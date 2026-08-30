लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या, फॉर्च्यूनर से शव नहर में फेंका

लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. दुबग्गा थाना क्षेत्र के पास नहर में उनका शव बरामद हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक धीरेंद्र की गोली मारकर हत्या की गई थी.

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बताया जा रहा है कि वारदात को उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी में अंजाम दिया गया. इसके बाद शव को उसी गाड़ी से ले जाकर नहर में फेंक दिया गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

धीरेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ के पीजीआई इलाके में रह रहे थे, जबकि वह मूल रूप से उन्नाव के रहने वाले थे. हत्या की सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है.

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जमीन विवाद में हत्या का शक

पुलिस को शुरुआती जांच में जमीन की रंजिश में हत्या किए जाने का शक है. इस मामले में धीरेंद्र के ड्राइवर की भूमिका भी जांच के दायरे में है. आशंका जताई जा रही है कि ड्राइवर ने विरोधियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिलाया हो.

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फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है और हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट करने में जुटी है. वहीं शव मिलने के बाद परिवार और परिचितों में भी हड़कंप मचा हुआ है.

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