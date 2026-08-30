Karela Peanut Fry Recipe: भरवां करेला खाकर भर गया मन? भूनी मूंगफली डालकर घर पर बनाएं क्रिस्पी करेला, दाल-चावल के साथ लगेगा टेस्टी!

Karela Peanut Fry Recipe: करेला सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसका कड़वा स्वाद कई लोगों को पसंद नहीं आता. अगर आपके घर में भी लोग करेले का नाम सुनकर मुंह बनाने लगते हैं, तो इस बार करेला मूंगफली फ्राई बनाकर देखें. करेले की इस क्रिस्पी और टेस्टी डिश को एक बार खाने के बाद आपके घरवाले इसके फैन हो जाएंगे और बार-बार इसे बनाने के लिए कहेंगे.

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मूंगफली के कुरकुरे स्वाद और मसालों के साथ तैयार यह सब्जी करेले के स्वाद को काफी दिलचस्प बना देती है. इसे रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ सर्व किया जा सकता है. आइए आपको बताते हैं कि आप घर पर करेला मूंगफली फ्राई कैसे बनाएं.

करेला मूंगफली फ्राई बनाने के लिए सामग्री

4-5 करेले

½ कप भुनी हुई मूंगफली

1 प्याज, बारीक कटा हुआ

1-2 हरी मिर्च

1 चम्मच जीरा

½ चम्मच हल्दी

1 चम्मच धनिया पाउडर

½ चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ चम्मच अमचूर पाउडर

नमक स्वादानुसार

2-3 चम्मच तेल

थोड़ा सा गुड़ या चीनी (अगर आप चाहें)

कैसे बनाएं करेला मूंगफली फ्राई?

सबसे पहले करेले को अच्छी तरह धोकर पतले-पतले गोल टुकड़ों में काट लें. अगर आप कड़वाहट कम करना चाहते हैं, तो कटे हुए करेले में थोड़ा नमक लगाकर करीब 15 से 20 मिनट के लिए रख दें. इसके बाद करेले को हल्के हाथ से निचोड़कर साफ पानी से धो लें और अच्छी तरह सुखा लें. अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर जीरा डालें और चटकने दें. इसके बाद कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. अब इसमें कटे हुए करेले डालें और मध्यम आंच पर पकाएं. करेले को बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि वह अच्छी तरह भुन जाए. जब करेले हल्के कुरकुरे होने लगें, तब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक डालकर मिलाएं. अब भुनी हुई मूंगफली को हल्का दरदरा कूट लें और करेले में डाल दें. सब चीजों को अच्छी तरह मिलाकर 2 से 3 मिनट और भूनें. आखिर में अमचूर पाउडर डालें. अगर कड़वाहट को बैलेंस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं.

इस तरह सर्व करें

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तैयार करेला मूंगफली फ्राई को गरमागरम रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ परोसें. मूंगफली इसे हल्का क्रंच देती है, जबकि अमचूर और मसाले स्वाद को और बेहतर बनाते हैं.

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