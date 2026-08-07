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बारिश से दिल्ली-NCR बेहाल! कहीं घंटों लगा जाम, कई इलाकों में गिरे मकान

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को हुई तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया. गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जबकि दक्षिण दिल्ली की MB रोड समेत कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही.

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नई दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर बारिश के बाद ट्रैफिक जाम में फंसे वाहन.(Photo- PTI)
नई दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर बारिश के बाद ट्रैफिक जाम में फंसे वाहन.(Photo- PTI)

बारिश के कारण गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई. दिल्ली से जयपुर जाने वाली लेन पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए.शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में हुई तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ.

गुरुग्राम में सुबह से जारी मूसलाधार बारिश के बाद देश-विदेश में प्रसिद्ध सिद्ध पीठ शीतला माता मंदिर के सामने और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए. बारिश का पानी शीतला माता मंदिर के अंदर तक पहुंच गया. मंदिर और आसपास के पूरे इलाके में ढाई से तीन फीट तक पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा. सबसे ज्यादा परेशानी पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहन चालकों को हुई. यहां से गुजरने वाले लोगों में ट्रिपल इंजन सरकार के प्रति भारी नाराजगी देखने को मिली. लोगों का कहना है कि हर बारिश के दौरान शीतला माता मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं.

इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने कहा है कि शुक्रवार को मीडियम से भारी बारिश जारी रहेगी. शनिवार से बारिश में कमी आने की संभावना है, जबकि अगले दो दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है. तेज बारिश का सबसे ज्यादा असर दक्षिण दिल्ली में देखने को मिला. महरौली-बदरपुर (MB) रोड पर कई जगह तीन से चार फीट तक पानी भर गया, जिससे सड़क किसी नदी जैसी नजर आने लगी. कई वाहन बीच रास्ते में फंस गए और लोगों को लंबा रास्ता अपनाकर जाना पड़ा.

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नोएडा में बारिश से थमी रफ्तार, कई सड़कों पर लंबा जाम

नोएडा में सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई. जलभराव की वजह से कई सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. दफ्तरों की छुट्टी के समय ट्रैफिक का दबाव और बढ़ गया, जिससे मुख्य चौराहों और प्रमुख मार्गों पर जाम जैसी स्थिति बन गई. सेक्टर-37 से सेक्टर-18 की ओर जाने वाली सड़क पर भी लंबा जाम लगा था.

जलभराव वाले इलाकों में वाहन रेंग-रेंग कर चलते नजर आए. ऑफिस से लौट रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. बारिश के कारण कई जगहों पर लोगों की यात्रा का समय भी बढ़ गया. वहीं, ट्रैफिक पुलिस जाम खुलवाने में जुटी रही. लगातार बारिश और ट्रैफिक जाम के कारण नोएडा की रफ्तार थम गई थी.


दिल्ली में भारी बारिश

दिल्ली में बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, शुक्रवार सुबह से लेकर देर रात तक राजधानी के कई हिस्सों में लगातार बारिश होने की संभावना है. शनिवार से बारिश की तीव्रता कुछ कम हो सकती है, लेकिन अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा. शुक्रवार को हुई बारिश ने राजधानी के कई इलाकों को पानी-पानी कर दिया. सफदरजंग में सुबह से शाम तक 57.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि जनकपुरी में सबसे ज्यादा 62.5 मिमी बारिश हुई. पालम में 57 मिमी और आयानगर में 51 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.

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नौ मकान गिरे

दिल्ली फायर सर्विस (DFS) ने कहा कि सुबह से दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है. विभाग को मकान गिरने की नौ और शहर के विभिन्न हिस्सों में पेड़ गिरने की 16 घटनाओं की सूचना मिली थी. पेड़ गिरने की एक घटना में तीन महिलाएं एक मकान में फंस गई थीं,

DELHI RAIN

पुसा, नारायणा और झरोदा कलां समेत कई इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई. सबसे तेज बारिश दोपहर के समय दर्ज की गई, जिससे कई जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई. IMD ने लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है, क्योंकि अगले कुछ घंटों तक कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है.

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