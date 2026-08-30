करीना कपूर की जगह लेंगी कियारा आडवाणी? 10 साल पुरानी फिल्म के सीक्वल में आएंगी नजर!

कियारा आडवाणी 'टॉक्सिक' के बाद एक और दिलचस्प प्रोजेक्ट से जुड़ सकती हैं. कियारा इस समय यश के साथ एक्शन ड्रामा फिल्म में अपने रोल के लिए चर्चा में हैं, खबर है कि उन्हें 'की एंड का 2' में फीमेल लीड रोल के लिए सोचा जा रहा है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सीक्वल को 2016 की फिल्म (जिसमें करीना कपूर खान और अर्जुन कपूर थे) की कहानी को आगे बढ़ाने के बजाय एक नई कहानी के तौर पर बनाया जा रहा है. कियारा से इस प्रोजेक्ट के लिए संपर्क किया गया है और उन्होंने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई है. हालांकि उन्होंने अभी तक फिल्म के लिए आधिकारिक तौर पर साइन नहीं किया है. मेकर्स मेल लीड की भी तलाश कर रहे हैं, जबकि बाकी जानकारी का अभी इंतजार है.

कास्टिंग पर चल रहा काम

कियारा आडवाणी 'टॉक्सिक' के बाद एक और अलग तरह के रिलेशनशिप ड्रामा में काम करने की तैयारी कर सकती हैं. एक्ट्रेस को 'की एंड का 2' के लिए सोचा जा रहा है, जो 2016 की मशहूर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के कॉन्सेप्ट पर आधारित एक नई फिल्म है. जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स ने फीमेल लीड रोल के लिए कियारा से संपर्क किया है.

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हालांकि माना जा रहा है कि एक्ट्रेस इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखती हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसे साइन नहीं किया है. टीम मेल लीड रोल के लिए भी एक एक्टर की तलाश कर रही है, जिसका मतलब है कि मुख्य कास्टिंग का काम अभी चल रहा है.

पहली कहानी से होगी अलग

दिलचस्प बात यह है कि 'की एंड का 2' में पहली फिल्म की किया और कबीर की कहानी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. इसके बजाय, खबर है कि इस फ्रेंचाइजी को एक बिल्कुल नई कहानी के साथ नए सिरे से बनाया जा रहा है. माना जा रहा है कि नई फिल्म में भी जेंडर से जुड़े पारंपरिक समीकरणों को बदलने की फ्रेंचाइजी की सोच को बरकरार रखा जाएगा, साथ ही इसमें अलग तरह के किरदार और हालात दिखाए जाएंगे.

'की एंड का 2' की शूटिंग कब शुरू होगी?

यह प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट और प्री-प्रोडक्शन स्टेज पर है. अगर योजना के मुताबिक सब कुछ हुआ, तो टीम 2026 के आखिर में शूटिंग शुरू कर सकती है. हालांकि, 'की एंड का 2' के बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. डायरेक्टर, मेल लीड, प्रोडक्शन टाइमलाइन और थिएटर या OTT रिलीज के बारे में जानकारी अभी गुप्त रखी गई है. कियारा के शामिल होने की बात भी अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रही है क्योंकि खबर है कि उन्होंने इस स्टेज पर फिल्म साइन नहीं की है.

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'की एंड का ' के बारे में

आर. बाल्की की डायरेक्ट की गई फिल्म 'की एंड का' में करीना कपूर खान और अर्जुन कपूर ने काम किया था. यह फिल्म किया और कबीर नाम के एक शादीशुदा जोड़े की कहानी है जो जेंडर से जुड़े पारंपरिक रोल को चुनौती देते हैं.

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