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Xiaomi का Mijia ब्रांड भारत में लॉन्च! स्मार्टफोन नहीं, होम अप्लायंस होंगे लॉन्च

चीनी टेक कंपनी शाओमी ने भारत में अपना सब ब्रांड Mijia लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. इसके तहत कंपनी ग्लोबली होम अप्लायंस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचती है. यानी अब मोबाइल और टीवी सहित कंपनी एसी फ्रिज भी लॉन्च कर सकती है.

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Xiaomi का सब ब्रांड Mijia भारत में लॉन्च
Xiaomi का सब ब्रांड Mijia भारत में लॉन्च

अगर आप Xiaomi को सिर्फ स्मार्टफोन कंपनी मानते हैं, तो अब यह सोच बदलनी पड़ सकती है. भारत में 12 साल पूरे होने के साथ Xiaomi ने बड़ा ऐलान किया है. कंपनी अब अपने ग्लोबल स्मार्ट होम ब्रांड Mijia को भारत लेकर आ रही है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में Xiaomi सिर्फ फोन और TV ही नहीं, बल्कि AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रोबोट वैक्यूम, एयर प्यूरीफायर और दूसरे स्मार्ट होम प्रोडक्ट भी भारतीय बाजार में बेचेगी. 

बता दें कि Mijia, शाओमी का स्मार्ट होम और लाइफस्टाइल ब्रांड है. चीन में इस ब्रांड के तहत सैकड़ों प्रोडक्ट बिकते हैं. इनमें स्मार्ट एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रोबोट वैक्यूम क्लीनर, एयर प्यूरीफायर, स्मार्ट लॉक, किचन अप्लायंस, कैमरे और कई IoT डिवाइस शामिल हैं. अब शाओमी इस पूरे इकोसिस्टम का बड़ा हिस्सा भारत में भी लाना चाहती है. 

यह कदम ऐसे समय आया है जब भारत में स्मार्टफोन बाजार की रफ्तार पहले जैसी नहीं रही. एक समय पर कई साल तक भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में नंबर-1 रही है ये कंपनी. हालांकि अब स्मार्टफोन में ये सैमसंग और वीवो से पिछड़ चुकी है. इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि शाओमी अब सिर्फ मोबाइल बेचने वाली कंपनी नहीं रहना चाहती. कंपनी का फोकस ऐसे प्रोडक्ट्स पर है जिन्हें लोग रोज घर में इस्तेमाल करते हैं. यही वजह है कि उसने Mijia को भारत में अलग पहचान देने का फैसला किया है. 

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गौरतलब है कि Xiaomi के लिए भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि अब साउथ एशिया का मुख्य केंद्र भी बन गया है. कंपनी भारत से बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे बाजारों की स्ट्रैटिजी भी संभाल रही है. ऐसे में Mijia लॉन्च को सिर्फ एक नया ब्रांड लॉन्च नहीं, बल्कि Xiaomi की लंबी स्ट्रैटिजी का हिस्सा माना जा रहा है. 

Mijia है क्या?

बहुत से लोग Mijia नाम पहली बार सुन रहे होंगे. Mijia की शुरुआत Xiaomi ने 2016 में चीन में की थी. इसका मतलब होता है "Mi Home". यह Xiaomi का ऐसा ब्रांड है जो स्मार्ट होम और IoT प्रोडक्ट्स पर फोकस करता है. चीन और कई दूसरे देशों में Mijia के तहत हजारों तरह के प्रोडक्ट बिकते हैं. इनमें रोबोट वैक्यूम, एयर फ्रायर, स्मार्ट पंखे, इलेक्ट्रिक केतली, स्मार्ट लाइट, कैमरे, डोर लॉक, एयर प्यूरीफायर और बड़े होम अप्लायंस तक शामिल हैं. 

Samsung, LG और Haier के लिए बढ़ेगी चुनौती?

भारत के बड़े होम अप्लायंस बाजार में अभी Samsung, LG, Whirlpool, Haier, Panasonic, IFB और Godrej जैसे ब्रांड मजबूत स्थिति में हैं. Xiaomi की एंट्री से इस मुकाबले में नई चुनौती आ सकती है. कंपनी की पहचान कम कीमत में ज्यादा फीचर देने की रही है. अगर वही रणनीति AC, फ्रिज और वॉशिंग मशीन में भी अपनाई गई, तो बाजार में कीमतों को लेकर प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है. 

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क्या-क्या लॉन्च हो सकता है?

Xiaomi ने अभी भारत के लिए पूरी प्रोडक्ट लिस्ट जारी नहीं की है. लेकिन कंपनी ने साफ किया है कि Mijia ब्रांड के तहत बड़े होम अप्लायंस और स्मार्ट होम प्रोडक्ट लाए जाएंगे. ग्लोबल बाजार में Mijia के पास स्मार्ट AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रोबोट वैक्यूम, एयर प्यूरीफायर और कई दूसरे स्मार्ट डिवाइस पहले से मौजूद हैं. माना जा रहा है कि इनमें से कई प्रोडक्ट आने वाले महीनों में भारत में भी लॉन्च हो सकते हैं. 

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