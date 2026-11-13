माइक्रोसॉफ्ट पर हुआ साइबर अटैक? दुनिया भर में सर्विसेज ठप होने से मचा हड़कंप, अरबों का नुकसान

पिछले 12 घंटे से माइक्रोसॉफ्ट की कई सर्विसेज ठप हैं. Outlook इनमे से एक है. दुनिया भर में इस वजह से अरबों का नुकसान हो रहा है. सुबह ऑफिस पहुंचते ही अगर आपका Outlook ईमेल खुलना बंद हो जाए, जरूरी मेल न आएं और Teams पर मीटिंग भी न हो पाए तो कामकाज ठप होना तय है. दुनिया भर में करोड़ों लोगों और कंपनियों को ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ा, जब माइक्रोसॉफ्ट की कई जरूरी सर्विसेज अचानक प्रभावित हो गईं.

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Outlook, Teams, Microsoft 365, Copilot और दूसरी सेवाओं में आई इस गड़बड़ी ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या किसी बड़ी टेक कंपनी के सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है?

क्या माइक्रोसॉफ्ट पर हुआ साइबर अटैक?

आउटेज के दौरान सोशल मीडिया पर भी साइबर हमले की आशंका जताई जाने लगी. सवाल यह था कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी की इतनी सारी सर्विसेज एक साथ कैसे ठप हो सकती हैं? क्या किसी हैकर ने कंपनी के सिस्टम को निशाना बनाया या फिर माइक्रोसॉफ्ट के अपने सर्वर और नेटवर्क में कोई बड़ी गड़बड़ी हुई?

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सोशल मीडिया साइबर अटैक वाली थ्योरी वायरल है. कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि AI के पावरफुल मॉडल्स यूज करके साइबर अटैक किया गया है. बता दें कि ये फेबल और मिथोज जैसे मॉडल्स आने के बाद ये डर बना हुआ है. दरअसल इस तरह के मॉडल्स बड़े साइबर अटैक्स में यूज किए जा सकते हैं. हाल ही में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स समाने भी आए हैं.

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कई बार सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए इन मॉडल्स का यूज होता है और लूपहोल ढूंढा जाता है. दशकों चले आ रहे लूपहोल्स को इस तरह के पावरफुल AI मॉड्लस मिनटों में ढूंढ ले रहे हैं.

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फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि उसे इस घटना के पीछे किसी साइबर हमले या गलत इरादे से की गई गतिविधि का कोई संकेत नहीं मिला है. कंपनी की शुरुआती जांच में समस्या उसके सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी नजर आई है. यानी अभी तक सामने आई जानकारी साइबर अटैक के बजाय तकनीकी गड़बड़ी की ओर इशारा करती है. हालांकि, कंपनी ने अपनी जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट देने की बात कही है.

एक साथ क्यों ठप हुईं Microsoft की इतनी सारी सर्विसेज?

यह परेशानी 12 नवंबर को शुरू हुई, जब अमेरिका में दोपहर के बाद माइक्रोसॉफ्ट की कई सेवाओं को इस्तेमाल करने में दिक्कत आने लगी. इसका असर धीरे-धीरे दूसरे देशों के यूजर्स तक भी पहुंचा. भारत समेत एशिया के कई हिस्सों में भी लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में परेशानी की शिकायत की.

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आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector पर Outlook को लेकर शिकायतें तेजी से बढ़ीं. एक समय करीब 1.30 लाख यूजर्स ने समस्या की रिपोर्ट की. कई लोग अपना इनबॉक्स नहीं खोल पा रहे थे, तो कुछ को ईमेल भेजने और पाने में परेशानी हो रही थी.

इसका असर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तक सीमित नहीं रहा. Microsoft 365 के साथ Word, Excel, PowerPoint, Teams, SharePoint, OneDrive और AI असिस्टेंट Copilot को लेकर भी शिकायतें सामने आईं. कुछ कंपनियों और सरकारी कामकाज पर भी इसका असर पड़ा. जापान सरकार ने भी माना कि उसके सरकारी IT सिस्टम इससे प्रभावित हुए हैं.

