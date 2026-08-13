संस्कृत का परचम! इंडिया टुडे रैंकिंग में देश के टॉप-25 विश्वविद्यालयों में शामिल हुआ CSU

संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा, शोध और नवाचार से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय स्तर पर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. इंडिया टुडे MDRA बेस्ट यून‍िवर्स‍िटीज रैंकिंग-2026 में टॉप जनरल (Govt.) यून‍िवर्सि‍टीज इन इंड‍िया श्रेणी में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने 23वां स्थान हासिल किया है.

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विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष की 24वीं रैंक की तुलना में इस वर्ष एक पायदान का सुधार करते हुए 23वां स्थान प्राप्त किया है. विश्वविद्यालय का कुल स्कोर 1242.6 रहा. वहीं, राष्ट्रीय राजधानी के शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में भी CSU ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए चौथा स्थान हासिल किया है.

संस्कृत से राष्ट्रीय रैंकिंग तक का सफर

इंडिया टुडे की प्रतिष्ठित रैंकिंग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का Top General (Govt.) Universities in India श्रेणी में 23वें स्थान पर रहना इस बात का संकेत है कि संस्कृत शिक्षा अब केवल पारंपरिक अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक उच्च शिक्षा, अनुसंधान, तकनीक, नवाचार और रोजगारोन्मुखी शिक्षा के साथ आगे बढ़ रही है.

विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ वर्षों में संस्कृत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ आधुनिक विषयों को जोड़ने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डेटा साइंस, आयुर्वेद, तकनीकी शिक्षा, डिजिटल संसाधन, शोध एवं वैश्विक अकादमिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की सक्रियता ने इसकी शैक्षणिक पहचान को व्यापक बनाया है.

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संस्कृत की बढ़ती वैश्विक प्रासंगिकता की पहचान को रेखांकित करते हुए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी ने रैंकिंग में सुधार को विश्वविद्यालय परिवार की सामूहिक उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि इंडिया टुडे रैंकिंग में 23वां स्थान प्राप्त होना हमारे लिए गौरव का विषय है.

यह उपलब्धि केवल विश्वविद्यालय की नहीं, बल्कि संस्कृत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा की बढ़ती प्रासंगिकता का भी प्रमाण है. हमने संस्कृत को आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य संस्कृत को 21वीं सदी की आवश्यकताओं से जोड़ते हुए ज्ञान, शोध और रोजगार के नए अवसरों का माध्यम बनाना है. यह रैंकिंग विश्वविद्यालय को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी.

विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. आर. जी. मुरली कृष्ण ने कहा कि रैंकिंग में एक पायदान का सुधार विश्वविद्यालय के आचार्यों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि संस्कृत शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी समकालीन उपयोगिता को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान प्रदान करती है. विश्वविद्यालय भविष्य में इससे भी बेहतर स्थान हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है.

इंडिया टुडे रैंकिंग-2026 में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय टॉप जनरल (Govt.) यून‍िवर्सि‍टीज इन इंड‍िया श्रेणी में 23वें स्थान पर रहा, जबकि दिल्ली की शीर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग में विश्वविद्यालय ने चौथा स्थान हासिल किया. पिछले वर्ष की 24वीं रैंक की तुलना में इस वर्ष एक पायदान का सुधार विश्वविद्यालय की निरंतर बढ़ती शैक्षणिक प्रतिष्ठा को दर्शाता है. संस्कृत की परंपरा से आधुनिक तकनीक तक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का यह प्रदर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा के बदलते स्वरूप और उसकी नई राष्ट्रीय पहचान की कहानी कहता है.

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