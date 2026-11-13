Suresh Raina Diwali Look: काले कुर्ते में छाए सुरेश रैना, 1 लाख के सूट में प्रियंका लगीं सुंदर! पत्नी का हाथ पकड़कर खिंचवाई रोमांटिक फोटो

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और अपनी शानदार पारियों के लिए मशहूर सुरेश रैना अपनी क्रिकेट के साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. लोग उन्हें और उनकी पत्नी प्रियंका चौधरी रैना को सोशल मीडिया पर खूब फॉलो करते हैं और वो दोनों भी अक्सर अपने फैन्स के लिए अपनी तस्वीरें और लाइफ से जुड़े अपडेट शेयर करते रहते हैं. हाल ही में रोशनी के महापर्व दिवाली के मौके पर सुरेश रैना ने अपनी पत्नी प्रियंका चौधरी के साथ कुछ बेहद खूबसूरत और रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं.

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एथनिक लुक में छाई जोड़ी

दिवाली पर सुरेश रैना और उनकी पत्नी ने एथनिक आउटफिट पहने थे जिनमें दोनों काफी खूबसूरत लग रहे थे. सुरेश रैना ने इस मौके पर ब्लैक कलर का कुर्ता पहना था जिस पर सुंदर मिरर वर्क था. इसके साथ उन्होंने ब्लैक पैंट पहनी थी. ब्राउन जूते, हाथ में घड़ी और ब्रेसलेट पहने हुए सुरेश रैना बेहद हैंडसम नजर आ रहे थे. इस दौरान वो तस्वीरों में अपनी पत्नी को एक टक निहारते और हाथ पकड़े भी दिखे.

दोनों का हाथ थामे यह रोमांटिक अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इस पर जमकर अपना प्यार बरसा रहे हैं.

वहीं उनकी पत्नी प्रियंका खूबसूरत सलवार सूट में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं. प्रियंका ने मंथन ब्रैंड का बैंगनी सिल्क मरोड़ी कढ़ाई वाला कुर्ता सेट पहना था. इस सेट में बर्फी के पैटर्न वाली लाइट गोल्डन एम्ब्रायडरी थी. जबकि कुर्ते के बॉटम और स्लीव्स पर हेवी एम्ब्रायडरी की गई थी.

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सलवार सूट में छाईं प्रियंका

सूट के साथ प्रियंका ने रानी कलर का प्रिंटेड दुपट्टा कैरी किया था जिसके बॉर्डर पर गोल्डन कढ़ाई थी. इस सूट की कीमत वेबसाइट पर 1 लाख 10 हजार रुपये बताई जा रही है.

इतनी है सूट की कीमत

लाइट मेकअप में भी हसीन लगीं प्रियंका

प्रियंका ने इस मौके पर काफी हल्का मेकअप किया था. उन्होंने लाइट फाउंडेशन, हाईलाइटर, लाइट कलर की लिपस्टिक और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी. जूलरी की बात करें को प्रियंका ने दिवाली के इवेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रैडिशनल लेकिन मिनिमल जूलरी पीसेस चुने.

उन्होंने कानों में ईयरकफ झुमके, एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में दो कंगन पहने हुए थे. गोल्डन नागरों में प्रियंका का एथनिक सूट का लुक काफी इन्हैंस हो रहा था.

फैंस का रिएक्शन

सुरेश रैना द्वारा शेयर की गई इन तस्वीरों पर उनके फैंस और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट्स के जरिए दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं और दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रहे हैं.

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