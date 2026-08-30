scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या, फॉर्च्यूनर से शव नहर में फेंका

लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में हिंदूवादी नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि उन्हें उनकी ही फॉर्च्यूनर में गोली मारी गई और शव नहर में फेंक दिया गया. धीरेंद्र पीजीआई इलाके में रह रहे थे और मूल रूप से उन्नाव के रहने वाले थे. पुलिस को जमीन की रंजिश में हत्या का शक है.

Advertisement
X
जमीन विवाद में हत्या का शक.(Photo: ITG)
जमीन विवाद में हत्या का शक.(Photo: ITG)

लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. दुबग्गा थाना क्षेत्र के पास नहर में उनका शव बरामद हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक धीरेंद्र की गोली मारकर हत्या की गई थी.

बताया जा रहा है कि वारदात को उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी में अंजाम दिया गया. इसके बाद शव को उसी गाड़ी से ले जाकर नहर में फेंक दिया गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

धीरेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ के पीजीआई इलाके में रह रहे थे, जबकि वह मूल रूप से उन्नाव के रहने वाले थे. हत्या की सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है.

सम्बंधित ख़बरें

lucknow bulldozer action
लखनऊ में वकीलों के चैंबर पर चला बुलडोजर, नगर निगम का बड़ा एक्शन
CM Yogi Adityanath and Akhilesh Yadav
864 करोड़ खर्च, फिर भी अधूरा JPNIC... CM योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना
वकीलों के चेंबर पर बुलडोजर का खतरा, लखनऊ का मामला
नगर निगम की नोटिस के बाद छुट्टी वाले दिन भी पहुंचे हैं वकील. (Photo: Screengrabs)
लखनऊ: वकीलों के चेंबर पर फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, जानें मामला
up weather 30 august
आज का मौसम: यूपी में 30 अगस्त को फिर बदलेगा मौसम, अलर्ट जारी

यह भी पढ़ें: लखनऊ: वकीलों के चेंबर पर फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, नगर निगम ने चिपकाए नोटिस

जमीन विवाद में हत्या का शक

पुलिस को शुरुआती जांच में जमीन की रंजिश में हत्या किए जाने का शक है. इस मामले में धीरेंद्र के ड्राइवर की भूमिका भी जांच के दायरे में है. आशंका जताई जा रही है कि ड्राइवर ने विरोधियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिलाया हो.

Advertisement

फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है और हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट करने में जुटी है. वहीं शव मिलने के बाद परिवार और परिचितों में भी हड़कंप मचा हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Kajri Teej 2026: कजरी तीज कल, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय |
    बाबर आजम की नाकामी का जिम्मेदार कौन? आखिर किसने बर्बाद किया टैलेंट! मोहम्मद यूसुफ ने बताया नाम |
    How To Make Cement Planters: पुराने तौलिए और सीमेंट से घर पर सस्ते में बनाएं 500 रुपये वाला डिजाइनर गमला, बेहद आसान है तरीका |
    रिहायशी इलाके के करीब पहुंचे 16 जंगली हाथी... दहशत का माहौल, देखने के लिए जुटी भीड़, वन विभाग की माइकिंग शुरू |
    Smallest Country in the World: ये है दुनिया का सबसे अनोखा देश, जहां घूमते-घूमते पहुंच जाएंगे दूसरे देश, एक ट्रिप में मिलेगा डबल मजा! |
    ज्यादा सैलरी में दिल्ली या कम सैलरी में लंदन, जिंदगी कहां बेहतर? महिला ने बताया |
    रूस के जवाबी हमले में यूक्रेन में 38 लोगों की मौत, 500 ड्रोन भी मार गिराए |
    बिहार के रहस्यमय वन मंदिर पर बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म द वन, ‘पंचायत’ डायरेक्टर ने बताई कहानी |
    Lucknow Bulldozer Action: वकीलों के 200 से ज्यादा चैंबरों पर चला बुलडोजर, हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम का बड़ा एक्शन |
    लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या, फॉर्च्यूनर से शव नहर में फेंका
    Advertisement