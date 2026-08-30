scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Karela Peanut Fry Recipe: भरवां करेला खाकर भर गया मन? भूनी मूंगफली डालकर घर पर बनाएं क्रिस्पी करेला, दाल-चावल के साथ लगेगा टेस्टी!

करेले की कड़वाहट पसंद नहीं है तो इस बार घर पर करेला मूंगफवी फ्राई बनाकर देखिए. मूंगफली, मसालों और प्याज के साथ तैयार यह कुरकुरी सब्जी स्वाद में बेहद लाजवाब लगती है. रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ इसे आसानी से सर्व कर सकते हैं, जानिए घर पर बनाने की आसान रेसिपी.

Advertisement
X
करेला को कुछ देर पानी में भिगोकर रखना चाहिए. (PHOTO:AI)
करेला को कुछ देर पानी में भिगोकर रखना चाहिए. (PHOTO:AI)

Karela Peanut Fry Recipe: करेला सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसका कड़वा स्वाद कई लोगों को पसंद नहीं आता. अगर आपके घर में भी लोग करेले का नाम सुनकर मुंह बनाने लगते हैं, तो इस बार करेला मूंगफली फ्राई बनाकर देखें. करेले की इस क्रिस्पी और टेस्टी डिश को एक बार खाने के बाद आपके घरवाले इसके फैन हो जाएंगे और बार-बार इसे बनाने के लिए कहेंगे.

मूंगफली के कुरकुरे स्वाद और मसालों के साथ तैयार यह सब्जी करेले के स्वाद को काफी दिलचस्प बना देती है. इसे रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ सर्व किया जा सकता है. आइए आपको बताते हैं कि आप घर पर करेला मूंगफली फ्राई कैसे बनाएं. 

करेला मूंगफली फ्राई बनाने के लिए सामग्री

सम्बंधित ख़बरें

Rice Muthiya
राज के बचे चावल फेंके नहीं, इससे बनाएं टेस्टी मुठिया
urad dal dahi gujiya
उड़द दाल से बनाएं काजू-किशमिश वाली दही गुजिया, भूल जाएंगे भल्ले
बिहार का पारंपरिक तीसी भात (Photo-ITG)
बिहार के फेमस तीसी भात का स्वाद है लाजवाब, जानें आसान रेसिपी
Chana Dal Dosa
घर में पड़ी चना दाल और सूजी से बनाएं प्रोटीन से भरपूर मसाला डोसा
ऐसे बनाएं कच्चे पपीते के कुरकुरे कटलेट (Photo-ITG)
कच्चे पपीते से बनाएं क्रिस्पी कटलेट, रेसिपी है बेहद आसान
  • 4-5 करेले
  • ½ कप भुनी हुई मूंगफली
  • 1 प्याज, बारीक कटा हुआ
  • 1-2 हरी मिर्च
  • 1 चम्मच जीरा
  • ½ चम्मच हल्दी
  • 1 चम्मच धनिया पाउडर
  • ½ चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • ½ चम्मच अमचूर पाउडर
  • नमक स्वादानुसार
  • 2-3 चम्मच तेल
  • थोड़ा सा गुड़ या चीनी (अगर आप चाहें)

कैसे बनाएं करेला मूंगफली फ्राई?

  1. सबसे पहले करेले को अच्छी तरह धोकर पतले-पतले गोल टुकड़ों में काट लें. अगर आप कड़वाहट कम करना चाहते हैं, तो कटे हुए करेले में थोड़ा नमक लगाकर करीब 15 से 20 मिनट के लिए रख दें. 
  2. इसके बाद करेले को हल्के हाथ से निचोड़कर साफ पानी से धो लें और अच्छी तरह सुखा लें. अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें.
  3. तेल गर्म होने पर जीरा डालें और चटकने दें. इसके बाद कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें.
  4. अब इसमें कटे हुए करेले डालें और मध्यम आंच पर पकाएं. करेले को बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि वह अच्छी तरह भुन जाए. 
  5. जब करेले हल्के कुरकुरे होने लगें, तब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक डालकर मिलाएं.
  6. अब भुनी हुई मूंगफली को हल्का दरदरा कूट लें और करेले में डाल दें. सब चीजों को अच्छी तरह मिलाकर 2 से 3 मिनट और भूनें.
  7. आखिर में अमचूर पाउडर डालें. अगर कड़वाहट को बैलेंस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं.

इस तरह सर्व करें

Advertisement

तैयार करेला मूंगफली फ्राई को गरमागरम रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ परोसें. मूंगफली इसे हल्का क्रंच देती है, जबकि अमचूर और मसाले स्वाद को और बेहतर बनाते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Karela Peanut Fry Recipe: भरवां करेला खाकर भर गया मन? भूनी मूंगफली डालकर घर पर बनाएं क्रिस्पी करेला, दाल-चावल के साथ लगेगा टेस्टी! |
    शाहजहां बनते ही लुटा दिए थे करोड़ों, दान में दे दिए थे लाखों बीघा जमीन |
    इंफेक्शन के कारण दो मरीजों की आंखें निकालने की आ गई थी नौबत, 100 साल के बुजुर्ग ने ऐसे दी नई जिंदगी |
    दुकान पर लगाए 'मेड इन चाइना' कैमरे, PAK को दी लाइव फीड... लुधियाना में ISI के बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश |
    Leftover Rice Muthiya: डिनर के बाद रोज बच जाते हैं चावल? फेंके नहीं, इससे बनाएं टेस्टी मुठिया, संजीव कपूर ने बताई रेसिपी |
    'जाति का चश्मा पहन UP की व्यवस्था उल्टा-पुल्टा करने में लगे', जयंत चौधरी का अखिलेश यादव पर निशाना |
    सब कुछ डिलीट करने के बाद भी स्टोरेज फुल? जानिए WhatsApp का राज़! |
    कृष्ण की बांसुरी बना रही मुस्लिम महिलाएं... 80 परिवारों का पुश्तैनी हुनर सरकारी मदद से फिर हुआ मजबूत |
    करीना कपूर की जगह लेंगी कियारा आडवाणी? 10 साल पुरानी फिल्म के सीक्वल में आएंगी नजर! |
    'मैं मूर्ख थी जो सोचा था कि...', इस्तीफे के बाद यूपी की IAS दिव्या मित्तल का भावुक पोस्ट, लिखा- आज आंखें नम हैं
    Advertisement