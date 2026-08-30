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सब कुछ डिलीट करने के बाद भी स्टोरेज फुल? जानिए WhatsApp का राज़!

फोन का स्टोरेज बार-बार फुल हो रहा है और फोटो-वीडियो डिलीट करने के बाद भी जगह नहीं बन रही? इसकी वजह WhatsApp में छिपी हो सकती है. जानिए कौन सी फाइल्स स्टोरेज खा रही हैं और कैसे हटाएं.

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स्मार्टफोन का इस्तेमाल लोगों से कॉल पर बात करने से लेकर फोटो और वीडियो क्लिक करने और सोशल मीडिया चलाने के लिए होता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फोन का स्टोरेज बार-बार भर जाता है. इसकी वजह से फोन स्लो होने लगता है और कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

कई बार लोग फोन की फाइल्स और फोटो-वीडियो डिलीट कर देते हैं, फिर भी स्टोरेज खाली नहीं होता. इसकी एक बड़ी वजह आपके फोन में मौजूद वॉट्सऐप हो सकता है. वॉट्सऐप कई ऐसी फाइल्स फोन में सेव कर देता है, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं चलता. आइए जानते हैं वॉट्सऐप कैसे फोन का स्टोरेज फुल करता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है.

जानिए कैसे हो जाता है स्टोरेज फुल?

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कई लोगों को लगता है कि कैमरे से क्लिक किए गए फोटो और वीडियो ही फोन के स्टोरेज का ज्यादा हिस्सा लेते हैं. लेकिन वॉट्सऐप पर शेयर होने वाले फोटो, वीडियो और दूसरी मीडिया फाइल्स भी काफी स्टोरेज ले सकती हैं.

कई बार लोग हाई क्वालिटी में फोटो और वीडियो भेजने के लिए डॉक्यूमेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं. ऐसी फाइल्स का साइज काफी बड़ा हो सकता है. इसके अलावा वॉट्सऐप पर आने वाली मीडिया फाइल्स की कई कॉपियां भी फोन में सेव हो सकती हैं.

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कई बार ये फाइल्स गैलरी में दिखाई भी नहीं देती हैं. इसकी वजह से लगता है कि फोटो और वीडियो डिलीट करने के बाद भी फोन का स्टोरेज खाली क्यों नहीं हो रहा है.

अगर वॉट्सऐप पर बहुत सारी बड़ी फाइल्स जमा हो जाएं तो फोन का काफी स्टोरेज इस्तेमाल हो सकता है. स्टोरेज लगभग फुल होने पर फोन स्लो भी चलने लग सकता है.

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जानिए कैसे ठीक कर सकते हैं?

फोन का स्टोरेज खाली करने के लिए सबसे पहले वॉट्सऐप की सेटिंग में जाएं. इसके बाद Storage and Data में जाकर Manage Storage के ऑप्शन पर जाएं.

यहां आपको देखने को मिलेगा कि वॉट्सऐप आपके फोन में कितना स्टोरेज इस्तेमाल कर रहा है. साथ ही बड़ी फाइल्स और अलग-अलग चैट्स में मौजूद मीडिया को भी देखा जा सकता है. अब आप उन चैट्स को चेक करें जिनमें बहुत ज्यादा फोटो, वीडियो और दूसरी बड़ी फाइल्स हैं. जरूरत नहीं होने वाली फाइल्स को यहां से डिलीट कर सकते हैं.

इसका फायदा ये होगा कि आपको फोन की जरूरी फोटो और वीडियो को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप सिर्फ वॉट्सऐप में जमा हुई गैर-जरूरी बड़ी फाइल्स को हटाकर फोन में काफी स्टोरेज खाली कर सकते हैं.

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साथ ही आगे से वॉट्सऐप में आने वाली हर फोटो और वीडियो अपने आप डाउनलोड न हो, इसके लिए Media auto-download की सेटिंग को भी अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं. इससे फोन का स्टोरेज जल्दी फुल होने से बचाया जा सकता है.
 

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