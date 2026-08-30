scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ज्यादा सैलरी में दिल्ली या कम सैलरी में लंदन, जिंदगी कहां बेहतर? महिला ने बताया

दिल्ली या लंदन? क्या 50 लाख रुपये की सालाना सैलरी भी आपको दिल्ली में नहीं रोक सकती? सोशल मीडिया पर एक दिल्ली की महिला ने इसी सवाल पर अपनी राय रखी है

Advertisement
X
दिल्ली की जसलीन कौर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया (Photo:Insta/@Jasleen Kaur)
दिल्ली की जसलीन कौर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया (Photo:Insta/@Jasleen Kaur)

दिल्ली में सालाना 50 लाख रुपये की नौकरी या फिर लंदन में 1 लाख पाउंड यानी करीब 1 करोड़ रुपये की कमाई. अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन रखा जाए तो आप क्या चुनेंगे?दिल्ली की एक युवती से सोशल मीडिया पर यही सवाल पूछा गया. सवाल आसान नहीं था, क्योंकि भारत में परिवार है, घर की सुविधाएं हैं और रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाली कई चीजें हैं. लेकिन फिर भी युवती ने लंदन को चुना.उनकी वजह सिर्फ सैलरी नहीं है.

'यह आसान सवाल नहीं है'

लंदन में रहने वाली दिल्ली की जसलीन कौर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने बताया कि हाल ही में किसी ने उनसे पूछा था कि वह लंदन में 1 लाख पाउंड की सैलरी और दिल्ली में 50 लाख रुपये सालाना के पैकेज में से क्या चुनेंगी.जसलीन ने कहा कि यह सवाल उन्हें सोचने पर मजबूर कर गया.

सम्बंधित ख़बरें

Joe Root, Brydon Carse
'बेवकूफी देखकर...', PC में फूटा अंग्रेज कप्तान का गुस्सा, लगाई फटकार
Kriti Sanon
कृति सेनन ने कबीर बहिया संग शेयर की कोजी तस्वीर
woman-pays-rs-2-lakh-rent-for-215-sqft-studio-flat-in-london-viral
इतना छोटा! 2 लाख के किराये में लंदन में मिलता है ऐसा आशियाना
Telangana CM Revanth Reddy
CM रेवंत को केंद्र ने नहीं दी US दौरे की इजाजत, लंदन से लौटेगा डेलिगेशन
Britain declared heatwave at 26 degrees Celsius and Indians are wondering how the British ruled India. (Image: Getty Images)
लंदन में साल का सबसे गर्म दिन, 38 के पार पहुंचा पारा

यह भी पढ़ें: '40 घंटे से ज्यादा काम मत करो', भारतीय महिला ने बताया न्यूजीलैंड के ऑफिस का नियम

उन्होंने बताया कि भारत में उन्हें कई चीजों की सुविधा याद आती है. उनका परिवार भारत में है. जरूरत की चीजें तुरंत मंगाने की सुविधा है, घर के काम में मदद करने वाले लोग हैं और अपनी कार से आने-जाने की आजादी भी है.वह कहती हैं कि भारत में लगभग हर चीज उनकी पहुंच में थी. लेकिन इसके बावजूद मैं लंदन ही प्रेफर करूंगी. उन्होंने इसकी वजह भी बताई.

Advertisement

देखें वीडियो

'लंदन मुझे ऐसी चीजें देता है...'

जसलीन के मुताबिक, लंदन में उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं, जिनकी तुलना सिर्फ सैलरी से नहीं की जा सकती.उन्होंने बेहतर हवा, सुरक्षा, वर्क-लाइफ बैलेंस और अपनी सेहत में सुधार को लंदन में रहने के बड़े फायदे बताया.

उनका कहना है कि बाहर निकलते समय उन्हें हर बार यह नहीं सोचना पड़ता कि लोग उन्हें किस नजर से देख रहे हैं. वह एक ऐसे शहर में रहती हैं जहां पैदल चलकर कई जगहों तक पहुंचा जा सकता है. जसलीन ने यह भी कहा कि लंदन आने के बाद उनकी सेहत में काफी सुधार हुआ है और उनके पास काम और निजी जिंदगी के बीच बेहतर संतुलन है.इसी वजह से, उनके लिए जवाब साफ है.

विदेश जाकर क्या खोते और क्या पाते हैं?

वीडियो के कैप्शन में जसलीन ने विदेश में बसने के अनुभव को एक तरह की अदला-बदली बताया.उन्होंने लिखा कि विदेश जाने के बाद इंसान अपनी जिंदगी में कई चीजों की अदला-बदली करता है. कहीं ज्यादा कमाई के बदले रोजमर्रा की सुविधा छोड़नी पड़ती है, तो कहीं कार की सुविधा के बदले साफ हवा मिलती है.वहीं बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ पाने के बदले परिवार के साथ बिताने वाला समय कम हो सकता है.

Advertisement

जसलीन के मुताबिक, यह फैसला हर किसी के लिए अलग हो सकता है. जरूरी नहीं कि जो चुनाव उनके लिए सही है, वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी सही हो.लेकिन फिलहाल, उन्होंने वही जीवन चुना है, जो उनकी प्राथमिकताओं से मेल खाता है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग भी दो हिस्सों में बंटे नजर आए.कई यूजर्स ने कहा कि जिंदगी की क्वालिटी सिर्फ सैलरी से तय नहीं होती. एक यूजर ने लिखा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पैसे से ज्यादा मायने रखती है.एक अन्य यूजर ने कहा कि साफ हवा और सुरक्षा इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    रूस के 'अमेजॉन' को टारगेट कर रहा यूक्रेन, राष्ट्रपति पुतिन ने बनाया बदले का प्लान! |
    बिहार के रहस्यमय वन मंदिर पर बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म द वन, ‘पंचायत’ डायरेक्टर ने बताई कहानी |
    Lucknow Bulldozer Action: वकीलों के 200 से ज्यादा चैंबरों पर चला बुलडोजर, हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम का बड़ा एक्शन |
    लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या, फॉर्च्यूनर से शव नहर में फेंका |
    Karela Peanut Fry Recipe: भरवां करेला खाकर भर गया मन? भूनी मूंगफली डालकर घर पर बनाएं क्रिस्पी करेला, दाल-चावल के साथ लगेगा टेस्टी! |
    शाहजहां बनते ही लुटा दिए थे करोड़ों, दान में दे दिए थे लाखों बीघा जमीन |
    इंफेक्शन के कारण दो मरीजों की आंखें निकालने की आ गई थी नौबत, 100 साल के बुजुर्ग ने ऐसे दी नई जिंदगी |
    दुकान पर लगाए 'मेड इन चाइना' कैमरे, PAK को दी लाइव फीड... लुधियाना में ISI के बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश |
    Leftover Rice Muthiya: डिनर के बाद रोज बच जाते हैं चावल? फेंके नहीं, बेसन और दही डालकर बनाएं टेस्टी राइस मुठिया, संजीव कपूर ने बताई रेसिपी |
    'जाति का चश्मा पहन UP की व्यवस्था उल्टा-पुल्टा करने में लगे', जयंत चौधरी का अखिलेश यादव पर निशाना
    Advertisement