Karela Peanut Fry Recipe: भरवां करेला खाकर भर गया मन? भूनी मूंगफली डालकर घर पर बनाएं क्रिस्पी करेला, दाल-चावल के साथ लगेगा टेस्टी!
करेले की कड़वाहट पसंद नहीं है तो इस बार घर पर करेला मूंगफवी फ्राई बनाकर देखिए. मूंगफली, मसालों और प्याज के साथ तैयार यह कुरकुरी सब्जी स्वाद में बेहद लाजवाब लगती है. रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ इसे आसानी से सर्व कर सकते हैं, जानिए घर पर बनाने की आसान रेसिपी.
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करेला को कुछ देर पानी में भिगोकर रखना चाहिए. (PHOTO:AI)
Karela Peanut Fry Recipe: करेला सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसका कड़वा स्वाद कई लोगों को पसंद नहीं आता. अगर आपके घर में भी लोग करेले का नाम सुनकर मुंह बनाने लगते हैं, तो इस बार करेला मूंगफली फ्राई बनाकर देखें. करेले की इस क्रिस्पी और टेस्टी डिश को एक बार खाने के बाद आपके घरवाले इसके फैन हो जाएंगे और बार-बार इसे बनाने के लिए कहेंगे.
मूंगफली के कुरकुरे स्वाद और मसालों के साथ तैयार यह सब्जी करेले के स्वाद को काफी दिलचस्प बना देती है. इसे रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ सर्व किया जा सकता है. आइए आपको बताते हैं कि आप घर पर करेला मूंगफली फ्राई कैसे बनाएं.