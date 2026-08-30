पावर लाइन के पास जाना पड़ सकता है भारी! 99% लोग नहीं जानते इसका खतरा

घर में बिजली पहुंचाने के लिए हाई वोल्टेज तारों का इस्तेमाल किया जाता है. इनकी मदद से बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, ताकि शहर से लेकर गांव तक बिजली पहुंच सके. लेकिन अगर इन तारों के नीचे या बहुत पास जाएं तो यह खतरनाक हो सकता है.

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अक्सर लोग इसे सीरियस नहीं लेते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो में ट्यूब लाइट की मदद से दिखाया गया है कि हाई वोल्टेज तारों के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना असर डाल सकता है और कैसे सावधानी नहीं बरतने पर जान को खतरा हो सकता है. आइए जानते हैं कि हाई वोल्टेज तारों के नीचे जाना कितना खतरनाक हो सकता है और इसे ट्यूब लाइट की मदद से कैसे समझ सकते हैं.

जानिए हाई वोल्टेज तार कैसे खतरनाक होते हैं

बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों का इस्तेमाल किया जाता है. ये कोई मामूली तार नहीं होते हैं. कुछ बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों में वोल्टेज 765,000 वोल्ट तक हो सकता है.

इन तारों के आसपास एक मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. अगर कोई बहुत ज्यादा पास चला जाए तो इलेक्ट्रिक आर्क का खतरा बढ़ सकता है. खासकर अगर कोई चीज लेकर तारों के काफी करीब जाए तो खतरा और बढ़ सकता है.

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इसी वजह से हाई वोल्टेज लाइनों से सेफ दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है. इन तारों को छूना ही जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा पास जाना भी खतरनाक हो सकता है.

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जानिए ट्यूब लाइट कैसे जल सकती है

सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो देखने को मिलते हैं, जहां लोग हाई वोल्टेज तारों के नीचे ट्यूब लाइट लेकर खड़े होते हैं और ट्यूब लाइट हल्की रोशनी देने लगती है. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हाई वोल्टेज लाइन के आसपास मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड ट्यूब लाइट को चालू करता है. इसके लिए ट्यूब लाइट का तार से सीधे कनेक्ट होना जरूरी नहीं होता.

इसका मतलब यह नहीं है कि बिजली उसी तरह इंसान के शरीर से होकर गुजर रही है जैसे ट्यूब लाइट में दिखाई देती है. ट्यूब लाइट का जलना और इंसान के शरीर में खतरनाक करंट का गुजरना दो अलग चीजें हैं.

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फिर इंसान को खतरा कैसे हो सकता है?

हाई वोल्टेज लाइन के बहुत करीब जाने पर इलेक्ट्रिक आर्क बन सकता है. यानी बिजली बिना सीधे तार को छुए भी हवा के रास्ते किसी व्यक्ति तक पहुंच सकती है.

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अगर ऐसी सिचुएशन में करंट शरीर से गुजरता है और जान जाने तक का खतरा हो सकता है. यही वजह है कि हाई वोल्टेज तारों के नीचे बेवजह रुकना या उनके बहुत पास जाना बिल्कुल सेफ नहीं है.

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