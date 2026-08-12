Google ने भारत में लॉन्च किए चार Pixel स्मार्टफोन्स, स्क्रीन को रुमाल की तरह मोड़ सकेंगे, जानें कीमत-फीचर्स

Google ने भारत में अपनी नई Pixel 11 Series लॉन्च कर दी है. इस सीरीज में कंपनी ने चार नए फोन पेश किए हैं, जिनमें Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold शामिल हैं. इस बार Google का सबसे बड़ा फोकस AI पर है. कंपनी ने नए फोन को ऐसे एआई फीचर्स के साथ पेश किया है, जो यूजर के कहने का इंतजार करने के बजाय उसके काम को समझकर मदद करने की कोशिश करेंगे. बता दें कि MadeByGoogle इवेंट से पहले ही कंपनी ने प्रेस रिलीज भेज कर लॉन्च का ऐलान कर दिया और कीमतें भी जारी कर दी हैं.

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नई Pixel सीरीज में गूगल का नया Tensor G6 चिप दिया गया है. इसके साथ Gemini का नया नैनो मॉडल भी काम करता है. कंपनी का कहना है कि हार्डवेयर और एआई को साथ में तैयार किया गया है, ताकि फोन पर रोज के काम कम टैप में किए जा सकें.

भारत में Pixel 11 की कीमत 89,999 रुपये से शुरू होती है. Pixel 11 Pro की शुरुआती कीमत 1,19,999 रुपये, Pixel 11 Pro XL की 1,34,999 रुपये और Pixel 11 Pro Fold की 1,86,999 रुपये है. इनकी प्री-ऑर्डर बुकिंग शुरू हो चुकी है और बिक्री 20 अगस्त से होगी.

Pixel 11 में क्या खास है?

Pixel 11 में 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. फोन में 12GB रैम है और इसे 256GB और 512GB स्टोरेज के साथ खरीदा जा सकेगा.

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फोन में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है. गूगल का कहना है कि नए कैमरे में पिछले मॉडल के मुकाबले 56 फीसदी ज्यादा लाइट कैप्चर करने की कैपेसिटी है. इसमें 30 गुना तक सुपर रेजोल्यूशन जूम और नाइट साइट जैसे फीचर मिलते हैं.

फोन की बैटरी 30 घंटे से ज्यादा चलने का दावा किया गया है. इसमें 30 वॉट या उससे ज्यादा के चार्जर से करीब 30 मिनट में 55 फीसदी तक चार्जिंग की सुविधा दी गई है. Pixel 11 का कैमरा बार भी बदला गया है. गूगल के मुताबिक यह पिछली पीढ़ी के मुकाबले 40 फीसदी से ज्यादा पतला है.

Pixel 11 Pro और Pro XL में ज्यादा दम

Pixel 11 Pro और Pixel 11 Pro XL में 6.3 इंच और 6.8 इंच के सुपर ऐक्चुआ डिस्प्ले दिए गए हैं. दोनों फोन में 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 3,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है.

Google ने इन दोनों फोन में स्क्रीन पर नई एंटी-स्क्रैच लेयर दी है. कंपनी का दावा है कि यह पिछली पीढ़ी के मुकाबले दोगुनी ज्यादा खरोंच से बचाने वाली है. कैमरे की बात करें तो दोनों फोन में 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है. टेलीफोटो कैमरे के साथ 5 गुना ऑप्टिकल जूम मिलता है और प्रो जूम 120 गुना तक जा सकता है.

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इन दोनों फोन में 30 घंटे से ज्यादा की बैटरी लाइफ का दावा है. Pixel 11 Pro करीब 30 मिनट में 55 फीसदी तक और Pro XL 75 फीसदी तक चार्ज हो सकता है, हालांकि इसके लिए अलग से सही क्षमता वाला चार्जर लेना होगा.

Pixel 11 सीरीज का सबसे बड़ा बदलाव कैमरे से ज्यादा AI में दिखाई देता है. नए Tensor G6 चिप के साथ Gemini को फोन के एक्सपीरिएंस में और गहराई से जोड़ा गया है.

HiLight एक नया फीचर है जो फोन के पीछे है

नया HiLight फीचर कैमरे के फ्लैश के आसपास लगी लाइट का इस्तेमाल करके जरूरी जानकारी दिखाता है. उदाहरण के लिए पसंदीदा कॉन्टेक्ट से कॉल आने पर अलग तरह की लाइट दिखाई दे सकती है. Gemini से बिना हाथ लगाए बात करने पर भी यह काम कर सकता है.

