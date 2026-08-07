'भगवा' ड्रेस क्यों पहनी है?, विंक गर्ल प्रिया प्रकाश से हुआ सवाल, जवाब देकर की बोलती बंद

विंक गर्ल और सोशल मीडिया सेंसेशन प्रिया प्रकाश वॉरियर एक बार फिर लाइमलाइट में हैं. इस बार बात उनकी अदाओं की नहीं, बल्कि ड्रेस की हो रही है. एक प्रमोशनल इवेंट में वो ऑरेंज ड्रेस पहनकर आई थीं. यहां प्रिया को 'केसरी' रंग पहनने पर सवाल किया गया. एक्ट्रेस ने इसका मजेदार जवाब दिया है.

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प्रिया की ड्रेस पर उठे सवाल

केरल में हुए इवेंट में प्रिया प्रकाश ने कंपनी के सिग्नेचर कलर से मैच करते हुए आउटफिट को पहना था. इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा क्यों उन्होंने केसरी रंग को पहना है? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? अचानक से हुए इस सवाल पर प्रिया ने हैरान होकर रिएक्ट किया है. प्रिया ने शांति से इसका जवाब दिया.

वो कहती हैं- मेरे प्यारे भाई.ऑरेंज ड्रेस पहनने की कोई खास वजह नहीं है. मैंने ये आउटफिट इसलिए पहना है क्योंकि ये ब्रैंड का थीम कलर है. मैं कंपनी की ब्रैंड एंबेसडर भी हूं, इसलिए ये कलर चुना. मैं हर कलर के कपड़े पहनती हूं. प्रिया ने अपनी बात से साफ किया कि ब्रैंड की थीम से मैच करने के लिए उन्होंने ये आउटफिट चुना. वो अपनी ड्रेस के जरिए किसी तरह का पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल मैसेज नहीं देना चाह रही थीं.

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Reporter: Why are you wearing saffron colour.?



Actor - Priya Varrier

Places - Syria/ Afghanistan. pic.twitter.com/Tn1sTipJls — The Kerala Girl ( Indian ) (@the_kerala_girl) August 5, 2026

वायरल क्लिप को देखकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. प्रिया के जवाब की यूजर्स ने तारीफ की है. उनकी ड्रेस से जुड़े सवाल का ये क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. कुछ यूजर्स को लगता है ये लाइट हार्टेड सवाल केरल के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए किया गया है. वहीं कईयों का मानना है ऑरेंज आउटफिट वाले सवाल के पीछे पॉलिटिकल अंडरटोन था. शख्स ने लिखा- प्रमोशनल इवेंट में एक्टर को ऑरेंज कलर पहनने पर हैरेस किया जाना गलत है. दूसरे ने कहा- क्या कोई ये कलर नहीं पहन सकता. क्या ऑरेंज पहनने पर संघी ही बुलाया जाएगा? क्या ऑरेंज पहनने को भगवा होने से लिंक किया जाएगा?

हालांकि कईयों ने इस सवाल पर आपत्ति भी जताई है. प्रिया ने जिस तरह से इस ट्रिकी सिचुएशन को संभाला है उसकी फैंस ने तारीफ की है. वर्कफ्रंट पर प्रिया मलयालम फिल्मों में काम करती हैं. उनकी पिछली रिलीज सर्वम माया था. इसमें उनका कैमियो था.

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