यूपी में बनेगा अपना क्वांटम मिशन, नोएडा-लखनऊ में विकसित होंगे डीप-टेक सेंटर

उत्तर प्रदेश उभरती हुई तकनीकों के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है, इसी कड़ी में राज्य सरकार एक समर्पित राज्य स्तरीय क्वांटम मिशन शुरू करने की योजना बना रही है. इस पहल का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग और इससे जुड़ी अन्य तकनीकों के क्षेत्र में अनुसंधान, इनोवेशन और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा देना है.

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इस प्रस्तावित मिशन की घोषणा अक्टूबर 2026 में लखनऊ में आयोजित ETGovernment AI Vision Conclave के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, आलोक कुमार ने की थी. इसके साथ ही, राज्य में डीप-टेक इकोसिस्टम विकसित करने के लिए नोएडा और लखनऊ में U-Hub स्थापित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है.



अगस्त 2026 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इन दोनों केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी थी, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के अनुसार, नोएडा स्थित केंद्र में क्वांटम एवं एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन, रोबोटिक्स और रक्षा तकनीक जैसे उन्नत तकनीकी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा, वहीं, लखनऊ केंद्र में एप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्वास्थ्य तकनीक, सरकारी तकनीक (GovTech) और अन्य उभरते तकनीकी क्षेत्रों पर काम किया जाएगा.

इन केंद्रों की परिकल्पना स्टार्टअप्स, शोध संस्थानों और उद्योग जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में की गई है, इनके माध्यम से स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेशन, मार्गदर्शन और तकनीकी सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने की योजना है.

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उत्तर प्रदेश की यह पहल केंद्र सरकार के नेशनल क्वांटम मिशन के अनुरूप भी है. अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 से 2030-31 की अवधि के लिए 6,003.65 करोड़ रुपये के बजट के साथ इस मिशन को मंजूरी दी थी, इसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी और क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइसेज के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है.

प्रस्तावित क्वांटम मिशन और डीप-टेक केंद्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश अपने अनुसंधान एवं इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने और उभरती तकनीकों के विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

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