Rambler फीचर आवाज से लिखने वाले फीचर को बेहतर बनाता है. यह बातचीत के अंदाज में बोली गई बात को समझकर उसे साफ तरीके से लिखने की कोशिश करता है, यानी बोलते समय आने वाले 'उम' और 'आह' जैसे शब्दों को भी कैंसिल आउट कर सकती है.

कैमरे में Magic Capture और Camera Looks

गूगल ने कैमरे में Magic Capture नाम का नया फीचर दिया है. यह वीडियो के दौरान सैकड़ों फ्रेम को रियल टाइम में देखकर अपने आप खास पलों को पहचान सकता है और उन्हें बेहतर करने की कोशिश करता है.

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कैमरा से यूजर फोटो के लुक को अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकेगा. इसमें नेचुरल, शैडोज और वनीला जैसे विकल्प दिए गए हैं. इसका मकसद फोटो खींचने के बाद एडिट करने के बजाय कैमरा से ही पसंद का लुक हासिल करना है.

Pro मॉडल में क्रिएटर सूइट भी दिया गया है. इसमें टेलीप्रॉम्प्टर, स्टोरीबोर्ड एडिटिंग और कंटेंट बनाने से जुड़े कैमरा कंट्रोल शामिल हैं. कंटेंट क्रिएटर्स पर खासा फोकस दिख रहा है.

Pixel 11 Pro Fold हुआ लॉन्च

Google ने नया Pixel 11 Pro Fold भी पेश किया है. कंपनी के मुताबिक यह पिछली पीढ़ी से करीब 1 मिलीमीटर पतला, लगभग 10 फीसदी हल्का और तीन गुना ज्यादा मजबूत है.

इसमें अंदर और बाहर 8 इंच का सुपर ऐक्चुआ फ्लेक्स डिस्प्ले मिलता है. फोन में 16 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज है. बैटरी 24 घंटे से ज्यादा चलने का दावा है और करीब 30 मिनट में 50 फीसदी तक चार्ज हो सकती है. फोल्डेबल फोन में बड़ी स्क्रीन के लिए कई नए फीचर भी दिए गए हैं, जैसे स्प्लिट स्क्रीन, ड्रैग एंड ड्रॉप और इंस्टेंट व्यू.

Pixel Watch 5 और Pixel Buds Pro 2 भी अपडेट

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Google ने Pixel Watch 5 भी लॉन्च की है. इसकी कीमत 41mm मॉडल के लिए 42,900 रुपये और 45 मिलीमीटर मॉडल के लिए 45,900 रुपये से शुरू होती है. इसमें नया स्नैपड्रैगन W5 जेन 2 चिप है और कंपनी के मुताबिक यह पिछली घड़ी से 20 फीसदी तेज है. इसमें ऑफलाइन Gemini, बेहतर नींद की निगरानी और गूगल हेल्थ गार्डियन जैसे फीचर दिए गए हैं. इसके अलावा Pixel Buds Pro 2 के लिए नए सॉफ्टवेयर फीचर और नया ऑलिव रंग भी पेश किया गया है.

7 साल तक मिलेगा अपडेट

Google Pixel 11 सीरीज के साथ सात साल तक पिक्सल ड्रॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रहा है. यानी फोन खरीदने के बाद लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता रहेगा. Pro मॉडल और Pixel 11 Pro Fold खरीदने वालों को छह महीने का Google AI Pro भी मिलेगा. इसके अलावा HDFC Bank और ICICI Bank के जरिए कैशबैक और 24 महीने तक नो-कॉस्ट ईएमआई जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं.

कुल मिलाकर Google ने इस बार Pixel 11 सीरीज में सिर्फ नया फोन देने के बजाय एआई को फोन के रोजमर्रा के इस्तेमाल का हिस्सा बनाने की कोशिश की है. कैमरा, बैटरी और डिजाइन में बदलाव हैं, लेकिन कंपनी का असली दांव Tensor G6 और Gemini पर है. अब देखना यह होगा कि करीब 90 हजार रुपये से शुरू होने वाला Pixel 11 भारतीय बाजार में Apple और Samsung के प्रीमियम फोन को कितनी टक्कर देता है.

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