यहां समझने वाली बात है कि Microsoft की ये सभी सेवाएं अलग-अलग होने के बावजूद एक-दूसरे से जुड़ी हैं. उदाहरण के लिए, Outlook में ईमेल और कैलेंडर का काम Exchange Online नाम के सिस्टम के जरिए होता है. Microsoft 365 की कई दूसरी सेवाएं भी इसी सिस्टम से जुड़ी सुविधाओं पर निर्भर करती हैं. ऐसे में अगर इस बुनियादी सिस्टम में परेशानी आती है तो उसका असर एक से ज्यादा ऐप पर दिख सकता है.

क्या सच में Microsoft पर हुआ साइबर अटैक?

इतनी बड़ी सर्विस आउटेज के बाद साइबर अटैक की आशंका उठना स्वाभाविक है. अगर किसी कंपनी की ईमेल सेवा, मीटिंग ऐप और कामकाज से जुड़े दूसरे टूल एक साथ प्रभावित हों तो लोग यह सवाल जरूर पूछेंगे कि कहीं किसी ने उसके सिस्टम में सेंध तो नहीं लगा दी.

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लेकिन अभी तक Microsoft ने साइबर हमले की पुष्टि नहीं की है. कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट चार्ल्स लामाना ने कहा कि कंपनी को फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि यह परेशानी किसी गलत इरादे से की गई गतिविधि या साइबर हमले का नतीजा है. उन्होंने ग्राहकों को हुई परेशानी के लिए माफी भी मांगी.

माइक्रोसॉफ्ट के सर्विस स्टेटस अपडेट में भी कहा गया कि कंपनी को इस घटना के पीछे किसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधि की जानकारी नहीं मिली है. कंपनी ने यह भी बताया कि समस्या को ठीक करने के लिए वह प्रभावित सर्वर की जांच, उन्हें दोबारा चालू करने और नेटवर्क से जुड़े बदलावों पर काम कर रही है.

इसलिए फिलहाल इसे साइबर अटैक कहना सही नहीं होगा. किसी सर्विस का बंद हो जाना और उस पर हैकर का हमला होना दो अलग-अलग बातें हैं. साइबर अटैक की पुष्टि के लिए सिस्टम में अनधिकृत पहुंच, डेटा चोरी, मैलवेयर या किसी दूसरी संदिग्ध गतिविधि के सबूत जरूरी होते हैं. अभी Microsoft ने ऐसे किसी सबूत की जानकारी नहीं दी है.

फिर आखिर Microsoft के सिस्टम में क्या खराबी आई?

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Microsoft के शुरुआती अपडेट के मुताबिक, कंपनी के कई क्षेत्रों में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड बढ़ गया था. पहले कंपनी ने इसे कनेक्टिविटी की परेशानी से जोड़ा. लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि समस्या सिर्फ ज्यादा ट्रैफिक की नहीं थी.

कंपनी ने पाया कि उसके कई सर्वर अचानक काम करना बंद कर रहे थे. इन सर्वर के उपलब्ध नहीं रहने से बाकी सर्वर पर ज्यादा लोड पड़ने लगा. नतीजा यह हुआ कि यूजर्स को ईमेल और दूसरी सेवाओं तक पहुंचने में दिक्कत होने लगी.

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इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक और अहम जानकारी दी. कंपनी के मुताबिक, प्रभावित सर्वर पर एक ऐसी प्रक्रिया ठीक से काम नहीं कर पा रही थी, जिसका काम सुरक्षित कनेक्शन बनाना है. यह प्रक्रिया जरूरत से ज्यादा दबाव में आ रही थी और इसके चलते सर्वर रिक्वेस्ट प्रोसेस करना बंद कर रहे थे.

आसान भाषा में समझें तो कंपनी के सर्वर यूजर्स की रिक्वेस्ट को संभालने में असमर्थ हो रहे थे. कुछ सर्वर बंद हुए तो बाकी सर्वर पर काम का दबाव बढ़ गया. इससे परेशानी और फैलती चली गई.

