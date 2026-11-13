छठ से पहले ट्रेनों में यात्रियों की भीड़, बस और फ्लाइट का क्या है हाल? पढ़ें हर अपडेट

छठ महापर्व पर घर लौटने की चाह में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. नई दिल्ली, करनाल, सहारनपुर आदि रेलवे स्टेशनों पर बिहार और पूर्वांचल की ओर जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है. हालात ऐसे हैं कि कई यात्री ट्रेन में चढ़ भी नहीं पा रहे हैं जबकि कुछ दरवाजों के पास बैठकर सफर करने को मजबूर हैं.

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करनाल रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने वाले यात्रियों में छठ को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है. हालांकि, ट्रेनों में भारी भीड़ ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है. यात्रियों का कहना है कि वे दिवाली पर घर नहीं जा पाए थे लेकिन छठ महापर्व मनाने के लिए वे बिहार जा रहे हैं. यात्रियों से सरकार से त्योहार के समय अतिरिक्त ट्रेन की व्यवस्था करने की भी अपील की है.

करनाल स्टेशन

ट्रेनों में भारी भीड़

सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर भी छठ पूजा के लिए घर जाने वाले लोगों की भीड़ देखने को मिली. बिहार, सीतापुर और पूर्वांचल की ओर जाने वाली ट्रेनों में हालात बहुत खराब है. यात्रियों को बैठने तक की जगह नहीं मिल रही. कई लोग दरवाजों पर लटककर यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं, कुछ यात्री बाथरूम के पास खड़े होकर यात्रा करने को मजबूर हैं.

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सीतापुर जा रहे एक यात्री ने बताया कि वह छठ पूजा मनाने के लिए घर जा रहे हैं लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ है कि उन्हें बैठने की जगह नहीं मिली. मजबूरी में उन्हें बाथरूम के पास बैठकर यात्रा करनी पड़ रही है. वहीं, बिहार जा रहे एक अन्य यात्री सुकेश कुमार ने भी बताया कि जगह नहीं मिलने के कारण उन्होंने ट्रेन में बाथरूम के दरवाजे के पास बैठकर खाना खाया. यात्रियों ने बताया कि भीड़ के कारण कई यात्री तो ट्रेन में चढ़ भी नहीं पाए.

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सरकार ने शुरू की स्पेशल ट्रेन

इस समय भीड़ को देखते हुए सरकार ने स्पेशल ट्रेन भी शुरू की है. दिल्ली और बिहार के बीच यात्रियों की मांग को देखते हुए कुछ अतिरिक्त सेवाएं शुरू की गई है. मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी. यह ट्रेन गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर और मुरादाबाद से होकर गुजरेगी.

इसके अलावा रामनगर-पाटलिपुत्र साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन भी बढ़ाया गया है.

फ्लाइट का किराया 44 हजार तक पहुंचा

इस समय दिल्ली से पटना का हवाई किराया भी काफी महंगा हो गया है. दिल्ली से पटना की फ्लाइट की कीमत 44 हजार तक पहुंच गई है. दिल्ली से पटना के लिए सबसे कम उपलब्ध किराया 15,367 रुपये है. यह स्पाइसजेट की नॉन-स्टॉप फ्लाइट का किराया है. वहीं इस रूट पर सबसे महंगा टिकट 44 हजार रुपये का है.

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मुंबई से पटना जाने के लिए सबसे कम किराया 10 हजार रुपये से शुरू है. जबकि इस रूट पर भी अधिकतम किराया 45 हजार रुपये तक है.

दिल्ली और बिहार सरकार ने शुरू की 77 बसें

सरकार ने यात्रियों को राहत देने के लिए दिल्ली और बिहार सरकार ने 77 अंतरराज्यीय बसें शुरू की हैं. इन बसों में सफर करने पर यात्रियों को 134 रुपये से लेकर 1,028 रुपये तक की छूट मिलेगी. बसें दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल से बिहार के पांच मंडलों के लिए चलेंगी.

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दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि छठ के दौरान घर जाने वाले लोगों को सुरक्षित और कम किराये में सफर कराने के लिए दोनों राज्यों ने मिलकर यह व्यवस्था शुरू की है. इसके लिए दिल्ली और बिहार सरकार के बीच समझौता भी हुआ है.

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