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पीठ से आपस में जुड़े थे जुड़वां भाई, 22 डॉक्टर्स की टीम ने दोनों को अलग किया!

मलेशिया में पीठ के निचले हिस्से से जुडे दो जुड़वां बच्चों को स्पेशल सर्जरी के जरिए अलग किया गया है.

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जुड़वां बच्चों की रेयर सर्जरी की गई, जिसमें पीठ से जुड़े लोगों को अलग किया गया. (Photo: Pexels)
जुड़वां बच्चों की रेयर सर्जरी की गई, जिसमें पीठ से जुड़े लोगों को अलग किया गया. (Photo: Pexels)

मलेशिया में डॉक्टर्स की एक टीम ने रेयर सर्जरी करते हुए पीठ से जुड़े हुए दो जुड़वां बच्चों को अलग किया है. बच्चों को जब अलग किया गया, उस वक्त वो सिर्फ 40 दिन के थे. इतनी कम उम्र में इतनी रेयर सर्जरी की काफी चर्चा हो रही है. ये बच्चे पीठ के निचले हिस्से से जुड़े हुए थे, जिन्हें अब अलग कर दिया गया है. अब अस्पताल ने बताया है कि बच्चों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और खास देखभाल में रखा गया है. बता दें कि ये सर्जरी सितंबर में की गई थी और अब अस्पताल ने इसकी जानकारी दी है. 

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, जुड़वां बच्चे पाइगोपैगस नाम की एक रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुए थे, जिसका मतलब है कि वे पीछे की तरफ से जुड़े हुए थे, जिसमें निचली रीढ़, सैक्रम और पेल्विस शामिल थे. हॉस्पिटल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, शुरुआती प्लान था कि जब जुड़वां बच्चे चार-छह महीने के हो जाएंगे, तब सर्जरी की जाएगी. लेकिन एक बच्चे को नियोनेटल केयर में ज़्यादा रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ने लगी, जिससे यह फैसला जल्दी लेना पड़ा. 

हॉस्पिटल ने बताया कि शेयर्ड ऑर्गन सिस्टम पर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को देखते हुए, डॉक्टरों ने सेपरेशन सर्जरी की तारीख पहले करने का फैसला किया. बच्चों के सर्जनों ने पेल्विक फ्लोर को फिर से बनाने से पहले जुड़वा बच्चों के शेयर्ड इंटेस्टाइनल और यूरिनरी सिस्टम को अलग किया. सर्जनों ने अलग-अलग एनल ओपनिंग बनाईं और यूरिनरी पैसेज को फिर से बनाया. न्यूरोसर्जन ने स्पाइनल कॉर्ड के काम को बचाने और पैरों की मूवमेंट बनाए रखने के लिए सैक्रम के आसपास नर्व मैपिंग और सेपरेशन किया. 

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इस ऑपरेशन में सबा हॉस्पिटल, कुआलालंपुर के टुंकू अज़ीज़ा और सरवाक जनरल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट की एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम शामिल थी. हॉस्पिटल ने एक बयान में कहा किइतने कम समय में दो बहुत मुश्किल सेपरेशन सर्जरी का सफल मैनेजमेंट हमारी लोकल मेडिकल टीमों के बहुत अच्छे कमिटमेंट, पहल और क्लिनिकल काबिलियत को दिखाता है. इससे पहले जुलाई में अस्पताल ने जुड़ी हुई जुड़वां बच्चियों को अलग किया था. वे समय से पहले पैदा हुई थीं और उन्हें दिल और किडनी की समस्या थी.

वहीं, जून में सऊदी अरब के डॉक्टर्स ने किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल में एक मुश्किल प्रोसीजर में दो साल के जुड़े हुए जुड़वां बच्चों को अलग किया, जिसमें 22 स्पेशल मेडिकल स्टाफ शामिल थे. ओलिविया और जियाना, जो मूल रूप से फिलीपींस की रहने वाली हैं, छाती से पेट तक जुड़ी हुई पैदा हुईं, एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति में जिसे “थोरैको-ओम्फालोपेगस” कंजॉइनिंग कहते हैं. छह घंटे के ऑपरेशन के बाद उन्हें अलग किया गया. 

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