कंपनी ने यह भी बताया कि वह हाल में किए गए कुछ नेटवर्क कॉन्फिगरेशन बदलावों को वापस लेने की संभावना की जांच कर रही है. साथ ही, प्रभावित सर्वर को रीस्टार्ट किया जा रहा है और एक कॉन्फिगरेशन बदलाव को पहले कुछ सर्वर पर टेस्ट किया जा रहा है.

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Outlook बंद हुआ तो Teams और Copilot पर भी क्यों पड़ा असर?

इस पूरे मामले को समझने के लिए एक्सचेंज ऑनलाइन की भूमिका जानना जरूरी है. यह माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड आधारित ईमेल सिस्टम है, जिसके जरिए Outlook में मेल और कैलेंडर जैसी सुविधाएं चलती हैं.

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जब एक्स्चेंज ऑनलाइन में परेशानी आई तो उसका असर उन सेवाओं पर भी पड़ा, जो इससे जुड़ी सुविधाओं का इस्तेमाल करती हैं. उदाहरण के लिए, टीम्स में कैलेंडर देखना, मीटिंग शेड्यूल करना और कुछ संगठनों में चैट बनाने जैसे काम प्रभावित हो सकते हैं. हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक टीम्स सामान्य मैसेज और ऑनलाइन मीटिंग की मुख्य सुविधाएं बड़े स्तर पर काम कर रही थीं.

Microsoft ने सर्विस ठीक करने के लिए क्या किया?

कंपनी ने प्रभावित सर्वर को दोबारा चालू करने की कोशिश की और यूजर्स के ट्रैफिक को दूसरे रास्तों से भेजना शुरू किया. कुछ जगहों पर ट्रैफिक सीमित किया गया, ताकि प्रभावित सर्वर पर दबाव कम हो सके. Microsoft ने कुछ सर्वर को वापस सेवा में भी लगाया, लेकिन शुरुआत में उन्हें दोबारा ट्रैफिक मिलने पर स्थिर रखने में परेशानी आई.

13 नवंबर को कंपनी के अपडेट में कहा गया कि एक कॉन्फिगरेशन पैच लगाने के बाद कुछ सर्वर की स्थिरता में सुधार दिखा है. यह पैच नेटवर्क और यूजर की पहचान से जुड़े कॉन्फिगरेशन के एक हिस्से पर लागू किया गया था. कंपनी अब इसे दूसरे प्रभावित सर्वर तक पहुंचाने और उनकी स्थिति पर नजर रखने में जुटी थी.

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Microsoft ने यह भी कहा कि वह पूरी सेवा बहाल होने तक निगरानी जारी रखेगी. कंपनी के मुताबिक, आउटेज से प्रभावित सर्वर और सिस्टम की पूरी जांच के बाद विस्तृत जानकारी पोस्ट-इंसिडेंट रिपोर्ट में दी जाएगी.

क्या इस आउटेज से आपका डेटा खतरे में है?

सर्विस आउटेज का मतलब यह नहीं है कि आपका ईमेल, पासवर्ड या निजी डेटा चोरी हो गया है. अभी तक माइक्रोसॉफ्टने इस घटना में डेटा चोरी या हैकिंग की पुष्टि नहीं की है. कंपनी ने कहा है कि उसे किसी गलत इरादे से की गई गतिविधि का संकेत नहीं मिला है.

हालांकि, इसका मतलब यह भी नहीं है कि यूजर्स को अपनी डिजिटल सुरक्षा को लेकर लापरवाह हो जाना चाहिए. किसी भी बड़ी सर्विस में गड़बड़ी के दौरान फर्जी ईमेल और मैसेज के जरिए ठगी की कोशिश हो सकती है. ऐसे में अगर आपको Microsoft की तरफ से कोई संदिग्ध लिंक, पासवर्ड रीसेट का मैसेज या अकाउंट वेरिफिकेशन का ईमेल मिले तो उस पर बिना जांच किए क्लिक न करें.

कंपनी की सर्विस में परेशानी होने पर किसी अनजान वेबसाइट पर जाकर अपना माइक्रोसॉफ्ट पासवर्ड डालना भी जोखिम भरा हो सकता है. अपडेट के लिए कंपनी के आधिकारिक सर्विस स्टेटस पेज का ही इस्तेमाल करना बेहतर है.

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