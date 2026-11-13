scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Suresh Raina Diwali Look: काले कुर्ते में छाए सुरेश रैना, 1 लाख के सूट में प्रियंका लगीं सुंदर! पत्नी का हाथ पकड़कर खिंचवाई रोमांटिक फोटो

Suresh Raina Look: भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और उनकी पत्नी प्रियंका चौधरी रैना ने अपने इंस्टाग्राम पर दिवाली की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में दोनों एथनिक आउटफिट में काफी सुंदर दिख रहे हैं. प्रियंका ने इस मौके पर सुंदर सलवाट सूट पहना था जिसकी कीमत करीब 1 लाख 10 हजार बताई जा रही है.

Advertisement
X
सुरेश रैना और प्रियंका का लुक (Photo: ITG)
सुरेश रैना और प्रियंका का लुक (Photo: ITG)

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और अपनी शानदार पारियों के लिए मशहूर सुरेश रैना अपनी क्रिकेट के साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. लोग उन्हें और उनकी पत्नी प्रियंका चौधरी रैना को सोशल मीडिया पर खूब फॉलो करते हैं और वो दोनों भी अक्सर अपने फैन्स के लिए अपनी तस्वीरें और लाइफ से जुड़े अपडेट शेयर करते रहते हैं. हाल ही में रोशनी के महापर्व दिवाली के मौके पर सुरेश रैना ने अपनी पत्नी प्रियंका चौधरी के साथ कुछ बेहद खूबसूरत और रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं. 

एथनिक लुक में छाई जोड़ी

दिवाली पर सुरेश रैना और उनकी पत्नी ने एथनिक आउटफिट पहने थे जिनमें दोनों काफी खूबसूरत लग रहे थे. सुरेश रैना ने इस मौके पर ब्लैक कलर का कुर्ता पहना था जिस पर सुंदर मिरर वर्क था. इसके साथ उन्होंने ब्लैक पैंट पहनी थी. ब्राउन जूते, हाथ में घड़ी और ब्रेसलेट पहने हुए सुरेश रैना बेहद हैंडसम नजर आ रहे थे. इस दौरान वो तस्वीरों में अपनी पत्नी को एक टक निहारते और हाथ पकड़े भी दिखे. 

सम्बंधित ख़बरें

पालक की टेस्टी कढ़ी (Photo- ITG)
लंच के लिए बेस्ट है गरमा-गरम पालक की कढ़ी, नोट करें रेसिपी
Radhika Ambani Photos (Photo: ITG)
'खूब सरस लागे छे!' पेट डॉग संग राधिका अंबानी का क्यूट पोज, एंटीक गोल्ड लहंगे में लगीं खूबसूरत, PHOTOS
kundru mirch ka achar
सौंफ डालकर बनाएं कुंदरू-मिर्ची का अचार, रोटी-चावल संग लगेगा टेस्टी
how to make ubtan for winters
महंगी क्रीम छोड़ें! बेसन, मलाई और शहद से बनाएं नेचुरल उबटन
miss universe 2026
भारतीय सुंदरी से टकराएगी पाकिस्तान हसीना, देखें ग्लैमरस PHOTOS

दोनों का हाथ थामे यह रोमांटिक अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इस पर जमकर अपना प्यार बरसा रहे हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Suresh Raina (@sureshraina3)

वहीं उनकी पत्नी प्रियंका खूबसूरत सलवार सूट में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं. प्रियंका ने मंथन ब्रैंड का बैंगनी सिल्क मरोड़ी कढ़ाई वाला कुर्ता सेट पहना था. इस सेट में बर्फी के पैटर्न वाली लाइट गोल्डन एम्ब्रायडरी थी. जबकि कुर्ते के बॉटम और स्लीव्स पर हेवी एम्ब्रायडरी की गई थी.  

Advertisement
सलवार सूट में छाईं प्रियंका

 

सूट के साथ प्रियंका ने रानी कलर का प्रिंटेड दुपट्टा कैरी किया था जिसके बॉर्डर पर गोल्डन कढ़ाई थी.  इस सूट की कीमत वेबसाइट पर 1 लाख 10 हजार रुपये बताई जा रही है.

इतनी है सूट की कीमत

 

लाइट मेकअप में भी हसीन लगीं प्रियंका

प्रियंका ने इस मौके पर काफी हल्का मेकअप किया था. उन्होंने लाइट फाउंडेशन, हाईलाइटर, लाइट कलर की लिपस्टिक और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी. जूलरी की बात करें को प्रियंका ने दिवाली के इवेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रैडिशनल लेकिन मिनिमल जूलरी पीसेस चुने. 

उन्होंने कानों में ईयरकफ झुमके, एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में दो कंगन पहने हुए थे. गोल्डन नागरों में प्रियंका का एथनिक सूट का लुक काफी इन्हैंस हो रहा था. 

फैंस का रिएक्शन

सुरेश रैना द्वारा शेयर की गई इन तस्वीरों पर उनके फैंस और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट्स के जरिए दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं और दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी के बांदा में हिट एंड रन, ट्रेलर की टक्कर से दो की मौत और एक घायल |
    स्पाइसजेट की मुश्किलें बढ़ीं, 35.8 करोड़ के बकाए पर दुबई एयरपोर्ट ने रोकी चेक-इन सर्विस |
    ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला पंजाब का जलालाबाद, पेस्टिसाइड कारोबारी के घर पर नकाबपोश बदमाशों ने चलाईं गोलियां, वारदात CCTV में कैद |
    2 SPOs की हत्या के बाद एक्शन में पुलिस, हिजबुल कमांडर जहांगीर सरूरी समेत 3 आतंकियों पर 30 लाख का इनाम |
    फतेहपुर में बाइक सवार दंपति पर गिरा भारी होर्डिंग, बाल-बाल बची जान |
    गोवा में 30 सीटें जीतने का BJP का लक्ष्य, दामोदर नाइक ने बताई पार्टी की रणनीति |
    छठ के लिए सजाए गए घाट... दिल्ली-पटना-मुजफ्फरपुर की तस्वीरों में देखिए भव्य नजारा |
    सड़क पर निकली बाघिन और 4 शावक... एक साथ 5 बाघों को देख रुक गईं गाड़ियां, वीडियो में कैद हुआ रोमांचक नजारा |
    नए कार ब्रांड की एंट्री, सिंगल चार्ज में दिल्ली से प्रयागराज... लॉन्च हुई BYD Denza D9 |
    फुटबॉल नहीं एक्टिंग के ग्राउंड पर रोनाल्डो का गोल! बोले- आगे-आगे देखो होता है क्या
    Advertisement