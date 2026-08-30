दुकान पर लगाए 'मेड इन चाइना' कैमरे, PAK को दी लाइव फीड... लुधियाना में ISI के बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश

पंजाब के लुधियाना में 22 साल के दुकानदार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी बाजार में जूतों की दुकान चलाता था. पुलिस के मुताबिक, वह दुकान की आड़ में छिपकर शहर की सारी गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान भेजता था.

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दुकान के बाहर लगाए मेड इन चाइना सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड पाकिस्तानी एजेंसियों को पहुंचाई जा रही थी. पुलिस को मिली गुप्त सूचना के बाद उसे जाल बिछाकर पकड़ा गया. जांच में यह भी सामने आया कि वह अलग-अलग मोबाइल नंबरों से धमकियां देता था.

पुलिस को आशंका है कि इस जासूसी के पीछे पाकिस्तानी एजेंसियों की लुधियाना में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश थी. वहीं, सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी भी इस नेटवर्क तक पहुंचाई जा रही थी.

काउंटर इंटेलिजेंस के AIG सिमरत पाल सिंह ढींडसा के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के निर्देश पर उसने लुधियाना-फिरोजपुर रोड पर दुकान किराए पर ली थी. दुकान बड्ढोवाल एम्युनिशन डिपो से करीब 6 किलोमीटर दूर थी. इसके लिए वह 40 हजार रुपए महीना किराया दे रहा था.

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आरोपी ने दुकान के बाहर चीन निर्मित दो CCTV कैमरे इस तरह लगाए थे कि उनका रुख सड़क की तरफ रहे. इन कैमरों की लाइव फीड पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स देख सकते थे. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को इस काम के लिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स से करीब 3 लाख रुपए मिले थे.

पुलिस के अनुसार आरोपी ने फिरोजपुर रोड पर ओल्ड ऑक्ट्री पोस्ट के पास दुकान किराए पर ली थी. उसने दुकान खोलने के बाद वहां कोई खास कारोबारी गतिविधि नहीं की. दुकान के बाहर लगाए गए CCTV कैमरों की दिशा और उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस को उस पर शक हुआ.

इसके बाद 27 अगस्त को मिली सूचना के आधार पर लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस लुधियाना ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रछपाल सिंह को गिरफ्तार किया.

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