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'जाति का चश्मा पहन UP की व्यवस्था उल्टा-पुल्टा करने में लगे', जयंत चौधरी का अखिलेश यादव पर निशाना

राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति और उनके PDA फॉर्मूले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अखिलेश की राजनीति और दिया गया नाम दोनों स्थिर नहीं हैं.

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केंद्रीय मंत्री और RLD चीफ जयंत चौधरी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसा है
केंद्रीय मंत्री और RLD चीफ जयंत चौधरी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसा है

राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उनकी राजनीति और PDA के फॉर्मूले पर सवाल उठाए हैं. जयंत चौधरी ने कहा कि राजनीति में प्रतीकों की अहमियत होती है और अखिलेश यादव को अपनी राजनीति के लिए कोई नाम देने का अधिकार है, लेकिन उनके द्वारा दिया गया नाम और उनकी राजनीति दोनों स्थिर नहीं हैं.

अखिलेश यादव की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए जयंत चौधरी ने कहा, 'जैसे वो कहते हैं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ऐसे ही मैंने भी किसी का नाम नहीं लिया.' उन्होंने कहा कि प्रतीक हमेशा राजनीति में पावरफुल होते हैं. उनका हक है कि उन्होंने अपनी राजनीति को एक नाम दिया, लेकिन 'वह नाम भी स्थिर नहीं है और उनकी राजनीति भी स्थिर नहीं है.'

जयंत चौधरी ने कहा कि कोई इतनी आसानी से उनका अपमान नहीं कर सकता और वे अपनी इज्जत अपने हाथों में लेकर चलते हैं. उन्होंने कहा कि अपराध की कोई घटना होती है तो वह निश्चित रूप से गलत है, लेकिन जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, उसके जरिए मामले को उलझाने की कोशिश की गई.

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'अंकित बालियान का परिवार हमारा परिवार'

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अंकित बालियान के मामले का जिक्र करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि उनका परिवार RLD का परिवार है. घटना के पहले दिन ही पार्टी के विधायक ने अंकित के पिता से उनकी बात कराई थी. उन्होंने कहा कि आला अधिकारियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, ताकि जांच जल्द पूरी हो और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाए. जयंत ने कहा कि वह जल्द अंकित बालियान के परिवार के साथ बैठेंगे. उन्होंने बताया कि परिवार की चिंताओं और उनकी बात को लेकर वह लखनऊ पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री के सामने भी उनका पक्ष रखेंगे.

अखिलेश के PDA पर क्या बोले जयंत?

जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले पर कहा कि इसे इसलिए बनाया गया था ताकि परंपरागत वोट बैंक से अलग दूसरे लोगों को जोड़ने का संदेश दिया जा सके. उन्होंने सवाल किया कि जो लोग पहले समाजवादी पार्टी के साथ रहे, उनका कितना सम्मान किया गया, इसे भी जनता को देखना चाहिए.

RLD और समाजवादी पार्टी के पुराने गठबंधन का जिक्र करते हुए जयंत ने कहा कि गठबंधन परस्पर हित और सम्मान पर चलता है. दलों और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद होना चाहिए और दोनों संगठनों को उसका फायदा मिलना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेताओं की मौजूदा टिप्पणियां दिखाती हैं कि साथ रहते हुए वे RLD को लेकर किस तरह के 'तुच्छ विचार' रखते थे.

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जयंत चौधरी ने कहा कि RLD किसी एक बयान का जवाब देने की राजनीति नहीं कर रही है. पार्टी का यह 'लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट' है. उन्होंने कहा कि RLD पुरानी पार्टी है, पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों और जिलों में उसके कार्यकर्ता हैं और वे एनडीए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

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