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खंभे पर सिर पटका, खोपड़ी में फ्रैक्चर और सड़क पर फेंका... चार साल के मासूम बेटे के साथ पिता की हैवानियत

हैदराबाद में पिता ने चार साल के बेटे का सिर एक एक्सप्रेसवे के पिलर पर पटक दिया. फिर उसे सड़क पर फेंका. गंभीर हालत में बच्चे की 4 दिन बाद मौत हो गई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. पढ़ें एक हैवान पिता की खौफनाक करतूत.

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पुलिस ने कातिल बाप को गिरफ्तार कर लिया है (फोटो-ITG)
पुलिस ने कातिल बाप को गिरफ्तार कर लिया है (फोटो-ITG)

हैदराबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता पर अपने ही चार साल के मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या करने का इल्जाम है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने 5 अगस्त की सुबह पीवीएनआर एक्सप्रेसवे के नीचे पिलर नंबर 104 के पास बच्चे के साथ इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

आरोपी पिता ने बच्चे को पहले कथित तौर पर चलती DCM लॉरी के नीचे धकेलने की कोशिश की और फिर उसका सिर पिलर से पटक दिया. गंभीर रूप से घायल बच्चा चार दिन तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा, फिर मौत जीत गई और वो मासूम हार गया. 9 अगस्त को उसकी मौत हो गई.

यह घटना हैदराबाद के गुडीमलकापुर इलाके में हुई. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान 25 साल के सलमान के रूप में हुई है. डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि हमले में बच्चे की खोपड़ी बुरी तरह टूट गई थी. बच्चे का इलाज निलोफर अस्पताल में चल रहा था, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी. डॉक्टरों ने बच्चे की मेडिकल स्थिति या मौत की सटीक वजह को लेकर ज्यादा जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार किया.

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पुलिस की जांच में सामने आया है कि घटना से एक रात पहले सलमान का अपनी पत्नी रुखसाना बेगम से झगड़ा हुआ था. आरोप है कि नशे में सलमान ने पत्नी और अपनी मां के साथ भी मारपीट की थी. इसके बाद रुखसाना अपनी दो बेटियों को लेकर मायके चली गई, जबकि चार साल का अरमान अपने पिता के साथ रह गया. अगले दिन सलमान ने कथित तौर पर बच्चे से कहा कि वह उसे कंचनबाग स्थित अपने भाई के घर ले जा रहा है. लेकिन वह बच्चे को लेकर PVNR एक्सप्रेसवे के पिलर के पास पहुंच गया.

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पुलिस के अनुसार, पिलर नंबर 104 के पास सलमान ने बच्चे को पैरों से पकड़ा और उसका सिर बार-बार पिलर से पटका. इससे पहले उसने कथित तौर पर बच्चे को एक चलती DCM लॉरी के नीचे धकेलने की कोशिश की थी. मौके पर मौजूद लोगों ने जब यह खौफनाक मंजर देखा तो उन्होंने सलमान को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला. स्थानीय लोगों ने बेहोश पड़े बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया.

पुलिस ने बताया कि सलमान का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है. उसके खिलाफ गोलकोंडा पुलिस स्टेशन में चोरी से जुड़े कई मामलों में पहले से हिस्ट्री दर्ज है और उसकी गतिविधियों को लेकर पुलिस की नजर थी. जांच अधिकारी उपेंद्र बाबू के मुताबिक, सलमान को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और वह मानता था कि अरमान उसका जैविक बेटा नहीं है. पुलिस के अनुसार, उसके हिंसक व्यवहार को लेकर पत्नी और मां पहले भी गोलकोंडा पुलिस से शिकायत कर चुकी थीं.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, परिवार को पहले भी काउंसलिंग दी गई थी और समझाने के बाद उन्हें घर भेजा गया था. लेकिन कथित तौर पर सलमान का हिंसक व्यवहार नहीं बदला. सलमान की मां इसरत बेगम ने मीडिया से बात करते हुए अपने बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्द न्याय की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि सलमान रोजाना परिवार के लोगों के साथ मारपीट करता था और शराब का आदी था. उन्होंने यह भी कहा कि जब सलमान बच्चे को अपने साथ ले जा रहा था तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं माना.

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बच्चे की मौत के बाद पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई की है. शुरुआती तौर पर सलमान के खिलाफ हत्या की कोशिश यानी Attempt to Murder का केस दर्ज किया गया था. लेकिन चार साल के बच्चे की मौत के बाद पुलिस ने केस को भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 103 के तहत हत्या के मामले में बदल दिया है. आरोपी सलमान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अब पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

इस घटना ने एक बार फिर परिवार के भीतर लंबे समय से जारी हिंसा और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के हिंसक व्यवहार और परिवार की पहले की शिकायतों की भी जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है. वहीं, मासूम अरमान की मौत के बाद परिवार ने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. 

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