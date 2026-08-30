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Leftover Rice Muthiya: डिनर के बाद रोज बच जाते हैं चावल? फेंके नहीं, बेसन और दही डालकर बनाएं टेस्टी राइस मुठिया, संजीव कपूर ने बताई रेसिपी

Leftover Rice Muthiya: अगर आपके घर में अक्सर रात में डिनरे के बाद चावल बच जाते हैं और फिर आप उन्हें लंच में गरम करके खाते हैं या फिर फेंक देते हैं. यहां हम आपको रात के चावल टेस्टी मुठिया बनाने की रेसिपी बता रहे हैं.

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चावल की मुठिया (Photo: ITG)
चावल की मुठिया (Photo: ITG)

अक्सर रात के खाने के बाद कटोरी भर उबले या पके हुए चावल बच जाते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते कि इनका क्या करें और कई बार चावल बासी होकर फेंकने पड़ जाते हैं. लेकिन अगर आप अन्न की बर्बादी रोककर उससे कुछ बेहद टेस्टी और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो मशहूर शेफ संजीव कपूर का यह सीक्रेट किचन हैक आपके बहुत काम आने वाला है. बचे हुए चावलों में थोड़ा सा बेसन, गेहूं का आटा, मसाले और राई-तिल का तड़का लगाकर आप गुजरात का प्रसिद्ध नाश्ता चावल की मुठिया बना सकते हैं. भाप में पकने की वजह से यह पचाने में हल्की, कम तेल वाली और स्वाद में एकदम लाजवाब होती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि.

सामग्री (Ingredients)

मुठिया का डो बनाने के लिए:

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पके/बचे हुए चावल - 1.5 कप (हल्के से मैश किए हुए)

बेसन - 1/2 कप

गेहूं का आटा या सूजी - 1/4 कप

दही - 2 बड़े चम्मच (हल्का खट्टा)

बारीक कटा हरा धनिया - 1/4 कप

अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट - 1 छोटा चम्मच

सफेद तिल - 1 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर - 1/4 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

अजवाइन - 1/2 छोटा चम्मच (हाथ से मसलकर)

नीबू का रस - 1 छोटा चम्मच

तेल - 1 बड़ा चम्मच (मोयन के लिए)

नमक - स्वादानुसार

तड़के के लिए:

तेल - 1.5 बड़ा चम्मच

राई (मस्टर्ड सीड्स) - 1 छोटा चम्मच

सफेद तिल - 1 बड़ा चम्मच

करी पत्ता - 8 से 10

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हींग - 1/4 छोटा चम्मच

साबुत सूखी लाल मिर्च - 1 (ऑप्शनल)

बनाने का तरीका 

डो तैयार करें: एक बड़े बर्तन में बचे हुए चावलों को हाथ से हल्का मैश कर लें. अब इसमें बेसन, गेहूं का आटा, दही, अदरक-हरी मिर्च पेस्ट, हरा धनिया, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, तिल, नीबू का रस, 1 चम्मच तेल और स्वादानुसार नमक मिलाएं.

सॉफ्ट आटा गूंथें: बिना अतिरिक्त पानी डाले सभी सामग्रियों को हाथ से अच्छी तरह मिलाकर एक मध्यम सॉफ्ट डो तैयार कर लें. (यदि चावल ज्यादा सूखे हों, तो केवल 1 चम्मच पानी या दही और मिला सकते हैं).

मुठिया का रोल बनाएं: हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस करें. अब तैयार मिश्रण में से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा लेकर हथेली और उंगलियों से दबाते हुए लंबे बेलनाकार शेप की मुठिया बना लें.

भाप में पकाएं: एक स्टीमर या कड़ाही में पानी गरम होने रखें. स्टीमर की जाली वाली थाली को तेल से ग्रीस करें और उस पर तैयार मुठिया के रोल्स रख दें. ढक्कन लगाकर मध्यम-तेज आंच पर 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने दें.

चेक करें और काटें: 15 मिनट बाद चाकू डालकर चेक करें. अगर चाकू साफ बाहर आता है तो मुठिया पक चुकी है. इसे पूरी तरह ठंडा होने दें, फिर चाकू की मदद से गोल-गोल टुकड़ों में काट लें.

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तड़का लगाएं: एक कड़ाही में 1.5 चम्मच तेल गरम करें. इसमें राई, हींग, करी पत्ता और सफेद तिल डालकर चटकने दें. अब इसमें कटी हुई मुठिया के टुकड़े डालें और धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक टॉस करते हुए शैलो फ्राई करें जब तक कि बाहरी परत हल्की कुरकुरी न हो जाए.

सर्व करें: तैयार है आपकी बचे हुए चावल की खट्टी-मीठी और चटपटी मुठिया! ऊपर से बारीक हरा धनिया छिड़ककर गरम-गरम हरी चटनी या चाय के साथ परोसें.

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