकिन इसके बावजूद मैं लंदन ही प्रेफर करूंगी. उन्होंने इसकी वजह भी बताई.

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'लंदन मुझे ऐसी चीजें देता है...'

जसलीन के मुताबिक, लंदन में उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं, जिनकी तुलना सिर्फ सैलरी से नहीं की जा सकती.उन्होंने बेहतर हवा, सुरक्षा, वर्क-लाइफ बैलेंस और अपनी सेहत में सुधार को लंदन में रहने के बड़े फायदे बताया.

उनका कहना है कि बाहर निकलते समय उन्हें हर बार यह नहीं सोचना पड़ता कि लोग उन्हें किस नजर से देख रहे हैं. वह एक ऐसे शहर में रहती हैं जहां पैदल चलकर कई जगहों तक पहुंचा जा सकता है. जसलीन ने यह भी कहा कि लंदन आने के बाद उनकी सेहत में काफी सुधार हुआ है और उनके पास काम और निजी जिंदगी के बीच बेहतर संतुलन है.इसी वजह से, उनके लिए जवाब साफ है.

विदेश जाकर क्या खोते और क्या पाते हैं?

वीडियो के कैप्शन में जसलीन ने विदेश में बसने के अनुभव को एक तरह की अदला-बदली बताया.उन्होंने लिखा कि विदेश जाने के बाद इंसान अपनी जिंदगी में कई चीजों की अदला-बदली करता है. कहीं ज्यादा कमाई के बदले रोजमर्रा की सुविधा छोड़नी पड़ती है, तो कहीं कार की सुविधा के बदले साफ हवा मिलती है.वहीं बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ पाने के बदले परिवार के साथ बिताने वाला समय कम हो सकता है.

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जसलीन के मुताबिक, यह फैसला हर किसी के लिए अलग हो सकता है. जरूरी नहीं कि जो चुनाव उनके लिए सही है, वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी सही हो.लेकिन फिलहाल, उन्होंने वही जीवन चुना है, जो उनकी प्राथमिकताओं से मेल खाता है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग भी दो हिस्सों में बंटे नजर आए.कई यूजर्स ने कहा कि जिंदगी की क्वालिटी सिर्फ सैलरी से तय नहीं होती. एक यूजर ने लिखा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पैसे से ज्यादा मायने रखती है.एक अन्य यूजर ने कहा कि साफ हवा और सुरक्षा इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है.

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