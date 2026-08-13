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बम की तरह फटा पॉकेट में रखा फोन, नजरअंदाज ना करें ये साइन, मोबाइल ऐसे रखें सेफ

ग्रेटर नोएडा के दनकौर में रहने वाले शख्स का स्मार्टफोन अचानक से पॉकेट में रखे हुए फट गया. यह हादसा दिल्ली से सटे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर हुआ है. शख्स के दोनों हाथ और शरीर का निचला हिस्सा झुलस गया. शख्स ने बताया है कि उनका स्मार्टफोन पॉकेट में गर्म हुआ और फिर ये हादसा हो गया.

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जेब में रखा फोन पहले गर्म हुआ और फिर हुआ ब्लास्ट. (Photo: ITG)
जेब में रखा फोन पहले गर्म हुआ और फिर हुआ ब्लास्ट. (Photo: ITG)

स्मार्टफोन में ब्लास्ट होने की नई घटना सामने आई है, जहां एक शख्स का हाथ और प्राइवेट पार्ट झुलस चुके हैं. दरअसल, शख्स ने पैंट की जेब में स्मार्टफोन को रखा था, जो अधिकतर लोग करते हैं. इसके बाद अचानक से फोन में धमाका हुआ और रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई. 

यह मामला गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन का है. जहां आम लोगों की तरह ही शख्स ने स्मार्टफोन को जेब में रखा था. तभी अचानक से उसका मोबाइल गर्म हुआ और जब तक वह कुछ समझ पाता स्मार्टफोन में ब्लास्ट हो गया. 

यह हादसा ग्रेटर नोएडा के दनकौर के रहने वाले 26 साल के मोहम्मद माजिद के साथ हुआ है. गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर फोन फटते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई. जिस स्मार्टफोन में ब्लास्ट हुआ है, उसको शख्स ने करीब एक महीने पहले ही खरीदा था. अब माजिद के परिवार ने स्मार्टफोन कंपनी पर सवाल उठाए हैं.

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स्मार्टफोन में ब्लास्ट क्यों होता है? 

मॉडर्न स्मार्टफोन में लीथियन ऑयन बैटरी का इस्तेमाल किया है, जो अति ज्वलनशील होती है. ऐसे में अगर बैटरी पर दबाव पड़ता है या फिर वह लीक हो जाती है तो उसमें ब्लास्ट होने का खतरा बन जाता है. 

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यह भी पढ़ें: Google ने भारत में लॉन्च किए चार Pixel स्मार्टफोन्स, स्क्रीन को रुमाल की तरह मोड़ सकेंगे, जानें कीमत-फीचर्स

पॉकेट में रखा स्मार्टफोन वेंटीलेशन से दूर हो जाता है. इसकी वजह से उसका तापमान बढ़ जाता है. साथ ही शरीर की गर्मी की वजह से मोबाइल का टेम्प्रेचर को और ज्यादा बढ़ा देता है. कई फोन में हैवी टास्क  चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से टेम्प्रेचर बढ़ जाता है. 

स्मार्टफोन अगर हाई टेम्प्रेचर का सामना करेगा तो Lithium-ion बैटरी में थर्मल रनवे शुरू कर सकता है. थर्मल रनवे, असल में वह प्रोसेस होता है, जिसमें बैटरी के अंदर हीट और गैस तेजी से बढ़ते हैं, जिसका रिजल्ट ब्लास्ट के रूप में सामने आता है. 

मोबाइल ब्लास्ट होने से कैसे बचाएं? 

स्मार्टफोन को ब्लास्ट होने से बचाने के ढेरों तरीके हैं, आइए सेफ्टी टिप्स के बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

स्मार्टफोन अगर पैंट की पॉकेट में रखा है और वह अचानक से गर्म होने लगता है. ऐसी कंडिशन में स्मार्टफोन को तुरंत जेब से बाहर निकालें और उसे किसी ठंडी सरफेस पर रख दें. सावधानी के रूप में उससे दूरी भी बना सकते हैं. 

स्मार्टफोन गर्म होने से बचाएं 

फोन बहुत गर्म हो जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर दें. अगर गेम खेल रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो उस टास्क को बंद कर दें. स्मार्टफोन का टेम्प्रेचर कम होने का इंतजार करें. 

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बैटरी फूलने पर तुरंत चेंज कराएं

अगर आपके स्मार्टफोन का बैक पैनल अचानक से फूल गया है तो समझ लें कि मोबाइल की बैटरी फूल गई है. ऐसे में ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर जाएं और जेनुअन बैटरी से रिप्लेस कराएं. 

तकिए के नीचे ना रखें स्मार्टफोन

स्मार्टफोन को चार्जिंग के दौरान तकिए के नीचे ना रखें. बहुत से लोग रात में सोने से पहले स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगा देते हैं, जिसके बाद मोबाइल को तकिये, कंबल आदि के नीचे दबा देते हैं. ऐसा करना खतरनाक साबित होगा. चार्जिंग के दौरान मोबाइल हीट जनरेट करता है. ऐसे में तकिए के नीचे दबा फोन ओवरहीट होकर फट सकता है. 

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