जब चार शेरों ने रोक दी बस, यात्रियों की बढ़ीं धड़कनें, कैमरों में कैद हुआ रोमांचक नजारा, Video

गुजरात के गिर जंगल में शुक्रवार सुबह ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने बस में बैठे यात्रियों की धड़कनें बढ़ा दीं. गिर सोमनाथ और अमरेली को जोड़ने वाले जंगल मार्ग पर चार शेर सड़क के बीच आकर बैठ गए. उनके सामने गुजरात सरकार की एसटी बस को रुकना पड़ा. कुछ मिनट तक बस वहीं खड़ी रही और यात्री इस दुर्लभ पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते रहे.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, गुजरात सरकार की एसटी बस शुक्रवार सुबह ऊना से राजकोट जा रही थी. जब बस तुलसीश्याम और भीमछाछ के बीच जंगल वाले रास्ते पर पहुंची, तभी चालक ने सड़क पर चार शेर बैठे देखे. इनमें तीन शेरनियां और एक नर शेर शामिल था. सभी शेर पूरे रौब के साथ सड़क पर बैठे रहे.

शेरों को सामने देखकर बस चालक ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत बस रोक दी. चालक ने सुरक्षित दूरी बनाए रखी और किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की. इससे बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित रहे. कुछ देर तक बस और शेर आमने-सामने रहे.

जंगल के राजा के सामने रुक गई सरकारी बस

बस में मौजूद यात्रियों के लिए यह किसी जंगल सफारी से कम नहीं था. जैसे ही लोगों ने सड़क पर शेरों को देखा, सभी ने अपने मोबाइल फोन निकाल लिए. यात्रियों ने इस दुर्लभ दृश्य की वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड करनी शुरू कर दीं. कई मिनट तक शेर सड़क पर बैठे रहे और बस शांत खड़ी रही.

Advertisement

कुछ समय बाद चारों शेर धीरे-धीरे सड़क से हट गए. इसके बाद बस चालक ने सावधानी के साथ बस आगे बढ़ाई और अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गया. इस पूरी घटना के दौरान किसी भी यात्री या वन्यजीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.

गिर और उसके आसपास के इलाकों से पिछले कुछ दिनों में शेरों के सड़क पर घूमने के कई वीडियो सामने आए हैं. ऐसे दृश्य अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होते हैं.

कुछ मिनट तक सड़क पर चलता रहा शेरों का राज

जानकारों का मानना है कि मौसम में जंगल के भीतर नमी और मच्छरों की अधिकता के कारण शेर कई बार खुले इलाकों और सड़क किनारे आ जाते हैं. इसी वजह से गिर के जंगल मार्ग पर आने-जाने वाले वाहन चालकों और पर्यटकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है.



---- समाप्त ----

रिपोर्ट- दिलीपभाई पुंजाभाई मोरी