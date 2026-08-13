'मौत के बाद मिलने आया सुशांत, मुझसे घंटों बात की', बहन का छलका दर्द, धोनी से नाराज है परिवार!

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 6 साल हो चुके हैं. उनकी मौत क्यों हुई आज भी फैंस को इसका जवाब नहीं मिला. सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति अपने भाई को आज भी याद करती हैं. इंस्टा पर सुशांत की फोटोज शेयर करती हैं. वो चाहती हैं उनका भाई लोगों के बीच जिंदा रहे. भले ही सुशांत आज दुनिया में नहीं हैं. लेकिन वो अपने भाई की मौजूदगी को फील करती हैं.

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भाई को फील किया- श्वेता

एक पॉडकास्ट में श्वेता ने बताया कि सपनों में वो सुशांत को देखती हैं. उनके होने के एहसास को फील करती हैं. अपने भाई से घंटों बात करती हैं. सुशांत को उन्होंने गले से लगाया है. ये सब बोलते हुए वो इमोशनल भी हो जाती हैं. Supertalks By Themovingship संग बात करते हुए श्वेता ने कहा- हां मैंने सुशांत के जाने के बाद उसे अपने ड्रीम स्टेट और मेडिटेशन में फील किया है. भाई के जाने के बाद मेरी उनसे बात हुई है.

''जब मैं पटना गई थी. भाई की अस्थियां विसर्जन के लिए, जिस रूम में मैं लेटी थी वहां भाई की अस्थियां रखी थीं. उस दिन वो रात में आया था मुझसे बात करने के लिए. उसने आकर मुझसे घंटों बात की. मुझे गले से लगाया. मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे. मैंने उससे जो पूछा, उसने मुझे बताया. लास्ट में उसने मुझे हग किया. मुझे गाल पर kiss किया. उसकी स्मैल और सांस को मैंने महसूस किया. उस चीज ने मुझे समापन का एहसास कराया.''

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श्वेता ने बताया सुशांत की मौत का दर्द उन्हें कई बार फील हुआ है. श्वेता ने उस पल को बयां किया जब उन्हें भाई की मौत की खबर मिली थी. वो कहती हैं- मैं तब कैलिफोर्निया में थी. तब वहां रात थी, मैं अपने बेड पर थी. जैसे ही मैंने सुना कि सुशांत अब नहीं रहा, मेरा शरीर सुन्न हो गया था. क्योंकि मैं आध्यात्मिक थी, इसलिए मुझे लगा किसी ने मेरे ऊपर साधना की कवरिंग डाल दी. मैं शांत थी. लेकिन ये लंबा नहीं रहा. मैं जोर से रोने लगी. भाई की बॉडी जलाई जा रही थी. मैं कोविड की वजह से इंडिया नहीं आ सकी थी. मैं भाई को अपना आखिरी गुडबाय तक नहीं बोल पाई थी. मैं चिल्ला चिल्लाकर रो रही थी. तब मन में भाई की खूबसूरत यादें आ रही थीं.

धोनी ने नहीं किया कॉन्टैक्ट- श्वेता

सुशांत ने महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक मूवी एमएस धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी में काम किया था. इस फिल्म ने सुशांत के करियर को चार चांद लगाए थे. सुशांत की मौत इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका थी. लेकिन एक्टर की मौत के बाद धोनी ने उनके परिवार के कोई संपर्क नहीं किया था. श्वेता ने कहा कि धोनी ने भाई की मौत के बाद उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया था. कंगना रनौत और बाकी कुछ सेलेब्स ने जरूर संपर्क किया था.

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