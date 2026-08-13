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बांग्लादेशी गेंदबाज का अजब सेलिब्रेशन, विकेट लेते ही जीभ निकालकर किया डांस, VIDEO

यह मुकाबला बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक है. टीम 2003 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मैच खेल रही है. डार्विन की घास वाली पिच ने शुरुआती घंटों में तेज गेंदबाजों को मदद दी और बांग्लादेशी टीम ने इसका फायदा उठाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा.

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तस्कीन अहमद ने डार्विन के मैदान पर किया अनोखा सेलिब्रेशन. (Photo: Cricket Australia/Getty Images)
तस्कीन अहमद ने डार्विन के मैदान पर किया अनोखा सेलिब्रेशन. (Photo: Cricket Australia/Getty Images)

ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 13 अगस्त (गुरुवार) से डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ. इस टेस्ट के शुरुआती दिन बांग्लादेशी तेज गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला. हसन महमूद, तस्कीन अहमद और इबादत हुसैन ने अनुकूल परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलियाई टॉप ऑर्डर को मुश्किल में डाल दिया. हालांकि इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा तस्कीन अहमद के अनोखे सेलिब्रेशन की हुई.

कैमरन ग्रीन का विकेट लेने के बाद तस्कीन अहमद का अनोखा सेलिब्रेशन चर्चा का विषय बन गया है. यह घटना ऑस्ट्रेलिया की पारी के 22वें ओवर में हुई. उस ओवर में तस्कीन अहमद की आखिरी गेंद को ग्रीन ने लेग साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई. गेंद मिडविकेट की तरफ गई, जहां अनुभवी मुश्फिकुर रहीम ने कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की.

कैमरन ग्रीन के आउट होते ही तस्कीन अहमद अलग अंदाज में जश्न मनाने लगे. उन्होंने जीभ बाहर निकालकर कुछ सेकंड तक डांस किया. साथी खिलाड़ी जहां मुश्फिकुर के पास विकेट का जश्न मनाने पहुंचे, वहीं तस्कीन का यह अंदाज कैमरे में कैद हो गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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अच्छी शुरुआत के बाद ढही कंगारू टीम
मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत भी अच्छी की. ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट गंवाए 45 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद बांग्लादेश ने मुकाबले में जोरदार वापसी की. डार्विन में जन्मे जेक वेदरल्ड को घरेलू दर्शकों का पूरा समर्थन मिल रहा था, मगर वह हसन महमूद की बाहर जाती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विकेट गंवा बैठे. उन्होंने 37 गेंदों पर 23 रन बनाए. इसके अगले ही ओवर में हसन ने खतरनाक ट्रेविस हेड (22 रन) को भी पवेलियन भेज दिया. हेड गेंद को अपने स्टम्प्स पर खेल बैठे और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 45/0 से 52/2 हो गया.

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बांग्लादेश की तरफ से इबादत हुसैन ने भी दबाव बनाए रखा. उन्होंने मार्नस लाबुशेन (1 रन) को बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो के हाथों कैच कराया. इबादत के पास स्टीव स्मिथ को भी जल्दी आउट करने का मौका था, लेकिन तीसरी स्लिप में उनका कैच छोड़ दिया गया. स्मिथ ने इस जीवनदान का फायदा उठाया. उधर ग्रीन के लंच से ठीक पहले आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 74/4 हो गया. करीब दो दशक बाद ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट मैच खेलने उतरी बांग्लादेशी टीम के लिए इससे बेहतर शुरुआती सेशन की उम्मीद शायद ही की जा सकती थी.

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ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में मजबूत गेंदबाजी आक्रमण उतारा. कप्तान पैट कमिंस के साथ मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जबकि अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लायन भी टीम का हिस्सा हैं. कमिंस पिछले 13 महीनों में अपना केवल दूसरा टेस्ट खेल रहे हैं.

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